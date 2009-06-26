发改委官员称中国不会继续有色金属收储 《财经》记者 严江宁 06月27日 10:03 发改委产业协调司官员表示，收储使中间商成为最大的受益者，随着有色金属价格反弹，国家不会继续收储

新能源汽车标准保持对非传统汽车公司高门槛 《财经》记者 梁冬梅 06月27日 09:40 根据工信部新颁布的《新能源汽车企业与产品准入规则》，新进入企业仍需获得传统汽车资格

亚洲铝业重组收官 《财经》记者 王端 06月26日 20:57 这家号称亚洲最大的铝型材企业，以管理层收购、债权人妥协的方式结束了长达数月的资产债务重组纷争

马英九参选党主席强调“以党辅政” 《财经》记者 徐和谦 06月26日 19:20 作为惟一一名候选人，马英九再次当选毫无悬念，但“以党辅政”、人才擢拔、政务革新、党际交往都在考验他的智慧

中国首次为保护海岛立法 《财经》记者 张瑞丹 06月26日 18:43 明确无人居住海岛的归属，中国还将加大对珊瑚礁、红树林的保护力度

凯德置地高管毛大庆转投万科 《财经》实习记者 慈冰 06月26日 18:26 凯德置地环渤海区域总经理毛大庆辞职，预计将出任万科副总裁，负责北京业务

五矿总裁称在澳大利亚仍有机会 《财经》记者 严江宁 实习记者 张雅珺 06月26日 17:51 五矿总裁周中枢表示，OZ矿业收购价格从12.06亿提高至13.86亿美元幅度并不高，仅为15%，之后将成为五矿开发海外资源和进行资本运作的一个平台

淮南城投今日发行15亿企业债 《财经》记者 张曼 06月26日 17:47 淮南城投近期投资的几个项目，九成以上资金来自银行信贷和本次债券所募集的资金；天津临港工业区建投同日也发行了7.7亿元企业债

美国与委内瑞拉将互派大使 《财经》实习记者 王宇 06月26日 17:00 委内瑞拉需要借此恢复与石油贸易伙伴的关系，美国则希望“后院”稳定

美国一季度GDP终值略好于预期 《财经》记者 霍侃 06月26日 16:41 个人消费支出向上拉动GDP，但投资状况进一步恶化；上周首次申请失业救济人数增加1.5万人

北京出现甲型H1N1流感二代病例 《财经》记者 刘京 06月26日 16:22 广东又有三名中小学生确诊，内地确诊病例达570人

地震灾区40万人亟待心理抚慰 《财经》记者 朱弢 06月26日 16:18 目前地震重灾区已有一些基层干部、受伤灾民因心理崩溃而自杀