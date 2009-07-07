澳铜矿公司股东大会通过中金岭南母公司认购协议 《财经》记者 符燕艳 实习记者 马静婴 梁洋 07月08日 15:30 泛澳公司股东大会以94.89%的比例高票通过广晟资产的认购协议，这一交易已完成澳大利亚方面的所有审批程序

入股澳洲矿企审批延期 中色集团重交方案 《财经》实习记者 张雅珺 07月08日 15:09 方案未做任何改动重新提交，30天审批期限将重新计算；Lynas对交易获批表示乐观

前里昂证券银行家内幕交易罪成 《财经》记者 王端 07月08日 14:53 里昂证券前任投资银行总监林嘉辉、HSZ前任投资组合基金经理方仁宏从事内幕交易牟利受审

中国石油公司对投资伊朗炼厂态度谨慎 《财经》记者 陈竹 07月08日 14:32 伊朗官员赴京寻求炼油项目投融资，但中国公司对伊朗炼厂收益及产品单一性等问题多有担忧

洪灾频发暴露中小河流治理滞后 《财经》实习记者 兰芳 07月08日 14:27 目前中小河流遭遇的水情基本上是5年到20年一遇的规模，强度并不算大。之所以造成明显损失，在专家看来，中小河流治理滞后是主因

【宏观气象预报】6月出口降幅或收窄 《财经》实习记者 于海荣 07月08日 14:15 市场预测均值为下降20.7%，出口可能即将见底

重庆市公布民族成分造假事件处理结果 《财经》实习记者 张艳玲 07月08日 14:07 31名造假考生当年普通高校的录取资格被取消，有关责任人受到党纪、行政处分；但重庆市以有利于青年学生成长为理由，拒绝公布上述考生的姓名及相关信息

力拓中国铁矿石部门四名员工被拘留 《财经》记者 严江宁 07月08日 10:00 持有澳大利亚护照的总经理胡士泰亦被拘留，力拓称原因不明

乌鲁木齐7月7日 《财经》记者 贺信 李微敖 07月08日 09:41 对于生活在乌鲁木齐的不同民族的百姓来说，这都是百感交集的一天

宁高宁称与蒙牛的合作首选奶源建设 《财经》记者 王姗姗 07月08日 08:58 称中粮集团未来的乳业战略将围绕蒙牛乳业来设计，双方的合作将首先从上游奶源建设开始

淘金中美洲 《财经》记者 楼夷 实习记者 龙周园 07月08日 08:49 通过建立中哥自由贸易区，希望以哥斯达黎加为支点，淘金中美洲，这样的机会有多大？

世行专家谈人民币国际化之路 《财经》记者 张翃 实习记者 董欲晓 07月08日 08:27 中国需要这样一个市场：公司可以在其中发行债券；市场容量足够大；流动性足够高

牛根生：中粮入股让蒙牛远离恶意收购 《财经》记者 王姗姗 实习记者 张雅珺 07月08日 08:16 称中粮集团入股蒙牛乳业最大的意义在于，公司将远离被恶意收购的警戒线；此外，老牛基金会也得到足够的资金用于慈善公益事业

昆明小学女生“卖淫”案争议未息 《财经》记者 秦旭东 07月08日 07:24 警方已向检察院提请批准逮捕嫌疑人刘仕华；律师则向检察院递交法律意见书，称警方存在非法取证问题，要求检察院慎重作出批捕决定