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图集：世博第五场试运行 35万游客“压力测试”  
[2010年04月26日]
图集：财经每周图片回顾（2010.4.17-4.23）  
[2010年04月23日]
图集：泰国曼谷商业街发生连环爆炸1死75伤  
[2010年04月23日]
图集：湘江中上游首现超警戒位洪水 橘子洲被淹  
[2010年04月23日]
图集：南非一豪华列车脱轨2人死49伤  
[2010年04月22日]
图集：湖北巴东一滚装船侧翻致14车落水10人下落不明  
[2010年04月22日]
图集：美国一海上钻井平台爆炸至少11人失踪  
[2010年04月22日]
图集：青海玉树帐篷被吹走 车辆因积雪侧翻  
[2010年04月21日]
图集：浙江海宁窑工上班 孩子被绑窗下  
[2010年04月21日]
图集：全国哀悼玉树地震遇难者  
[2010年04月21日]
图集：玉树降雪及沙尘等突变天气阻碍救援工作  
[2010年04月20日]
图集：巴基斯坦白沙瓦游行队伍遭袭25人死亡  
[2010年04月20日]
图集：玉树奇迹祖孙2人被困123小时后获救  
[2010年04月20日]
图集：【独家】玉树近千遇难者集体火葬  
[2010年04月19日]
图集：冰岛艾雅法拉火山持续喷出烟尘  
[2010年04月19日]
图集：玉树孤儿学校率先复课  
[2010年04月19日]
图集：财经每周图片回顾（2010.4.10-4.16）  
[2010年04月16日]
图解：山西盂县毁闭关闭煤矿  
[2010年04月16日]
图集：首批青海玉树地震伤员送抵成都救治  
[2010年04月16日]
图集：青海玉树地震死亡人数上升至617人  
[2010年04月15日]
图集：拆迁人员持灭火器强制拆迁  
[2010年04月15日]
图集：文强案今日公开一审宣判  
[2010年04月14日]
图集：青岛拆迁抢号场面“惨烈” 排队者被挤到哭喊   
[2010年04月14日]
图集：黑龙江4月遭罕见暴风雪  
[2010年04月13日]
图集：福州高楼大厦中的城市“柜族”  
[2010年04月13日]
图集：意大利北部发生火车脱轨事故 已致11人死30人受伤  
[2010年04月13日]
图集：“红衫军”和泰国军队发生冲突 21人死亡800多人受伤   
[2010年04月12日]
图集：“兵马俑”涌入上海滩 借世博东风推广旅游  
[2010年04月12日]
图集：波兰总统专机坠毁事件  
[2010年04月12日]
图集：财经每周图片回顾（2010.4.3-4.9）  
[2010年04月10日]
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