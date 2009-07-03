国研中心专家称当前钢铁产能属短期性过剩 《财经》记者 张伯玲 07月04日 15:48 国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，对不同产能过剩应区别对待，中国钢铁和汽车产量增速超发达国家

澳驻华大使呼吁中澳自由贸易协定尽快达成 《财经》实习记者 张雅珺 07月04日 15:36 澳大利亚驻华大使芮捷锐认为，中澳双边贸易持续逆势增长，达成自由贸易协定有利于区域间贸易进一步自由化

美最大电力供应商希望投资中国清洁煤项目 《财经》记者 李其谚 07月04日 15:05 杜克公司董事长兼总经理尤金说，双方在合作建立低碳经济方面有很大发展空间

中投15亿美元入股加矿业巨头 《财经》记者 李箐 07月04日 14:51 锁定一年，拥有反摊薄权；此外，若泰克资源公司在一年内以低于入股价的价格发行B类股票或可转换为B类股票的其他证券，中投公司拥有相应的价格保护

柳传志称判定并购IBM是否成功为时尚早 《财经》实习记者 王奇华 07月04日 14:30 联想集团董事长认为购买IBM品牌和技术上取得了成功，但管理层与董事会的磨合还需要时间

中海油可能继续参与伊拉克油气招标 《财经》记者 陈竹 杨悦 07月04日 14:10 中海油总经理傅成玉表示，中海油同外国石油公司一样难以接受太低的桶油报酬，因为存在投资回报率压力

商务部副部长称多哈回合谈判即将结束 《财经》实习记者 张雅珺 07月04日 12:40 商务部副部长易小准透露，多哈回合谈判80%内容已达成一致；今年以来超过三分之二的全球新增反倾销、反补贴行为涉及中国产品

李荣融鼓励中国企业继续开展跨国并购 《财经》记者 张伯玲 梁冬梅 07月04日 12:27 国务院国资委主任李荣融认为，中国企业应进一步提高参与全球资源配置和产业整合的能力

米塔尔愿与中国建立铁矿石合资公司 《财经》记者 张伯玲 07月04日 11:14 安赛乐米塔尔全球副总裁提议与中方建立铁矿石合资公司，以解决中国铁矿石供应问题

中国期望跨国公司在华投资符合“振兴规划”要求 《财经》记者 王姗姗 07月04日 10:40 国家发改委副主任张晓强称，跨国公司在华投资可以和十大重点产业振兴规划更好地结合起来

跨境贸易人民币结算试点实施细则出台 《财经》实习记者 王紫雾 07月03日 21:57 央行将大部分业务直接审查权下放至具有代理、结算资格的境内商业银行；港澳清算行的同业拆借申请则由央行上海总部直接审批

深交所发新规 严防中小板上市首日炒作 07月03日 21:27 在新股发行制度改革后，IPO重启的首只股票三金药业即将上市之际，深交所出台新规，意在抑制上市首日尤其是新股上市首日遭到爆炒的可能

中色股份入股澳锌矿上市公司获商务部批准 《财经》实习记者 李航 07月03日 20:35 拟以0.65澳元/股认购TZN定向配售的1550万股普通股，持股比例达11.22%股权。该项交易已完成中澳两国政府的全部审批程序