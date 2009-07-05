发债规模尚未确定，已经明确表态购买IMF债券的国家有中国、俄罗斯和巴西
强调在经济危机形势下，行政审判工作的重点是“保增长、保民生、保稳定”
事故导致附近南方城小区楼体0.1毫米-0.7毫米的移位，官方初步检测结果归咎于连日暴雨，但未能令业主信服
瑞银董事总经理、投资银行亚洲区主席蔡洪平表示，与中国概念相关的资本市场的投融资活动将是较早复苏的题材，而全球市场的回暖，则为时尚早
支持者与军警发生冲突，至少一人死亡，临时政府称，其回国就会被捕
山东高院终审维持死刑判决，首都机场原董事长李培英被判死刑立即执行，自首和立功情节未获认定
亚洲的实体经济比金融行业受到的打击更大，金融监管者不仅需要监管，还要发展金融市场
一家中国食品行业的大型央企将入股蒙牛乳业，投资金额约为60亿港元
复苏苗头已现，但私人消费疲软，复苏基础未稳，如财政刺激进一步扩大，公共债务水平恶化，未来或面临巨大通胀压力
过快的信贷投放正以两条渠道形成系统性金融风险，一是产能过剩，二是资产泡沫化
人民币贸易结算迈出实质一步；央行设副行长及货政二司专责管人民币国际化事务
济南千亩大盘彩石山庄“烂尾”近三年，开发商三联集团挪用数亿元预售款无法追回，折射出房地产预售制度中的沉疴顽疾
米塔尔全球副总裁罗兰•威斯本认为，与中国钢企的合作不会危及到中国的产业安全，相反，能为中国钢铁行业带来先进的技术和管理经验
TCL集团董事长李东生再次为TCL“走出去”策略辩护，认为金融危机是中国企业追赶国际竞争对手的一次机遇
中核集团总经理康日新称，中国将通过加大国内勘探力度、开展国际贸易和扩大赴国外开采铀矿等措施，满足核电可持续发展的需要
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算