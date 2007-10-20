苹果3.0 2008年01月18日 《财经》记者 何华峰 从苹果II型，到iMac，再到iPhone，在乔布斯的领导下，30年间，苹果公司经历了至少三次升级

中影：“大块头”转身 2008年01月04日 《财经》记者 杨彬彬 凭借主管部门的政策护航，中国最大的垄断国有电影集团正谋求华丽转身。但中国电影是否只需要一个中影？识者当深思

中国网游盛世危言 2007年12月22日 《财经》记者 明叔亮 这个吸引网游创业者们投身其中的冒险家乐园，同时也是一个危机四伏的世界

GPhone路漫漫 2007年11月11日 《财经》记者 何华峰 期待已久的GPhone并未登台，Google新推出的Android手机操作系统能否成为推动互联网开放的平台，还是未知数

手机看世界 2007年10月26日 《财经》记者 曹祯 楼夷 明叔亮 “世界人民看北京，北京人民看手机”。手机电视运营商的这一梦想实现还需天时、地利、人和

社交网站之星Facebook 2007年10月20日 《财经》实习记者 徐明 记者 付涛 相对于其他社交网站，Facebook除了拥有大量活跃的用户之外，还有一个很强的优势：真实、精准的用户信息，而这也正是其最受广告商青睐的一点。但也有人怀疑其商业价值，认为被大大高估。对于微软等大公司的收购报价，怀疑者更将其视为新一轮网络泡沫的信号