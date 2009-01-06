如果紧随较强经济体中经营强劲的公司，我们就能更好地应对任何量化宽松缩减的到来
经济数据的走弱、增长速度的下行，这不是一个简单的周期现象，而是一种结构性的衰退，结构性衰退，是内部得了炎症，如果不动手术，光吃药是好不了的
在国际资本流动出现新变化的经济全球化时代，需要有一整套反映这一现实世界经济变化的全球治理框架和机制
当前，金融业严格的准入管制，使得面向小微企业的金融服务明显不足，即便在民间融资十分活跃的2011年，主要面向小微企业的小贷公司在年底贷款余额只有3914.74亿元，远不能满足市场需求。
几乎所有的宏观经济问题都根源于财政出了问题。这个结论不仅适用于欧美等陷入危机的发达经济体，对理解中国经济也至关重要
我觉得他们很可悲。他们太糊涂了，不知道自己的利益在哪里。为他们办事的人，他们却以为是敌人。他们太可怜了，太可悲了。没有一个科学的思维方法
哈耶克认为银行人为压低贷款利率到自然利率之下，是商业周期的根本原因；凯恩斯则认为，要通过操纵和调控利率，影响、引导和干预投资，使经济体系恢复充分就业均衡
世界经济面临新旧交织和新旧交替的挑战和风险，前景并不明朗，因而IMF等国际机构，都调低了对今明两年经济增长的预测。中国经济正处在从高速增长向中低速增长的转型换档之中，下行的压力明显
虽然房地产泡沫破灭对中国经济、银行、地方财政的冲击会很大，但对好不容易兴起的中国中产阶层更是破坏性的，因为大多数老百姓的个人财富都投到了房地产上