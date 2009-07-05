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  • IMF第一副总裁谈发债《财经》实习记者 董欲晓 07月06日 15:11

    发债规模尚未确定，已经明确表态购买IMF债券的国家有中国、俄罗斯和巴西

  • 最高法院平衡“民告官”矛盾《财经》记者 叶逗逗 07月06日 15:04

    强调在经济危机形势下，行政审判工作的重点是“保增长、保民生、保稳定”

  • 闵行又一地库工程发生基坑下陷《财经》实习记者 崔鹏 朱蓓 王勤 07月06日 14:57

    事故导致附近南方城小区楼体0.1毫米-0.7毫米的移位，官方初步检测结果归咎于连日暴雨，但未能令业主信服

  • 市场回暖尚待时日 “中国概念”先成热门《财经》记者 温秀 07月06日 14:52

    瑞银董事总经理、投资银行亚洲区主席蔡洪平表示，与中国概念相关的资本市场的投融资活动将是较早复苏的题材，而全球市场的回暖，则为时尚早

  • 洪被逐总统回国受阻《财经》实习记者 胡瑶 王宇 07月06日 13:17

    支持者与军警发生冲突，至少一人死亡，临时政府称，其回国就会被捕

  • 李培英案终审维持死刑判决《财经》记者 罗洁琪 07月06日 12:21

    山东高院终审维持死刑判决，首都机场原董事长李培英被判死刑立即执行，自首和立功情节未获认定

  • 沈联涛：亚洲金融监管者面临两难《财经》实习记者 龙周园 07月06日 10:31

    亚洲的实体经济比金融行业受到的打击更大，金融监管者不仅需要监管，还要发展金融市场

  • 蒙牛乳业将引入战略投资者《财经》记者 王姗姗 07月06日 10:13

    一家中国食品行业的大型央企将入股蒙牛乳业，投资金额约为60亿港元

  • 经济调整长短痛《财经》首席经济学家 沈明高 记者 刘志洁 07月06日 08:02

    复苏苗头已现，但私人消费疲软，复苏基础未稳，如财政刺激进一步扩大，公共债务水平恶化，未来或面临巨大通胀压力

  • 陆磊：信用危机风险正在形成《财经》记者 王晶 07月06日 07:03

    过快的信贷投放正以两条渠道形成系统性金融风险，一是产能过剩，二是资产泡沫化

  • 人民币国际化由虚入实《财经》记者 温秀 张曼 实习记者 王紫雾 07月05日 23:31

    人民币贸易结算迈出实质一步；央行设副行长及货政二司专责管人民币国际化事务

  • 济南预售担保模式失灵《财经》实习记者 慈冰 07月05日 23:17

    济南千亩大盘彩石山庄“烂尾”近三年，开发商三联集团挪用数亿元预售款无法追回，折射出房地产预售制度中的沉疴顽疾

  • 米塔尔希望控股中国钢企《财经》记者 张伯玲 07月05日 22:23

    米塔尔全球副总裁罗兰•威斯本认为，与中国钢企的合作不会危及到中国的产业安全，相反，能为中国钢铁行业带来先进的技术和管理经验

  • TCL有望走出海外并购“滑铁卢”阴影《财经》记者 王姗姗 07月05日 14:31

    TCL集团董事长李东生再次为TCL“走出去”策略辩护，认为金融危机是中国企业追赶国际竞争对手的一次机遇

  • 中核集团总经理称将加速寻找铀资源《财经》记者 李其谚 07月05日 09:51

    中核集团总经理康日新称，中国将通过加大国内勘探力度、开展国际贸易和扩大赴国外开采铀矿等措施，满足核电可持续发展的需要

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