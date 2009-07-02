中石油洽购阿根廷石油巨头 《财经》记者 陈慧颖 07月03日 09:50 由于阿根廷的民族主义情绪高涨，西班牙石油公司对YPF的运营难度也不断加大，是此次西班牙石油公司考虑出让大部分股权的主要原因之一

欧洲央行将启动购债“序幕” 《财经》记者 张环宇 07月03日 07:44 维持1%的基准利率不变，购债计划即将开始执行，欧元区可能效仿美联储，继续维持低利率

中国短期信保将拉动出口500亿美元 《财经》记者 霍侃 07月03日 07:32 此举预计拉动GDP增长0.3个百分点，带动相关就业岗位1000多万个

银行接近重返交易所债市 《财经》记者 曹祯 07月02日 22:53 银监会特别强调，在证券交易所参与债券交易试点的上市银行，不得进行股票类证券交易，以及因市场要素变化可能转为股票类证券的产品的交易，如可转债

民政部：湖北湖南暴雨致20人死亡 《财经》记者 常红晓 07月02日 22:33 两省共有1160多万人受灾，国家减灾委、民政部已启动四级救灾应急响应

股民的幸福跟着指数走吗？ 《财经》实习记者 刘冬 07月02日 21:57 一项研究显示，股票投资者幸福感的变化取决于股市指数的变化，而非取决于其绝对值

朝鲜发射两枚导弹 《财经》实习记者 王宇 安琪 07月02日 21:16 中方已着手与美日韩俄等国交换意见

美任命新任驻台办事处处长 《财经》实习研究员 张钧凯 07月02日 19:42 显示了奥巴马政府希望两岸保持友好关系的愿望

股市恢复期 平平淡淡才是真 07月02日 19:37 股市上扬在最近几周内已经逐渐平息，证券投资者应该期望这个平淡期能持续到新的经济复苏信号出现

杭州一名新流感患者疑似触电身亡 《财经》记者 于达维 实习记者 崔鹏 07月02日 18:05 死者家属的友人称，病房淋浴室热水器发生漏电导致患者身亡，但官方尚未予以证实

约旦王后努尔：伊朗应呵护民主 《财经》实习研究员 Julian Gewirtz 07月02日 17:37 “如果人们愿意走出家门，冒着生命危险去捍卫自己的声音，去捍卫他们参与治理国家的权利，这是非常好的一件事情”

跨境贸易人民币结算试点启动 《财经》实习记者 王紫雾 07月02日 17:29 《跨境贸易人民币结算试点管理办法》出台，中行在香港、澳门两地的分支将担任人民币结算业务清算行

世行预计今年中国FDI下降两成 《财经》实习记者 王露 董欲晓 07月02日 15:44 世行认为，全球经济复苏的关键因素，不是美国消费能力的恢复和增长，而是对发展中国家的投资再度活跃