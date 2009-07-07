全国人大财经委会诊《基金法》 《财经》记者 宋燕华 07月07日 21:41 将股权投资基金的规范纳入《基金法》，成为全国人大财经委7月6日召集有关部门专题研究的主要内容之一

金隅获中国人寿和中银投资大手认购 《财经》记者 王端 07月07日 21:02 中国人寿与中银投资作为基础投资者，分别认购金隅股份5000万美元

广汽联姻菲亚特 《财经》记者 梁冬梅 07月07日 20:55 合资公司落户长沙，总投资额超过4亿欧元；一期产能14万辆，预计2011年下半年投产，随后产能将逐步增加到25万辆

国务院反垄断委员会界定“相关市场” 《财经》实习记者 于海荣 07月07日 20:37 以传统的功能界定为主，同时鼓励运用数据借助经济学分析方法界定

陈水扁“国务机要费案”再度开庭 《财经》实习研究员 张钧凯 07月07日 20:35 扁案“大审周”开始，首日开庭扁全程缄默，扁妈哽咽表示“阿扁无罪”

【国际分析】朝核危机下的东北亚变局 《财经》记者 欧阳斌 07月07日 20:14 从长远的东北亚地缘政治角度而言，中国需要进一步重设与朝鲜的互动机制

国际乐施会称气候变化威胁贫困人口 《财经》实习记者 兰方 07月07日 19:55 研究报告显示，有以百万计的人因急速改变的气候而遭殃，他们为脱贫所作的努力已落空

扁案开庭 《财经》记者 徐和谦 实习记者 唐家婕 07月07日 18:09 陈水扁是否会被继续羁押成为庭审关注焦点

药监局将启动中药注射剂再评价 《财经》实习记者 王璇 记者 刘京京 07月07日 17:51 国家药监局已经开始就再评价的技术要求公开征求意见，对质量控制、说明书等多项指标提出要求，包括要求说明全部不良反应等

央行正回购利率连周上涨 市场对政策微调预期不一 《财经》记者 张曼 07月07日 17:39 央行近期公开市场系列举措被多数受访者认为是适应性调整，也有分析认为，可看作是央行对后期货币供应和利率的前瞻性判断

美国能否从伊拉克全身而退 《财经》实习记者 王宇 07月07日 17:33 伊拉克内部安全问题是美军撤出的关键，而其依赖于教派之争的解决、库尔德人自治问题及对石油收入的分配问题

告别四连阳 A股盘整3100点 《财经》记者 王晓璐 07月07日 17:10 A股收低逾1%；银行、地产股遭遇获利回吐，资源类股整体走弱，前期滞涨个股表现相对活跃