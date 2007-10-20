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个股查询：
 
  • 苹果3.0
    2008年01月18日
    《财经》记者 何华峰
    从苹果II型，到iMac，再到iPhone，在乔布斯的领导下，30年间，苹果公司经历了至少三次升级
     
  • 中影：“大块头”转身
    2008年01月04日
    《财经》记者 杨彬彬
    凭借主管部门的政策护航，中国最大的垄断国有电影集团正谋求华丽转身。但中国电影是否只需要一个中影？识者当深思
     
  • 中国网游盛世危言
    2007年12月22日
    《财经》记者 明叔亮
    这个吸引网游创业者们投身其中的冒险家乐园，同时也是一个危机四伏的世界
     
  • GPhone路漫漫
    2007年11月11日
    《财经》记者 何华峰
    期待已久的GPhone并未登台，Google新推出的Android手机操作系统能否成为推动互联网开放的平台，还是未知数
     
  • 手机看世界
    2007年10月26日
    《财经》记者 曹祯 楼夷 明叔亮
    “世界人民看北京，北京人民看手机”。手机电视运营商的这一梦想实现还需天时、地利、人和
     
  • 社交网站之星Facebook
    2007年10月20日
    《财经》实习记者 徐明 记者 付涛
    相对于其他社交网站，Facebook除了拥有大量活跃的用户之外，还有一个很强的优势：真实、精准的用户信息，而这也正是其最受广告商青睐的一点。但也有人怀疑其商业价值，认为被大大高估。对于微软等大公司的收购报价，怀疑者更将其视为新一轮网络泡沫的信号
     
  • 【商业与技术】硬盘天下
    2007年10月13日
    《财经》记者 于达维
    巨磁电阻效应带来的硬盘革命还未终结，新技术革命又已迫近
     
 

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