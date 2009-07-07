泛澳公司股东大会以94.89%的比例高票通过广晟资产的认购协议，这一交易已完成澳大利亚方面的所有审批程序
方案未做任何改动重新提交，30天审批期限将重新计算；Lynas对交易获批表示乐观
里昂证券前任投资银行总监林嘉辉、HSZ前任投资组合基金经理方仁宏从事内幕交易牟利受审
伊朗官员赴京寻求炼油项目投融资，但中国公司对伊朗炼厂收益及产品单一性等问题多有担忧
目前中小河流遭遇的水情基本上是5年到20年一遇的规模，强度并不算大。之所以造成明显损失，在专家看来，中小河流治理滞后是主因
市场预测均值为下降20.7%，出口可能即将见底
31名造假考生当年普通高校的录取资格被取消，有关责任人受到党纪、行政处分；但重庆市以有利于青年学生成长为理由，拒绝公布上述考生的姓名及相关信息
持有澳大利亚护照的总经理胡士泰亦被拘留，力拓称原因不明
对于生活在乌鲁木齐的不同民族的百姓来说，这都是百感交集的一天
称中粮集团未来的乳业战略将围绕蒙牛乳业来设计，双方的合作将首先从上游奶源建设开始
通过建立中哥自由贸易区，希望以哥斯达黎加为支点，淘金中美洲，这样的机会有多大？
中国需要这样一个市场：公司可以在其中发行债券；市场容量足够大；流动性足够高
称中粮集团入股蒙牛乳业最大的意义在于，公司将远离被恶意收购的警戒线；此外，老牛基金会也得到足够的资金用于慈善公益事业
警方已向检察院提请批准逮捕嫌疑人刘仕华；律师则向检察院递交法律意见书，称警方存在非法取证问题，要求检察院慎重作出批捕决定
重点监督检察长和检察机关自身的执法活动
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算