格林斯潘的信念 2007年11月26日 □孙晓光／文 他或许不是最天才的经济学家，但他肯定是最有经济学头脑和知道运用经济学知识的顶尖人物

为医之道 2007年11月08日 摘自《协和医事》 医院和医学院外的世界在飞速变化，价值观的更替与医生这个职业的最初定位开始出现错位

干预的困境 2007年11月02日 对人类事务的每一次干预都带来更多问题：要么废除初始干预，要么进行下一次干预