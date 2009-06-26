发改委产业协调司官员表示，收储使中间商成为最大的受益者，随着有色金属价格反弹，国家不会继续收储
根据工信部新颁布的《新能源汽车企业与产品准入规则》，新进入企业仍需获得传统汽车资格
这家号称亚洲最大的铝型材企业，以管理层收购、债权人妥协的方式结束了长达数月的资产债务重组纷争
作为惟一一名候选人，马英九再次当选毫无悬念，但“以党辅政”、人才擢拔、政务革新、党际交往都在考验他的智慧
明确无人居住海岛的归属，中国还将加大对珊瑚礁、红树林的保护力度
凯德置地环渤海区域总经理毛大庆辞职，预计将出任万科副总裁，负责北京业务
五矿总裁周中枢表示，OZ矿业收购价格从12.06亿提高至13.86亿美元幅度并不高，仅为15%，之后将成为五矿开发海外资源和进行资本运作的一个平台
淮南城投近期投资的几个项目，九成以上资金来自银行信贷和本次债券所募集的资金；天津临港工业区建投同日也发行了7.7亿元企业债
委内瑞拉需要借此恢复与石油贸易伙伴的关系，美国则希望“后院”稳定
个人消费支出向上拉动GDP，但投资状况进一步恶化；上周首次申请失业救济人数增加1.5万人
银行和反对者可能很难阻止“消费者金融保护局”的设立
广东又有三名中小学生确诊，内地确诊病例达570人
指责者虽然气势嚣张，却大大失策
目前地震重灾区已有一些基层干部、受伤灾民因心理崩溃而自杀
光大集团董事长唐双宁提出，对金融衍生品的监管也可采取分类监管的方式，将金融衍生品大致划分为五类
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算