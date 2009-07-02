由于阿根廷的民族主义情绪高涨，西班牙石油公司对YPF的运营难度也不断加大，是此次西班牙石油公司考虑出让大部分股权的主要原因之一
维持1%的基准利率不变，购债计划即将开始执行，欧元区可能效仿美联储，继续维持低利率
此举预计拉动GDP增长0.3个百分点，带动相关就业岗位1000多万个
银监会特别强调，在证券交易所参与债券交易试点的上市银行，不得进行股票类证券交易，以及因市场要素变化可能转为股票类证券的产品的交易，如可转债
两省共有1160多万人受灾，国家减灾委、民政部已启动四级救灾应急响应
一项研究显示，股票投资者幸福感的变化取决于股市指数的变化，而非取决于其绝对值
中方已着手与美日韩俄等国交换意见
显示了奥巴马政府希望两岸保持友好关系的愿望
股市上扬在最近几周内已经逐渐平息，证券投资者应该期望这个平淡期能持续到新的经济复苏信号出现
死者家属的友人称，病房淋浴室热水器发生漏电导致患者身亡，但官方尚未予以证实
加州政府面临240亿美元的财政赤字，拟于7月发行34亿美元的政府借条。社会服务费、学生补助金、地方政府援助款和商业欠款都将用“白条”支付
“如果人们愿意走出家门，冒着生命危险去捍卫自己的声音，去捍卫他们参与治理国家的权利，这是非常好的一件事情”
《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台，中行在香港、澳门两地的分支将担任人民币结算业务清算行
世行认为，全球经济复苏的关键因素，不是美国消费能力的恢复和增长，而是对发展中国家的投资再度活跃
出口退税相关政策已处在“最后程序”阶段；受访央行官员称试点“马上就要开展”
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算