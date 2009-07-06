陈德铭称不会以贸易保护对抗贸易保护 《财经》实习记者 于海荣 07月07日 15:30 他表示，中国是贸易保护主义的最大受害者

上海启动外来从业人员社保新政 《财经》实习记者 张丽华 07月07日 14:55 上海市将新增近600万名城保参保对象；如按完成30%计，今年上海社保基金有望获80亿元增量

恒大地产拟重启赴港上市 《财经》记者 王端 07月07日 13:48 董事局主席许家印称，2009年至2011年期间，将加速公司的国际化进程，争取实现境外上市

索罗斯呼吁禁止CDS交易 07月07日 11:38 他强调，监管者应保证衍生品的发行和交易是同质化、标准和透明的

奥巴马政府两华裔部长将联袂访华 《财经》特约记者 林瑞轩 07月07日 11:23 将访华提前到首届“中美战略与经济对话”前，说明两国有意在11月奥巴马访华之前，就能源合作达成实际成果

柳传志：联想正处于转折点 《财经》实习记者 高玉 07月07日 10:39 联想通过并购IBM个人电脑业务得到了品牌、技术和国际化团队；但并购是否成功，需要时间考验

永乐信托解散 国美配股计划开始实施 《财经》记者 王姗姗 07月07日 09:41 董事会主席陈晓将所代持的股份交回受益人自行处理，但未确认是否参与配股

深交所定义“七宗罪” 严控重大异常交易 《财经》记者 符燕艳 07月07日 09:36 虚假申报、“对倒”“对敲”、内幕交易等行为，均是交易所监管重点，已进行实时监控，警告投资者避免违规越线

中兴通讯股权激励计划首次解禁 《财经》实习记者 马静婴 07月07日 09:31 首次解禁股份共1526.93万股，仅以当前股价计算，除董事长、总裁和财务总监外，包括22名高管在内的3265名员工预计总共可获得约2.7亿元的税前收益

怨愤从何而来？ 《财经》记者 欧阳洪亮 07月07日 08:16 应打破“不明真相的群众在少数坏人的煽动下”的公式，实事求是地公开真相

广东省粮食年缺口2000万吨 《财经》实习记者 郭惟地 07月07日 08:04 求经济发展心切，广东省建设用地超标，耕地不足，每年2000多万吨粮食缺口需靠省外和国外供给

甲型H1N1流感集中隔离治疗将“松动” 《财经》记者 刘京京 07月06日 22:24 将实行密切接触者居家医学观察，并逐步实行轻症患者居家治疗；疫苗真正投入使用尚待时日

需求季节性恢复 集装箱航运公司提价 《财经》记者 周玲玲 07月06日 22:08 随着夏季出货高峰的来临，多家集装箱航运公司开始上调运价

11名中央部委干部到重庆挂职 《财经》记者 邓海 07月06日 21:46 这是重庆迄今为止单次最大规模引进中央部委高职干部挂职