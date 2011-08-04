用大叶黄花梨PK海南黄花梨 2012年08月17日

中国北车获近千亿元人民币银行授信 2011年08月16日 中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信

上海夏季电力缺口达百万千瓦 2011年08月15日 目前上海仍存在百万千瓦的用电缺口，能源供应依然紧张。作为迎峰度夏重要措施，上海不断加大公共建筑空调控温节能的力度，但目前宾馆、商场、写字楼的执行水平较低

合肥19家非主业房地产国企全部退出房地产领域 2011年08月11日 随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域

短期内外企在稀土生产领域扮演价格追随者角色 2011年08月10日 虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色

紫金矿业上半年净利润同比增长逾两成 2011年08月10日 中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多

中国首列出口欧洲的高技术轻轨列车下线 2011年08月10日 中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线

首钢搬迁使北京能耗大幅降低 2011年08月10日 首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低

高盛下调全球经济增长预测 2011年08月08日 高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%

大连航空公司成立 2011年08月08日

我国高端激光装备核心技术受制国外的历史结束 2011年08月05日 华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束

市场表现疲弱 大宗商品普遍下挫 2011年08月04日 受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌

7月下旬以来全国香蕉价格止跌企稳 2011年08月04日 7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象