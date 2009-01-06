著名经济学家、天则经济研究所创始人，曾任社会科学院美国研究所，任研究员。1979年，提出择优分配原理，重构微观经济学。1985年起关注并潜心研究道德问题，出版了《中国人的道德前景》一书，获1999 Sir Antony Fisher 国际纪念提名奖。主要代表作有：《择优分配原理——经济学和它的数理基础》、《生活中的经济学——对美国市场的考察》、《谁妨碍了我们致富》、《道德、经济、制度》、《给你所爱的人以自由》、《一个经济学家的良知与思考》、《茅于轼谈经济：从身边到世界》、《茅于轼谈经济：从微观到宏观》等。