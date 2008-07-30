陈昌华简介：瑞信中国研究主管、瑞信方正高级研究顾问。在加入瑞信之前，曾任瑞银中国A股研究部主管，并曾为汇丰银行证券部效力。自1999年以来，陈昌华先生在各项分析师排名中均名列前茅。2000年至今，他已连续七年被《亚洲货币》杂志评为中国最优秀分析师前三甲。陈昌华先生毕业于香港大学经济系。