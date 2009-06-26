职工们认为，企业所在地块被低价转让给房地产企业开发房地产，导致职工养老、医疗和住房问题未能得到妥善解决
亚洲的货币和信贷市场相对比较稳定，亚洲区域性贸易也在大量增长，但结构调整依然需要加强
全国规模以上工业企业利润同比下降22.9％，降幅较今年前两个月减少14.4个百分点
采用美国标准，监测尺寸小于2.5微米的细颗粒物
国家发改委基础产业发展司司长王庆云称，新经济结构尚未形成，行业缺乏具体方向；当前主要政策导向是提倡资源共享，以及寻求政府规划与市场竞争之间的平衡
被质疑在美林并购案中，存在严重违规行为；美联储政策日显谨慎
国开行获准在香港设立分行，此外，还将在埃及、莫斯科、委内瑞拉等地设立多个代表处
中国电信集团公司总经理王晓初表示，中国电信3G的网络建设、业务应用均取得较大进展，但终端仍是“短板”；中国电信计划逐步退出CDMA终端销售和经营
Verenex称中石油对其收购的交易完成日期延长至8月24日，叙利亚国家石油公司迟迟不批准这一交易，是有意自己收购Verenex
2008年全年直接损失505.42亿美元，影响有递增之势
原“爱建系”高管刘顺新、马建平以及陈辉等人，亦同时涉案被查
太保A股价格6月25日全天暴涨6.37％，收报于21.38元，但这仍旧低于太保A股IPO时候30元的发行价
显示金融机构紧急融资需求降低，但信贷市场尚未复原；美联储首选放慢数量型放松，加息尚远
贝莱德集团总裁芬克在最后一刻筹款28亿美元，使收购巴克莱全球投资者的计划最终于6月16日以135亿美元成交
从现状来看，美国投资者不顾种种担忧对康鹏的股票示好，或许表明他们现在对风险的偏好已变得过于激进
高潮时大肆举债不惜签下对赌协议下谷时不甘易主于是以清算