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图集：浮油已漂到脆弱沼泽地 美成立两党委员会调查漏油事件  
[2010年05月25日]
图集：西班牙“叠人塔”旋风席卷世博园   
[2010年05月24日]
图集：长深高速公路辽宁段特大车祸致32人遇难  
[2010年05月24日]
图集：印度一架客机降落时坠毁159人死亡  
[2010年05月24日]
图集：财经每周图片回顾（2010.5.15-5.21）  
[2010年05月21日]
图集：2010个饮料瓶扎成“低碳船”去上海看世博  
[2010年05月21日]
图集：秦俑馆一号坑再添120余“新兵” 3尊陶俑保留罕见彩绘  
[2010年05月21日]
图集：波兰水灾已致5人死亡2000多人转移  
[2010年05月20日]
图集：韩国公布调查结果称“天安”号被朝鲜鱼雷击沉  
[2010年05月20日]
图集：天津滨海新区环渤海装饰城发生火灾  
[2010年05月20日]
图集：“红衫军”以投降结束69天示威  
[2010年05月19日]
图集：泰国军队动用装甲车驱散“红衫军”  
[2010年05月19日]
图集：江西湖南两省遭遇暴雨灾情  
[2010年05月19日]
图集：印度公共汽车遭地雷袭击 至少40人死亡  
[2010年05月18日]
图集：湖北恩施大货车自燃车货两空  
[2010年05月18日]
图集：洛阳邙山发现曹休墓  
[2010年05月18日]
图集：浙江嘉兴塑料厂突发大火黑烟蔽日  
[2010年05月17日]
图集：新疆哈密北部普降中到大雪 最厚达50厘米以上  
[2010年05月17日]
图集：泰国曼谷冲突上升至250人伤亡  
[2010年05月17日]
图集：财经每周图片回顾（2010.5.8-5.14）  
[2010年05月14日]
图集：第63届戛纳电影节开幕现场  
[2010年05月14日]
图集：“红衫军”领导人在冲突中遭枪击  
[2010年05月14日]
图集：美国示威者抗议要求英国石油公司赔偿  
[2010年05月13日]
图集：升降椅爆炸致女子被炸伤 大量碎片嵌入身体  
[2010年05月13日]
图集：利比亚航班坠毁103人罹难 仅1名男孩幸存  
[2010年05月13日]
图集：陕西南郑县一幼儿园发生砍伤儿童事件  
[2010年05月12日]
图集：广西男子杀3人后被村民打死  
[2010年05月12日]
图集：大蒜遇热炒 价格一年暴涨14倍  
[2010年05月11日]
图集：许昌警方端掉一特大制假窝点  
[2010年05月11日]
图集：广州“水浸车”六成变成二手车  
[2010年05月11日]
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