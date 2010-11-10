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  • 赛跑
    2011年02月16日
    Matador （哥伦比亚）
    中国正式超过日本成为世界第二大经济体的新闻被炒得沸沸扬扬。但日本专家认为：中国崛起对美国和世界其他国家是更大的问题。
     
  • 新年
    2011年01月05日
    Nate Beeler（美国）
    2011又降临人世。人们对于2010年的环境灾难依然记忆犹新，希望2011的“婴孩”有一个美好的未来。
     
  • 白色圣诞
    2010年12月20日
    Cam Cardow（美国）
    近日，欧洲再次受到暴风雪吹袭，数百万民众的圣诞出游计划受阻。
     
  • 防火墙
    2010年12月16日
    Mike Keefe（美国）
    维基泄密事件以来，美国的数字安全系统多受诟病。
     
  • 超级牛仔
    2010年11月19日
    Hajo de Reijger（荷兰）
    这个牧马人需要何等功夫将此钞票“烈马”驯服？
     
  • 女“囚”
    2010年11月10日
    Angel Boligan（墨西哥 ）
    这个女子形状的牢笼，往往是男人自己造的。
     
  • 购物有罪？
    2010年11月02日
    Ares（古巴）
    欲罢不能的购物的疯狂，使人沦为商品的囚徒。
     
  • 经济刺激
    2010年10月29日
    Olle Johansson（瑞典）
    这“漫长”的一针，怎么能治疗眼下的急病？
     
  • 金钱的噪音
    2010年10月26日
    Pavel Constantin （罗马尼亚）
     
  • 水危机
    2010年10月20日
    Angel Boligan（墨西哥）
    水源的枯竭，生态的恶化，是经济发展难以为继的根源。
     
  • 请让路
    2010年09月29日
    Arcadio Esquivel（巴拿马）
    卡斯特罗身后的汽车很明显已很不耐烦了！
     
  • 猎人法官
    2010年09月27日
    Pavel Constantin（罗马尼亚）
    法官主动出击搜寻“猎物”——罪犯，也许还是头一次。
     
  • 流浪的吉普赛人
    2010年09月25日
    Christo Komarnitski（保加利亚）
    到处流浪四海为家的吉普赛人很难在以欧洲为家了。
     
  • 谁先垮掉？
    2010年09月17日
    Cam Cardow（美国）
    2000年这位女士“拼命逛街、购物，直到身体累垮为止”的豪言壮语终于在2010年实现，可惜她此时已经没什么可买的了。
     
  • 奥巴马的晚餐
    2010年09月14日
    Eric Allie（美国）
    美国中期选举距今已不足两个月,而最新的民意调查结果却对民主党极为不利,支持率仅有41%。奥巴马的晚餐堪称寥落。
     
  • 焚书
    2010年09月10日
    Olle Johansson（瑞典）
    11日迎来9.11恐怖袭击事件发生9周年纪念日,佛罗里达州一教会牧师打算在此期间焚烧伊斯兰教圣典《古兰经》，或引爆反美浪潮。
     
  • 自传风波
    2010年09月07日
    Patrick Chappatte（瑞士）
    英国前首相托尼·布莱尔的回忆录《旅程》近日起正式在全球公开发售,书店将回忆录摆放在“痛苦生活”或“黑暗幻想”类书架上。
     
  • 孩子们，别淘气！
    2010年09月02日
    Christo Komarnitski（保加利亚）
    以色列和巴勒斯坦没完没了的争执，伊拉克的不断的爆炸事件……使“爱管闲事”的奥巴马疲于奔命。
     
  • 通货膨胀
    2010年08月31日
    Pavel Constantin（罗马尼亚）
    乞丐坐在现钞堆上乞讨——这是怎样的通货膨胀？
     
  • 美国滞销品
    2010年08月26日
    Nate Beeler（美国）
    漫画中这三样东西，书、现房和总统的大话……看来无论如何都不好卖了。
     
 

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