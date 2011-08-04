- 2012年08月17日
- 2011年08月19日在可口可乐的全球市场中，增速最快的中国目前位居第三，仅次于美国和墨西哥。中国市场发展潜力巨大，毫无疑问将会成为公司在全球的最大市场
- 2011年08月18日美债危机和欧债危机等宏观经济环境已让中国企业赴美上市之路充满了挑战，而且鉴于今年中国概念股在美国市场集体暴跌等表现，今年不是中国企业赴美上市的最好时机
- 2011年08月16日中国北车集团公司日前获得民生银行65亿元人民币的银行授信。至此，中国北车已经获得总计969亿元人民币的银行授信
- 2011年08月15日目前上海仍存在百万千瓦的用电缺口，能源供应依然紧张。作为迎峰度夏重要措施，上海不断加大公共建筑空调控温节能的力度，但目前宾馆、商场、写字楼的执行水平较低
- 2011年08月12日阿里巴巴上半年总营业收入同比增长22%至人民币31.56亿元，净利润同比增加32%至人民币9.17亿元
- 2011年08月11日随着国家房地产市场调控持续进行，合肥市19家主业非房地产国有企业，正全面退出房地产领域
- 2011年08月10日虽然外国企业正努力挺进稀土上游生产领域，但是今后5年内，外国企业无法撼动中国企业在稀土上游生产领域的主导地位，而会扮演价格追随者的角色
- 2011年08月10日中国最大的黄金生产商——紫金矿业上半年实现净利润31.49亿元，同比增长两成多
- 2011年08月10日中国第一列出口欧洲的新型轻轨列车在南车株洲电力机车有限公司下线
- 2011年08月10日2011年上半年，北京市规模以上工业完成增加值约1345亿元，同比增长8%，实现工业总产值6643亿元，同比增长9.7%
- 2011年08月10日首钢在京钢铁冶炼流程实现安全、稳定停产，带动北京市今年上半年用能量大幅度降低
- 2011年08月08日高盛近日下调全球经济增长预测，2011年全球经济增长率由此前的4.1%下调至4.0%，而正身处债务危机中的美国2011年经济增长率则由1.8%调低至1.7%，中国2011年增速从原有的9.4%下调至9.3%
- 2011年08月08日
- 2011年08月05日“链家地产”已正式启动全国化扩张，拟自筹资金40余亿元，在四年内实现全国布局15个城市
- 2011年08月05日
- 2011年08月05日华工科技有限公司承担的“十一五”国家科技支撑计划项目“工业激光器及其成套设备关键技术研究与示范”已顺利通过科技部组织的验收，这意味着我国高端激光装备依赖进口、核心技术受制于国外的历史正式宣告结束
- 2011年08月04日受国际市场影响，国内大宗商品市场继续下挫，工业类商品和农产品普遍表现疲弱，近全线下挫收跌，三市仅黄金、焦炭、白糖微幅上涨收红，带动了跟踪主要大宗商品价格综合表现的商品指数继续收跌
- 2011年08月04日7月下旬以来，全国香蕉价格结束5月以来的持续下跌走势，呈现企稳迹象
- 2011年08月04日截止到6月末，全国大部分小额贷款公司实现了盈利，只有356家亏损，占全国小额贷款公司总数的10.58%
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