杂志 | 会议 | 订阅中心 | English
我的财经
2009年04月29日　登陆 | 注册
快速通道
热点话题 >> 邓玉娇 法航空客 朝核危机 武隆山体崩滑 成都公交车 盖特纳访华
RSS
今日要闻《财经网》首页 > 今日要闻
页面未找到-财经网
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
  • 中石油洽购阿根廷石油巨头《财经》记者 陈慧颖 07月03日 09:50

    由于阿根廷的民族主义情绪高涨，西班牙石油公司对YPF的运营难度也不断加大，是此次西班牙石油公司考虑出让大部分股权的主要原因之一

  • 欧洲央行将启动购债“序幕”《财经》记者 张环宇 07月03日 07:44

    维持1%的基准利率不变，购债计划即将开始执行，欧元区可能效仿美联储，继续维持低利率

  • 中国短期信保将拉动出口500亿美元《财经》记者 霍侃 07月03日 07:32

    此举预计拉动GDP增长0.3个百分点，带动相关就业岗位1000多万个

  • 银行接近重返交易所债市《财经》记者 曹祯 07月02日 22:53

    银监会特别强调，在证券交易所参与债券交易试点的上市银行，不得进行股票类证券交易，以及因市场要素变化可能转为股票类证券的产品的交易，如可转债

  • 民政部：湖北湖南暴雨致20人死亡《财经》记者 常红晓 07月02日 22:33

    两省共有1160多万人受灾，国家减灾委、民政部已启动四级救灾应急响应

  • 股民的幸福跟着指数走吗？《财经》实习记者 刘冬 07月02日 21:57

    一项研究显示，股票投资者幸福感的变化取决于股市指数的变化，而非取决于其绝对值

  • 朝鲜发射两枚导弹《财经》实习记者 王宇 安琪 07月02日 21:16

    中方已着手与美日韩俄等国交换意见

  • 美任命新任驻台办事处处长《财经》实习研究员 张钧凯 07月02日 19:42

    显示了奥巴马政府希望两岸保持友好关系的愿望

  • 股市恢复期 平平淡淡才是真 07月02日 19:37

    股市上扬在最近几周内已经逐渐平息，证券投资者应该期望这个平淡期能持续到新的经济复苏信号出现

  • 杭州一名新流感患者疑似触电身亡《财经》记者 于达维 实习记者 崔鹏 07月02日 18:05

    死者家属的友人称，病房淋浴室热水器发生漏电导致患者身亡，但官方尚未予以证实

  • 加州打“白条” 债主都心跳 07月02日 18:03

    加州政府面临240亿美元的财政赤字，拟于7月发行34亿美元的政府借条。社会服务费、学生补助金、地方政府援助款和商业欠款都将用“白条”支付

  • 约旦王后努尔：伊朗应呵护民主《财经》实习研究员 Julian Gewirtz 07月02日 17:37

    “如果人们愿意走出家门，冒着生命危险去捍卫自己的声音，去捍卫他们参与治理国家的权利，这是非常好的一件事情”

  • 跨境贸易人民币结算试点启动《财经》实习记者 王紫雾 07月02日 17:29

    《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台，中行在香港、澳门两地的分支将担任人民币结算业务清算行

  • 世行预计今年中国FDI下降两成《财经》实习记者 王露 董欲晓 07月02日 15:44

    世行认为，全球经济复苏的关键因素，不是美国消费能力的恢复和增长，而是对发展中国家的投资再度活跃

  • 人民币结算试点即将启动 出口退税政策基本厘清《财经》记者 张曼 07月02日 14:01

    出口退税相关政策已处在“最后程序”阶段；受访央行官员称试点“马上就要开展”

  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 热门文章
    • 最新点评
    • 编辑推荐
    经济增长将不良消化 经济增长将不良消化

    新闻专题

    pic06

    高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算

    新闻专题：美前财政部官员谈中美对话弊病(图集)

    视频

    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP备13032085号-1]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
    首页  |  金融  |  公司  |  政经  |  海外  |  人文  |  专题  |  视频  |  博客  |  辩论  |  杂志  |  会议  |  订阅中心
    快速通道
    Rss