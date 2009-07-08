6月信贷新增1.53万亿元 央行或施“技术性调控” 《财经》记者 张曼 曹祯 温秀 07月08日 19:38 中小银行继续成为信贷投放主力，一年期央票意外重启，大行人士认为央行7月8日两项举措有必然联系

五粮液出手解决关联交易“老大难” 《财经》实习记者 李慎 07月08日 19:23 与五粮液集团合资成立销售公司，替代五粮液进出口公司从事的五粮液销售和出口业务

美国环保局推动水信息进一步公开 《财经》记者 张瑞丹 07月08日 18:55 要求各级环保部门提供全面而详尽的水信息数据和报告，以保证公众知情权和监督权，并强调必须确保采取强有力的环保执法行动

人保集团整合“华闻系” 上海裁员 《财经》实习记者 李航 07月08日 18:36 上海新华闻人员大部分离职，合同到期人员不再续签，人保集团表示这一调整符合公司未来重点发展金融、特别是与保险相关的金融业务的产业结构调整规划

日本经常项目收支盈余继续下降 《财经》记者 林靖 07月08日 18:21 虽然政府以生产和消费有复苏迹象为由，宣布日本经济已经触底，但此次的数据显示，企业方面仍未改变对投资的谨慎态度

力拓四名中国员工涉嫌窃密被拘留（更新） 《财经》记者 严江宁 陈中小路 张伯玲 07月08日 18:02 被拘人员包括持有澳大利亚护照的总经理胡士泰，澳大利亚政府称原因为“涉嫌窃取国家机密”

卫生部正式调整H1N1“围堵”政策 《财经网》记者 刘京京 07月08日 17:49 密切接触者定义进一步收窄，不再进行集中医学观察，实行患者分类收治，各省份将拥有更大的自主权

谷歌推出电脑操作系统挑战微软 《财经》记者 杨丽媛 07月08日 17:46 谷歌操作系统最初将针对上网本，长远目标则是包括大型台式系统在内的各种计算机

国美电器首度推行股权激励方案 《财经》记者 王姗姗 07月08日 17:42 向逾百名中高层管理人员授出认股权，可认购国美电器发行的3.83亿股新股，行权价为1.90港元/股

胡锦涛提前结束外访行程回到北京 《财经》实习记者 胡瑶 07月08日 17:17 欧盟驻华大使对新疆“7·5事件”造成大量生命和财产损失深表同情和遗憾

美国低估了失业率？ 《财经》记者 张环宇 07月08日 16:58 劳动者工作时间缩短，将影响消费复苏，也为危机结束后就业反弹带来更多不测因素

赫鲁晓娃：美俄关系“重启”的关键 《财经》实习记者 盛欢 07月08日 16:35 奥巴马也许不想成为俄罗斯的朋友，但肯定不想成为俄罗斯的敌人

美第二轮财政刺激可能适得其反 07月08日 16:19 更高的财政赤字恐怕会让投资者不得不离场走人