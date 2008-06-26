按揭市场的两大支柱快要倒下，信贷危机最糟糕的阶段可能已经来临；中国的国有金融机构过于迫切地与华尔街打交道，可能会重蹈房利美和房地美的覆辙

2008年06月27日

孙明春

中国的房地产市场正面临一个两年左右的下调过程，但调整幅度不会很深，更不会出现崩溃，也不会引发美国式的“次贷危机”