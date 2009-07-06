已于上周末提交竞标书；要求所收购的资产包括欧宝的“知识产权”
公司计划发行9.3亿股股份，集资金额为6亿至8亿美元，拟通过并购和新建等方式在2010年前将水泥年产能从1400万吨扩大至3000万吨
创维数码7月6日发表声明，证实该公司创始人、前董事局主席黄宏生已于7月4日回到自己家中；分析人士指创维数码已进入“后老板时代”，黄宏生重返董事局可能性不大
自去年9月以来，日本执政的自民党在七场地方选战中二胜五负，该党在今年众议院选举中失去政权的可能性加大
双方可能就削减进攻性战略武器达成一定协议，但彼此间一些根本的利益冲突，决定了“重启”的困难重重
中共中央与国民党均欢迎民进党参加本周末的“国共论坛”；此次论坛连战不参加，吴伯雄是最后一次率团参加，“国共论坛”未来走向受到关注
美国联邦储蓄保险公司拟出台新的银行收购竞标要求，该文件将为私募股权投资者设立更为严苛的标准
监管部门相关人士没有断然否认王亚伟被调查的消息，仅称此事“非常敏感，值得关注”
中行人士称，跨境贸易人民币结算试点初期，市场规模和一些国家对人民币结算的接受度相对有限，港澳企业意愿相对强烈
重申“政府卫生投入增长幅度要高于经常性财政支出的增长幅度”，挤占挪用资金要严肃处理，但8500亿元增量投入细节仍不明晰
英航、汉莎、法航均面临资金困难。股东不会很容易被说服同意发债
两家公司将联合持有蒙牛乳业20%股权，成为第一大股东，但是中粮承诺不参与蒙牛管理
2009年上半年出口同比下降21.7% ，6月降幅较5月收窄5个百分点左右
美代表团与中国高层官员商讨如何展开合作，以落实联合国安全理事会第1874号制裁朝鲜决议
逾六成网友认为明年通胀率会超过4%，但也有观点认为有效需求不足和产能过剩将抑制通胀
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算