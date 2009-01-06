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许小年
许小年：美国永远3A你信不信 反正奥巴马信了许小年　[2011年8月10日]奥巴马说：我们是美国，永远是个3A评级的国家；许小年解读：美国永远是3A评级。你们信不信？反正我信了
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沈联涛
沈联涛专栏
中国银监会首席顾问和国际咨询委员会委员、召集人。曾任香港证券和期货委员会主席、香港金融管理局副总裁。
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沈联涛：2014年投资展望   2014年01月20日

如果紧随较强经济体中经营强劲的公司，我们就能更好地应对任何量化宽松缩减的到来

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·互联网创新年
   2014年01月13日
·沈联涛：亚洲金融的未来
   2013年12月30日
·沈联涛：未富先老
   2013年12月16日
许小年
许小年专栏
中欧国际工商学院教授，曾任中国国际金融公司研究部董事总经理、美林证券亚太区高级经济学家。
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许小年：为漫长的经济冬天做好准备（全文）   2014年05月26日

经济数据的走弱、增长速度的下行，这不是一个简单的周期现象，而是一种结构性的衰退，结构性衰退，是内部得了炎症，如果不动手术，光吃药是好不了的

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·许小年：谨防中国经济“三次探底”
   2013年06月14日
·许小年：责备企业家没道理 不勾结官府就拿不到资源
   2013年06月06日
曹远征
曹远征专栏
中银国际控股有限公司董事、副执行总裁兼首席经济学家；德国Damstadt大学经济学院访问学者；中国宏观经济学会副秘书长。主要作品：《通货膨胀的国际传递》《世界经济体系中的发达与不发达关系》《改革：我们面临的挑战与选择》《东亚崛起的奥秘》《中国经济：面向未来的发展与挑战》《面向2020年的中国经济体制改革》
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前所未有的监管改革   2010年09月20日

在国际资本流动出现新变化的经济全球化时代，需要有一整套反映这一现实世界经济变化的全球治理框架和机制

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·中国经济逐步回归常态
   2010年08月13日
·建立工资正常增长机制
   2010年07月04日
巴曙松
巴曙松专栏
国务院发展研究中心金融研究所副所长，博士生导师。中国宏观经济学会副秘书长、中国银行业协会首席经济学家、中国证监会基金评议专家委员会委员、招商银行和招商局香港总部博士后专家指导委员会委员等，先后担任中国银行杭州市分行副行长、中银香港助理总经理、中国证券业协会发展战略委员会主任、中央人民政府驻香港联络办公室经济部副部长等职务。巴曙松研究员还曾担任中共中央政治局集体学习主讲专家。
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巴曙松：小微金融应打金融改革头阵   2013年06月14日

当前，金融业严格的准入管制，使得面向小微企业的金融服务明显不足，即便在民间融资十分活跃的2011年，主要面向小微企业的小贷公司在年底贷款余额只有3914.74亿元，远不能满足市场需求。

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·黄金下跌背后
   2013年06月09日
·巴曙松：改良小贷公司
   2012年03月27日
王庆
王庆专栏
摩根士丹利大中华区首席经济学家，曾任美国银行大中华区经济研究及策略分析主管、IMF经济学家。
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宏观问题源于财政   2013年10月07日

几乎所有的宏观经济问题都根源于财政出了问题。这个结论不仅适用于欧美等陷入危机的发达经济体，对理解中国经济也至关重要

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·金融压抑下的金融创新
   2013年06月02日
·“救欧洲”、“救温州”之误辩
   2011年12月07日
茅于轼
茅于轼专栏
著名经济学家、天则经济研究所创始人，曾任社会科学院美国研究所，任研究员。1979年，提出择优分配原理，重构微观经济学。1985年起关注并潜心研究道德问题，出版了《中国人的道德前景》一书，获1999 Sir Antony Fisher 国际纪念提名奖。主要代表作有：《择优分配原理——经济学和它的数理基础》、《生活中的经济学——对美国市场的考察》、《谁妨碍了我们致富》、《道德、经济、制度》、《给你所爱的人以自由》、《一个经济学家的良知与思考》、《茅于轼谈经济：从身边到世界》、《茅于轼谈经济：从微观到宏观》等。
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茅于轼谈“最近的骂声”：他们太糊涂太可怜太可悲   2013年05月08日

我觉得他们很可悲。他们太糊涂了，不知道自己的利益在哪里。为他们办事的人，他们却以为是敌人。他们太可怜了，太可悲了。没有一个科学的思维方法

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·茅于轼：要消灭特权必须实行私有制
   2012年03月02日
·茅于轼：从经济增长看中印区别
   2011年11月22日
韦森
韦森专栏
著名经济学家、澳大利亚悉尼大学经济学博士。现任复旦大学经济学院副院长、教授，曾任英国牛津大学经济与政治学访问学者。主要研究成果《社会制序的经济分析导论》《经济学与伦理学》《文化与制序》《语言、道德与制度》等。
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韦森：哈耶克与凯恩斯的一次大论战   2012年11月12日

哈耶克认为银行人为压低贷款利率到自然利率之下，是商业周期的根本原因；凯恩斯则认为，要通过操纵和调控利率，影响、引导和干预投资，使经济体系恢复充分就业均衡

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·韦森：切莫撑开腐败寻租的制度保护伞
   2012年08月16日
·韦森：不自由的环境导致商业伦理缺失
   2012年06月15日
徐刚
徐刚专栏
中信证券董事总经理、研究部和股票销售交易部行政负责人
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A股仍看基本面   2010年04月12日

股指期货和融资融券丰富了金融产品类型，对满足多样化的投资需求有积极作用，但这并不会根本改变A股市场走势

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·政策退出分歧
   2010年03月02日
·转型的机遇
   2010年02月25日
张曙光
张曙光专栏
著名经济学家。北京天则经济研究所学术委员会主席，兼任中国社科院研究生院和中山大学博士生导师、北京大学法律经济研究中心主任、浙江大学民营经济研究中心学术委员会主席等。曾四次获孙冶方经济科学论文奖和著作奖。
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张曙光 张弛：全球经济趋势预测   2013年07月19日

世界经济面临新旧交织和新旧交替的挑战和风险，前景并不明朗，因而IMF等国际机构，都调低了对今明两年经济增长的预测。中国经济正处在从高速增长向中低速增长的转型换档之中，下行的压力明显

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·张曙光、张弛：银行“钱荒”和货币政策
   2013年07月19日
·张曙光 张弛：上半年贸易数据剧烈变动的秘密
   2013年07月19日
屈宏斌
屈宏斌专栏
屈宏斌先生为汇丰银行中国区首席经济学家，2002年加入汇丰银行。加入汇丰之前，屈先生曾在中银国际等机构任职。
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屈宏斌、马晓萍：经济筑底宜配合以货币定向宽松加积极财政   2014年06月13日

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·屈宏斌：4月汇丰中国制造业采购经理指数低位趋稳
   2014年05月05日
·屈宏斌、马晓萍：出口尚平稳 进口藏忧虑
   2014年04月11日
陈志武
陈志武专栏
美国耶鲁大学管理学院金融经济学教授，中国金融博物馆首席顾问。世界金融学和金融资产定价领域较具创造力学者之一。曾获美国默顿•米勒、芝加哥期权交易所研究奖等多项世界性重大学术奖励。2000年，在全球经济学家首肯的世界经济学家排名中位列第202位，其中前1000名经济学家中，19人来自中国。2006年，被《华尔街电讯》评为“中国十大最具影响力的经济学家”之一。
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陈志武：楼市泡沫破灭越来越近 对中产阶层破坏性大   2013年11月29日

虽然房地产泡沫破灭对中国经济、银行、地方财政的冲击会很大，但对好不容易兴起的中国中产阶层更是破坏性的，因为大多数老百姓的个人财富都投到了房地产上

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·陈志武：国企的存在破坏了规则的公平性
   2013年04月08日
·陈志武：中美两国医生如何赢得病人的好评
   2012年07月11日

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