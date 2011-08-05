首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛在京举行 2011年08月19日 “首届全国野外创伤中医外治军地专家论坛”于8月18日上午在人民大会堂隆重开幕。论坛邀请10余位我国著名中医药专家以及民间知名中医药特技人才发表主题演讲

云南保障性住房开工率超六成 9月底前全部开工 2011年08月15日 截至7月底，云南省2011年度保障性住房开工率达62.62%，将确保9月30日前全部开工建设，年底前完成60%以上投资额

6月份内地居民随团游澳门逾43万人次 2011年08月15日 今年6月随团来访澳门的内地游客达43.5493万人次，同比增加29.0%

法国财长称欧洲央行已准备好购买意西两国国债 2011年08月08日 法国财长表示，欧洲中央银行已经做好准备，在投资者撤出的情况下购买意大利和西班牙两国国债。

铁道部融资成本急升200亿超短融多付利息8000万 2011年08月08日 “7·23”动车事故后，铁道部融资成本急剧上升，发行200亿元超短融，要比2月份多付超过8000万元利息

住建部通报4起房屋市政工程生产安全较大事故 2011年08月08日 全国共发生房屋市政工程生产安全较大事故4起、死亡14人，比去年同期事故起数增加2起、死亡人数增加8人，同比分别上升100%和133.33%。住房和城乡建设部日前对这4起事故进行了通报。

贵州启动春晖科技帮扶计划促进农业发展 2011年08月05日 贵州5日启动春晖科技帮扶计划，让科技特派员、春晖科技使者进村入户，努力把“穷窝窝”逐步改造成“金窝窝”

国内首个区域重金属污染综合治理项目株洲启动 2011年08月05日 株洲市正式启动湘江流域重金属污染综合治理方案，这项总投资达595亿元重金属治理方案是我国第一个，也是截至目前唯一由国务院正式批复的区域重金属污染治理方案

新疆最大的ＧＩＳ变电站开工 南疆供电压力将得到缓解 2011年08月05日