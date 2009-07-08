中小银行继续成为信贷投放主力，一年期央票意外重启，大行人士认为央行7月8日两项举措有必然联系
与五粮液集团合资成立销售公司，替代五粮液进出口公司从事的五粮液销售和出口业务
要求各级环保部门提供全面而详尽的水信息数据和报告，以保证公众知情权和监督权，并强调必须确保采取强有力的环保执法行动
上海新华闻人员大部分离职，合同到期人员不再续签，人保集团表示这一调整符合公司未来重点发展金融、特别是与保险相关的金融业务的产业结构调整规划
虽然政府以生产和消费有复苏迹象为由，宣布日本经济已经触底，但此次的数据显示，企业方面仍未改变对投资的谨慎态度
被拘人员包括持有澳大利亚护照的总经理胡士泰，澳大利亚政府称原因为“涉嫌窃取国家机密”
密切接触者定义进一步收窄，不再进行集中医学观察，实行患者分类收治，各省份将拥有更大的自主权
谷歌操作系统最初将针对上网本，长远目标则是包括大型台式系统在内的各种计算机
向逾百名中高层管理人员授出认股权，可认购国美电器发行的3.83亿股新股，行权价为1.90港元/股
新时代的G8峰会，已经不再是“富国俱乐部”，而过渡成了传统G8和G20的中间体
欧盟驻华大使对新疆“7·5事件”造成大量生命和财产损失深表同情和遗憾
劳动者工作时间缩短，将影响消费复苏，也为危机结束后就业反弹带来更多不测因素
奥巴马也许不想成为俄罗斯的朋友，但肯定不想成为俄罗斯的敌人
更高的财政赤字恐怕会让投资者不得不离场走人
被控受贿29.5万人民币、4万港币、2000美元以及价值5万人民币的财物，贪污18.9万人民币
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算