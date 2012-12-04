- 2014年07月07日在政治和地缘战略上，中国需要韩国来打破美日韩三国同盟对中国的围堵，韩国需要中国帮助解决朝核问题和保持半岛的稳定，因此，正如朝鲜日报发表社论称，无论是经济上还是政治上，韩中两国相互需要的程度都从未像今天这样高
- 2014年07月07日全球波动性已经达到了创纪录的低水平，过去这曾出现在金融市场发生大幅波动之前。VIX指数已接近2007年10.8的水平，而当时国际投资者忽视了次贷产品风险的过度累积。2014年初以来，黄金价格已不断走高，反映政治风险在全球范围内增长
- 2014年07月07日缺乏竞争力、税制过高且不公、官僚主义作风盛行、缺陷的教育系统意味着巴西亟需改革，世界杯推动物价上扬，不利于下层民众。中国在与巴西世界杯相关的基础设施项目、商品销售和运输环节扮演重要角色，或是最终主要受益者
- 2014年07月03日虽然短期内实体经济企稳复苏，但房地产活动持续下行的负面影响可能会在今年末至明年逐渐加剧。届时可能再度拖累经济增长，迫使决策层出台更多的稳增长措施
- 2014年07月03日官员腐败了，且被抓住了，才叫腐败官员。追溯过往言行，腐败官员都有一个毛病：被抓之前，都曾说过豪言壮语——怎么反腐、如何清廉、拍桌子、打板凳、狂拍胸脯、发自肺腑地遵纪守法；
- 2014年07月03日中国银监会宣布放松商业银行的存贷比，意味着中国政府将可能开启一系列具有重大意义的金融改革。
- 2014年07月01日银行可以更容易贷款给急需信贷的中小企业和农业领域。这一政策方向与早前的两次定向降准是一致的。我们认为，中国商业银行未来几个月的新增贷款可能较去年同期大幅增加，今年的新增贷款总量预料将超过10万亿人民币
- 2014年06月30日从双边贸易来看，对于中国经济而言，欧洲的重要性与美国相当。中国所持有的欧元资产的比率，可能将从现在的15%-20%上升至30%，而其他货币将占到中国外汇储备的40%。在这样的假设前提下，2018年中国的外汇储备可能达到6.4万亿美元
- 2014年06月30日我们应当用对中国经济再平衡的风险敞口、对量宽缩减带来的金融条件紧缩的承受能力、解决财政与贸易失衡的决心、稳定通胀的能力、外汇储备的规模与政治稳定性等因素来综合衡量新兴国家增长模式的良莠
- 2014年06月30日欧洲工业行业2003年至今的利润增幅中，有三分之一来自中国内地市场。对于超过四分之一的贸易伙伴而言，中国内地作为出口市场的重要性已经是过去的两倍以上
- 2014年06月25日思想混乱、道德沉沦、纪律松弛、信仰消失、制度虚无使得人们一切向权力和金钱看齐，这样的客观环境造就了亘古未有的惊人腐败，所谓乱世当用重典，不用重拳无疑已不足以遏制这股祸乱全社会的腐败势头
- 2014年06月17日建立在房地产价格持久上涨的良性循环系统有进入恶性循环的风险，并有可能掀起开发商违约、信托崩溃、不良贷款甚至部分银行出现资本金严重不足的浪潮。这些都是潜在的风险
- 2014年06月17日建立在房地产价格持久上涨的良性循环系统有进入恶性循环的风险，并有可能掀起开发商违约、信托崩溃、不良贷款甚至部分银行出现资本金严重不足的浪潮。这些都是潜在的风险。
- 2014年06月17日中国是时候放松货币政策了，因为不能仅依靠市场操作执行货币政策，并降低整体经济所面临的高利率；中国的结构性失衡应当通过结构性政策及改革加以解决。从紧的货币政策并不能解决结构性失衡
- 2014年06月13日
- 2014年06月13日一个更为宽松的货币政策将有助于企业与地方政府的去杠杆化。值得注意的是，货币政策不应该用于解决经济的结构性问题；中国的宏观经济目标与货币政策似乎已经出现了一些不一致
- 2014年06月12日当公司在进行商业往来时，可能被要求与政府机关、单位就涉及国家秘密的项目、产品和服务的采购签订保密协议。相应的，如果想要确定涉及的信息是否可能含有国家秘密，一个途径是向交易相对方了解其是否签订了相应的保密协议
- 2014年06月12日嫌犯张某因征地补偿款与本村党支部书记许某发生过矛盾冲突，到许某孙子就读的学校挟持人质讨“公道”，办案民警和学校老师都认为这不是劫持，派出所还提前做了预防。这时警方“果断”开枪打死张某，只能说警方眼里，嫌犯生命不值一提
- 2014年06月11日由于城市生活压力不断加大，即使企业不断加薪，打工者仍然感到在大城市看不到希望——谁能保持相对较低的城市生活压力，谁就能获得相对竞争优势。这是未来城市竞争的大势所趋
- 2014年06月11日从同比生活压力指数的全国比较来看，国内一线城市的生活压力，远远大于二线城市和三线城市
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