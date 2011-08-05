- 2013年04月22日地震可能严重冲击雅安当地经济，专家预计灾后抢救期大概影响未来2到3个季度，灾后重建期将影响2年。芦山地震对全国经济整体冲击相对于汶川5·12地震和玉树地震影响会弱些。
- 2011年08月19日“首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛”于8月18日上午在人民大会堂隆重开幕。论坛邀请10余位我国著名中医药专家以及民间知名中医药特技人才发表主题演讲
- 2011年08月18日到2015年，北京市属国有企业资产总量将达到2.8万亿元，国有及国有控股企业主营业务收入有望达1万亿元
- 2011年08月17日今年上半年，东北三省经济继续保持快速增长势头，平均增速高出全国3.5个百分点。这也是自2008年以来，东北地区经济增速连续高出全国增速3个百分点以上
- 2011年08月16日外汇管理部门将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势，进一步提升检查手段，加大大案要案查处力度
- 2011年08月16日前7个月，我国实际使用外资金额691.87亿美元，同比增长18.57%
- 2011年08月15日截至7月底，云南省2011年度保障性住房开工率达62.62%，将确保9月30日前全部开工建设，年底前完成60%以上投资额
- 2011年08月15日今年6月随团来访澳门的内地游客达43.5493万人次，同比增加29.0%
- 2011年08月11日11日人民币对美元汇率中间价更是首次突破6.40关口，创出汇改以来新高。分析人士认为，在海外金融市场剧烈动荡之际，人民币升值有利于应对欧美低利率货币政策、有利于促进国内经济结构调整、缓解输入性通胀压力
- 2011年08月10日据商务预报监测，上周（8月1日至7日）商务部重点监测的食用农产品价格继续回落，其中猪肉价格与前一周持平
- 2011年08月09日奥巴马表示对美国信用前景有信心，呼吁两党拿出政治意愿齐心解决长期赤字问题，但仍未缓解投资者恐慌，纽约三大股市继续暴跌。
- 2011年08月08日法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。
- 2011年08月08日“7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息
- 2011年08月08日全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。
- 2011年08月05日为应对即将登陆的9号台风“梅花”的影响，中国国际航空公司制定了专门的应对措施，已决定取消6日、7日往返温州、台州、宁波三地的航班30余班，呼吁旅客避免盲目赶往候机楼
- 2011年08月05日贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”
- 2011年08月05日株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日截至7月底，安徽省已开工各类保障性住房和棚户区改造住房32万余套，占国家与省政府签订目标任务的八成以上
- 2011年08月04日全国公安机关删除清理了大量非法网络公关信息，查处了一大批非法网络公关网站，破获多起非法网络公关案件，有效净化了网络环境
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