傅成玉认为企业并购决策不应受政府干预 《财经》记者 陈竹 杨悦 07月05日 09:39 中海油总经理傅成玉称，中国没有任何部门代替企业进行决策，但会给企业政治上的提醒

创业板保荐机构面临更严厉监管 《财经》记者 符燕艳 07月05日 09:24 平安证券总经理薛荣年透露，证监会将检查保荐机构调查报告原始材料，并须提供未来三年工作计划；预计创业板第一批挂牌企业将在今年第四季度推出

宋丽萍：创业板上市公司面临定价挑战 《财经》记者 符燕艳 07月04日 22:49 拟在创业板市场上市的公司在技术和商业模式上具有明显的创新特色，根据过往的业绩、固定资产等传统方式进行定价，已很难反映企业的发展前景和真实价值

应对贸易保护主义“大体”有“定体”无 《财经》实习记者 于海荣 07月04日 22:29 专家认为，世界贸易恢复需要三年到四年

献策全球重建 《财经》记者 吴莹 张翃 07月04日 20:40 全球智库峰会在北京召开，探讨回归常态的金融新世界与以前应有何不同

洪都拉斯：政变无人喝彩 《财经》实习记者 王宇 胡瑶 07月04日 20:38 诉诸政变这一激进手段，凸显洪都拉斯这个中美洲国家既有宪政体制的不完善，也意味着军方“保护”下民主模式的无以为继

中国非公募基金会高速发展 《财经》实习记者 张艳玲 07月04日 18:43 2005年-2008年，中国非公募基金会数量年增长率超过50%。未来数年，中国非公募基金会的总量可能会超过公募基金会

专家提醒考虑人民币成为储备货币的成本 《财经》记者 霍侃 07月04日 17:26 SDR是全球储备货币可能的选择，但应该加入更多币种

可口可乐将加强在中西部地区投资 《财经》记者 王姗姗 07月04日 16:56 可口可乐内蒙新灌装厂预计2010年投产，公司承诺中国不会裁员，将继续创造就业机会

英特尔将扩充现有产能至50亿块芯片 《财经》实习记者 王奇华 07月04日 16:49 英特尔中国公司总经理黄节认为，未来互联网将实现人与机器以及机器与机器的连接，现有IT产能远远不够

宝钢董事长称中国钢铁产能未达峰值 《财经》记者 张伯玲 07月04日 16:44 宝钢董事长徐乐江称，中国钢铁产量已接近全球钢铁产量一半，中国钢铁工业面临着结构性产能过剩和周期性产能过剩

上汽副总裁称中国汽车需要产品和结构调整 《财经》记者 梁冬梅 07月04日 16:39 上汽集团副总裁李积荣认为，中国汽车产业已经复苏，企业接下来的任务是产品结构和产业结构调整，汽车业并购应以市场主导

青岛港董事长呼吁不要对中国投资乱设门槛 《财经》记者 周玲玲 07月04日 16:30 青岛港董事长常德传称中国政府出台了不少支持招商引资的政策，各国政府也应鼓励国际资本到本国安家落户

发改委副主任称中国上半年经济增长率将达7%左右 《财经》实习记者 张雅珺 07月04日 16:25 国家发改委副主任张晓强表示，中国将不遗余力促进外商投资，经济增长率回升也有利于进一步吸引外资