罗马并未实行民主政治 2008年11月14日 罗马为部分社会成员实现自我价值提供了空间

演化博弈论的社会视角 2008年11月07日 □方钦／文 演化博弈论强调趋势——一种不可抵挡的发展力量

《金融制胜》到底以什么制胜？ 2008年10月17日 《财经》特约作者 郝建 《金融制胜》的封面看上去有点像《货币战争》，但两者有本质的差别

拯救最底层10亿人 2008年10月17日 若是现在忽视了最底层10亿人的问题，等到了我们子孙的时代，它就会变成危及世界安全的可怕梦魇

全球实力向东方转移 2008年09月28日 《财经》特约记者 陈晋 既肯定了西方对人类的贡献，又指出了其弊端

现代经济的起源 2008年09月19日 （美）阿夫纳·格雷夫 欧洲中世纪晚期商业扩张的制度基础是社团，这些政治和经济社团不再以血缘关系为基础，而是自治的、以利益为基础的组织

《夜晚的书斋》 2008年08月22日 作者被认为具有广博的知识和优雅的叙事风格

医疗制度改革的价值标准 2008年08月22日 在多个改革方案间选择即对个人理念的选择

管理学的新腔 2008年08月18日 马浩/文 大家都是一如既往充满饥渴地翘首期待下午“最新管理秘籍”的问世，没人去追究上午的“全新管理宝典”到底有没有用

投行的秘密 2008年07月25日 贝多广/文 当投资银行家最有价值的是影响决策

洛克宪政思想 2008年07月04日 民治为本，宪政为用

秦汉后中国非封建社会 2008年06月27日 马克思的唯物史观，实际上是唯经济史观

《美元大崩溃》 2008年06月13日 推荐作者符合现实的悲观主义预测