国民党、民进党两党频频布阵，选举环境及力量对比亦发生很大改变
美国经济正在走向复苏，但也面临重大挑战，失业率和消费信心两大指标令人担忧
美国失业率居高不下，6月非农就业人数降幅超过预期
索罗斯认为，金融监管者应通过“试错”方式避免泡沫越滚越大
来自日本的天野出任国际原子能机构的干事长，对这一机构在伊核和朝核问题上的作用不会加分太多，但会带来一些明显的变化
原襄汾县安监局局长等五名官员分别被判处有期徒刑三年至五年，尚有34名责任官员有待刑事判决
他认为全球经济仍未度过最坏的情况，而在困难时期尤其需要反对保护主义
投资者对国美电器董事长兼总裁陈晓离职的忧虑暂时消除
依目前各项工作推进及安排，创业板首家公司仍可能要待10月在深交所挂牌
轮值主席德瓦斯康塞洛斯称，考虑到产业前景的不确定性，欧佩克决定采取“等一等、看一看”的策略
夏普八代液晶面板生产线落户深圳生变，南京市正积极争取
力拓提出可按与日韩达成的首发价格预付货款，已获部分中国钢企接受
银监会明确上市银行参与交易所债市细则，要求试点行不得投资股票和可转债；登记托管问题原则解决，新规最终落实还需各部门会商
在结束长达26年的内战后，如何实现斯国内各民族和解，推动战后重建和经济发展，是摆在政府面前的头等大事
为今年以来首次实现整月数据的正增长；专家认为，高温天气和经济持续恢复推动发电量增速上升
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算