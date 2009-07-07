将股权投资基金的规范纳入《基金法》，成为全国人大财经委7月6日召集有关部门专题研究的主要内容之一
中国人寿与中银投资作为基础投资者，分别认购金隅股份5000万美元
合资公司落户长沙，总投资额超过4亿欧元；一期产能14万辆，预计2011年下半年投产，随后产能将逐步增加到25万辆
以传统的功能界定为主，同时鼓励运用数据借助经济学分析方法界定
扁案“大审周”开始，首日开庭扁全程缄默，扁妈哽咽表示“阿扁无罪”
从长远的东北亚地缘政治角度而言，中国需要进一步重设与朝鲜的互动机制
研究报告显示，有以百万计的人因急速改变的气候而遭殃，他们为脱贫所作的努力已落空
陈水扁是否会被继续羁押成为庭审关注焦点
美欧政府先后就非上市金融衍生产品规章举行听证，交易商与交易所立场截然相反
国家药监局已经开始就再评价的技术要求公开征求意见，对质量控制、说明书等多项指标提出要求，包括要求说明全部不良反应等
央行近期公开市场系列举措被多数受访者认为是适应性调整，也有分析认为，可看作是央行对后期货币供应和利率的前瞻性判断
伊拉克内部安全问题是美军撤出的关键，而其依赖于教派之争的解决、库尔德人自治问题及对石油收入的分配问题
A股收低逾1%；银行、地产股遭遇获利回吐，资源类股整体走弱，前期滞涨个股表现相对活跃
八国集团收到抵制贸易保护“双重警告”；八国集团峰会将于7月8日至10日在意大利举行，贸易保护主义应是关注重点
其亚太区首席经济顾问王月魂称，中国实体经济恢复很快，房地产和基础设施行业也会在年底强劲复苏
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算