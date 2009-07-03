台县市长选举烽烟已起 《财经》实习研究员 张钧凯 07月03日 19:35 国民党、民进党两党频频布阵，选举环境及力量对比亦发生很大改变

赵小兰称美国经济面临重大挑战 《财经》实习记者 龙周园 07月03日 19:21 美国经济正在走向复苏，但也面临重大挑战，失业率和消费信心两大指标令人担忧

索罗斯：如何控制资产泡沫 《财经》实习记者 龙周园 07月03日 17:41 索罗斯认为，金融监管者应通过“试错”方式避免泡沫越滚越大

【国际分析】IAEA的变与不变 《财经》记者 钱亦楠 07月03日 17:04 来自日本的天野出任国际原子能机构的干事长，对这一机构在伊核和朝核问题上的作用不会加分太多，但会带来一些明显的变化

五名襄汾溃坝事故责任官员获刑 《财经》记者 朱弢 07月03日 16:49 原襄汾县安监局局长等五名官员分别被判处有期徒刑三年至五年，尚有34名责任官员有待刑事判决

金立群呼吁输入国对主权财富基金更开放 《财经》实习记者 龙周园 07月03日 15:28 他认为全球经济仍未度过最坏的情况，而在困难时期尤其需要反对保护主义

陈晓与贝恩资本约定至少任职三年 《财经》记者 王端 07月03日 14:58 投资者对国美电器董事长兼总裁陈晓离职的忧虑暂时消除

创业板发审办公室7月2日成立 《财经》记者 乔晓会 07月03日 14:14 依目前各项工作推进及安排，创业板首家公司仍可能要待10月在深交所挂牌

欧佩克称谨慎对待当前石油市场 《财经》记者 陈竹 07月03日 13:24 轮值主席德瓦斯康塞洛斯称，考虑到产业前景的不确定性，欧佩克决定采取“等一等、看一看”的策略

国内四城市争引夏普八代液晶面板生产线 《财经》实习记者 王珍 07月03日 12:51 夏普八代液晶面板生产线落户深圳生变，南京市正积极争取

力拓降低中国钢企预付货款要求 《财经》记者 张伯玲 严江宁 07月03日 12:43 力拓提出可按与日韩达成的首发价格预付货款，已获部分中国钢企接受

银行进入交易所债市再出新规（更新） 《财经》记者 曹祯 张曼 07月03日 11:25 银监会明确上市银行参与交易所债市细则，要求试点行不得投资股票和可转债；登记托管问题原则解决，新规最终落实还需各部门会商

斯里兰卡外长：重建是政府首要任务 《财经》记者 林靖 07月03日 10:58 在结束长达26年的内战后，如何实现斯国内各民族和解，推动战后重建和经济发展，是摆在政府面前的头等大事