北汽5亿欧元竞购欧宝 《财经》记者 梁冬梅 07月06日 21:12 已于上周末提交竞标书；要求所收购的资产包括欧宝的“知识产权”

环渤海区最大建材商金隅股份赴港IPO 《财经》记者 王端 07月06日 20:37 公司计划发行9.3亿股股份，集资金额为6亿至8亿美元，拟通过并购和新建等方式在2010年前将水泥年产能从1400万吨扩大至3000万吨

创维数码强调黄宏生出狱乃“个人”事件 《财经》实习记者 王珍 07月06日 20:36 创维数码7月6日发表声明，证实该公司创始人、前董事局主席黄宏生已于7月4日回到自己家中；分析人士指创维数码已进入“后老板时代”，黄宏生重返董事局可能性不大

自民党地方选举四连败 《财经》记者 林靖 07月06日 20:07 自去年9月以来，日本执政的自民党在七场地方选战中二胜五负，该党在今年众议院选举中失去政权的可能性加大

【国际分析】奥巴马访俄：有什么可以期待？ 《财经》记者 钱亦楠 07月06日 19:45 双方可能就削减进攻性战略武器达成一定协议，但彼此间一些根本的利益冲突，决定了“重启”的困难重重

民进党有望现身第五届“国共论坛” 《财经》实习研究员 张钧凯 07月06日 19:13 中共中央与国民党均欢迎民进党参加本周末的“国共论坛”；此次论坛连战不参加，吴伯雄是最后一次率团参加，“国共论坛”未来走向受到关注

华夏明星基金经理王亚伟自称“无违规操作” 《财经》记者 张冰 宋燕华 07月06日 18:10 监管部门相关人士没有断然否认王亚伟被调查的消息，仅称此事“非常敏感，值得关注”

人民币贸易结算启动 需求空间尚不明朗 《财经》记者 温秀 沈乎 07月06日 17:58 中行人士称，跨境贸易人民币结算试点初期，市场规模和一些国家对人民币结算的接受度相对有限，港澳企业意愿相对强烈

五部委发文要求政府增加卫生投入 《财经》实习记者 王璇 记者 刘京京 07月06日 17:34 重申“政府卫生投入增长幅度要高于经常性财政支出的增长幅度”，挤占挪用资金要严肃处理，但8500亿元增量投入细节仍不明晰

欧洲航空公司发债救急 07月06日 17:16 英航、汉莎、法航均面临资金困难。股东不会很容易被说服同意发债

中粮联合厚朴基金入股蒙牛乳业（更新） 《财经》记者 王姗姗 07月06日 16:04 两家公司将联合持有蒙牛乳业20%股权，成为第一大股东，但是中粮承诺不参与蒙牛管理

中国6月出口止住跌势 《财经》实习记者 于海荣 07月06日 15:28 2009年上半年出口同比下降21.7% ，6月降幅较5月收窄5个百分点左右

美特使谈对朝制裁 实习记者 龙周园 07月06日 15:22 美代表团与中国高层官员商讨如何展开合作，以落实联合国安全理事会第1874号制裁朝鲜决议