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2011年02月16日
Matador （哥伦比亚）
中国正式超过日本成为世界第二大经济体的新闻被炒得沸沸扬扬。但日本专家认为：中国崛起对美国和世界其他国家是更大的问题。
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2011年01月05日
Nate Beeler（美国）
2011又降临人世。人们对于2010年的环境灾难依然记忆犹新，希望2011的“婴孩”有一个美好的未来。
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2010年12月20日
Cam Cardow（美国）
近日，欧洲再次受到暴风雪吹袭，数百万民众的圣诞出游计划受阻。
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2010年12月16日
Mike Keefe（美国）
维基泄密事件以来，美国的数字安全系统多受诟病。
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2010年11月19日
Hajo de Reijger（荷兰）
这个牧马人需要何等功夫将此钞票“烈马”驯服？
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2010年11月10日
Angel Boligan（墨西哥 ）
这个女子形状的牢笼，往往是男人自己造的。
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2010年11月02日
Ares（古巴）
欲罢不能的购物的疯狂，使人沦为商品的囚徒。
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2010年10月29日
Olle Johansson（瑞典）
这“漫长”的一针，怎么能治疗眼下的急病？
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2010年10月26日
Pavel Constantin （罗马尼亚）
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2010年10月20日
Angel Boligan（墨西哥）
水源的枯竭，生态的恶化，是经济发展难以为继的根源。
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2010年09月29日
Arcadio Esquivel（巴拿马）
卡斯特罗身后的汽车很明显已很不耐烦了！
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2010年09月27日
Pavel Constantin（罗马尼亚）
法官主动出击搜寻“猎物”——罪犯，也许还是头一次。
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2010年09月25日
Christo Komarnitski（保加利亚）
到处流浪四海为家的吉普赛人很难在以欧洲为家了。
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2010年09月17日
Cam Cardow（美国）
2000年这位女士“拼命逛街、购物，直到身体累垮为止”的豪言壮语终于在2010年实现，可惜她此时已经没什么可买的了。
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2010年09月14日
Eric Allie（美国）
美国中期选举距今已不足两个月,而最新的民意调查结果却对民主党极为不利,支持率仅有41%。奥巴马的晚餐堪称寥落。
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2010年09月10日
Olle Johansson（瑞典）
11日迎来9.11恐怖袭击事件发生9周年纪念日,佛罗里达州一教会牧师打算在此期间焚烧伊斯兰教圣典《古兰经》，或引爆反美浪潮。
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2010年09月07日
Patrick Chappatte（瑞士）
英国前首相托尼·布莱尔的回忆录《旅程》近日起正式在全球公开发售,书店将回忆录摆放在“痛苦生活”或“黑暗幻想”类书架上。
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2010年09月02日
Christo Komarnitski（保加利亚）
以色列和巴勒斯坦没完没了的争执，伊拉克的不断的爆炸事件……使“爱管闲事”的奥巴马疲于奔命。
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2010年08月31日
Pavel Constantin（罗马尼亚）
乞丐坐在现钞堆上乞讨——这是怎样的通货膨胀？
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2010年08月26日
Nate Beeler（美国）
漫画中这三样东西，书、现房和总统的大话……看来无论如何都不好卖了。