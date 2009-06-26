阜阳一老国企改制引纠纷 上访职工被指敲诈勒索遭刑拘 《财经》记者 宫靖 06月26日 15:53 职工们认为，企业所在地块被低价转让给房地产企业开发房地产，导致职工养老、医疗和住房问题未能得到妥善解决

马来西亚央行行长：亚洲复苏的希望最大 《财经》实习记者 王雅琼 06月26日 15:21 亚洲的货币和信贷市场相对比较稳定，亚洲区域性贸易也在大量增长，但结构调整依然需要加强

前五个月工业企业利润降幅收窄 《财经》记者 王晶 06月26日 15:00 全国规模以上工业企业利润同比下降22.9％，降幅较今年前两个月减少14.4个百分点

美使馆用Twitter发布北京空气质量监测 《财经》记者 钱亦楠 06月26日 14:53 采用美国标准，监测尺寸小于2.5微米的细颗粒物

发改委官员称港口航运业挑战大于机遇 《财经》实习记者 周燕 李慎 06月26日 14:32 国家发改委基础产业发展司司长王庆云称，新经济结构尚未形成，行业缺乏具体方向；当前主要政策导向是提倡资源共享，以及寻求政府规划与市场竞争之间的平衡

伯南克身陷“并购门” 《财经》记者 张环宇 06月26日 13:32 被质疑在美林并购案中，存在严重违规行为；美联储政策日显谨慎

国开行海外布局 香港分行先拔头筹 《财经》记者 张宇哲 张曼 06月26日 12:41 国开行获准在香港设立分行，此外，还将在埃及、莫斯科、委内瑞拉等地设立多个代表处

王晓初：终端仍是中国电信3G发展瓶颈 《财经》记者 明叔亮 06月26日 12:38 中国电信集团公司总经理王晓初表示，中国电信3G的网络建设、业务应用均取得较大进展，但终端仍是“短板”；中国电信计划逐步退出CDMA终端销售和经营

Verenex指责叙利亚方面阻碍中石油对其收购 《财经》记者 陈竹 06月26日 12:16 Verenex称中石油对其收购的交易完成日期延长至8月24日，叙利亚国家石油公司迟迟不批准这一交易，是有意自己收购Verenex

三成多出口企业受制“技术性贸易措施” 《财经》实习记者 于海荣 06月26日 12:08 2008年全年直接损失505.42亿美元，影响有递增之势

上海富豪颜立燕涉爱建旧案被查 《财经》记者 陈中小路 沈乎 06月26日 11:58 原“爱建系”高管刘顺新、马建平以及陈辉等人，亦同时涉案被查

太保计划重启H股IPO 《财经》记者 陈慧颖 06月26日 10:30 太保A股价格6月25日全天暴涨6.37％，收报于21.38元，但这仍旧低于太保A股IPO时候30元的发行价

调整政策工具 美联储欲淡出数量型放松 《财经》驻华盛顿记者 李增新 06月26日 09:35 显示金融机构紧急融资需求降低，但信贷市场尚未复原；美联储首选放慢数量型放松，加息尚远