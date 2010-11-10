赛跑 2011年02月16日 Matador （哥伦比亚） 中国正式超过日本成为世界第二大经济体的新闻被炒得沸沸扬扬。但日本专家认为：中国崛起对美国和世界其他国家是更大的问题。

新年 2011年01月05日 Nate Beeler（美国） 2011又降临人世。人们对于2010年的环境灾难依然记忆犹新，希望2011的“婴孩”有一个美好的未来。

白色圣诞 2010年12月20日 Cam Cardow（美国） 近日，欧洲再次受到暴风雪吹袭，数百万民众的圣诞出游计划受阻。

防火墙 2010年12月16日 Mike Keefe（美国） 维基泄密事件以来，美国的数字安全系统多受诟病。

超级牛仔 2010年11月19日 Hajo de Reijger（荷兰） 这个牧马人需要何等功夫将此钞票“烈马”驯服？

女“囚” 2010年11月10日 Angel Boligan（墨西哥 ） 这个女子形状的牢笼，往往是男人自己造的。

经济刺激 2010年10月29日 Olle Johansson（瑞典） 这“漫长”的一针，怎么能治疗眼下的急病？

金钱的噪音 2010年10月26日 Pavel Constantin （罗马尼亚）

水危机 2010年10月20日 Angel Boligan（墨西哥） 水源的枯竭，生态的恶化，是经济发展难以为继的根源。

请让路 2010年09月29日 Arcadio Esquivel（巴拿马） 卡斯特罗身后的汽车很明显已很不耐烦了！

猎人法官 2010年09月27日 Pavel Constantin（罗马尼亚） 法官主动出击搜寻“猎物”——罪犯，也许还是头一次。

流浪的吉普赛人 2010年09月25日 Christo Komarnitski（保加利亚） 到处流浪四海为家的吉普赛人很难在以欧洲为家了。

谁先垮掉？ 2010年09月17日 Cam Cardow（美国） 2000年这位女士“拼命逛街、购物，直到身体累垮为止”的豪言壮语终于在2010年实现，可惜她此时已经没什么可买的了。

奥巴马的晚餐 2010年09月14日 Eric Allie（美国） 美国中期选举距今已不足两个月,而最新的民意调查结果却对民主党极为不利,支持率仅有41%。奥巴马的晚餐堪称寥落。

焚书 2010年09月10日 Olle Johansson（瑞典） 11日迎来9.11恐怖袭击事件发生9周年纪念日,佛罗里达州一教会牧师打算在此期间焚烧伊斯兰教圣典《古兰经》，或引爆反美浪潮。

自传风波 2010年09月07日 Patrick Chappatte（瑞士） 英国前首相托尼·布莱尔的回忆录《旅程》近日起正式在全球公开发售,书店将回忆录摆放在“痛苦生活”或“黑暗幻想”类书架上。

孩子们，别淘气！ 2010年09月02日 Christo Komarnitski（保加利亚） 以色列和巴勒斯坦没完没了的争执，伊拉克的不断的爆炸事件……使“爱管闲事”的奥巴马疲于奔命。

通货膨胀 2010年08月31日 Pavel Constantin（罗马尼亚） 乞丐坐在现钞堆上乞讨——这是怎样的通货膨胀？