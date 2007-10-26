 
财经网首页 > 副刊 > 周末版 > 荐书
个股查询：
 
  • 宪政理想“圆融之境”
    2007年12月22日
    □丁建峰/文
    以相对恒定的宪政架构，容纳深切的反思和广泛的讨论，使之成为制度的活力之源
     
  • 《下一轮伟大的全球化》
    2007年12月14日
    □本刊学术组/文
    本书讨论了全球化进程中极富争议的一部分，即金融全球化
     
  • 子虚乌有的“货币战争”
    2007年12月01日
    □胡祖六/文
    如果读者尤其是政府决策者把《货币战争》书中结论或政策建议认真待之，那么我们就不能不惊讶，甚至不安
     
  • 中印“龟兔赛跑”？
    2007年11月26日
    制度优势是否会令印度“龟”最终超越中国“兔”？
     
  • 格林斯潘的信念
    2007年11月26日
    □孙晓光／文
    他或许不是最天才的经济学家，但他肯定是最有经济学头脑和知道运用经济学知识的顶尖人物
     
  • 《哲学的邀请》
    2007年11月17日
    □ 萨尔瓦特/文
    这是被称为“西班牙的萨特”的重要哲学家的心灵自语
     
  • 为医之道
    2007年11月08日
    摘自《协和医事》
    医院和医学院外的世界在飞速变化，价值观的更替与医生这个职业的最初定位开始出现错位
     
  • 干预的困境
    2007年11月02日
    对人类事务的每一次干预都带来更多问题：要么废除初始干预，要么进行下一次干预
     
  • 公司金融的“故事”
    2007年10月26日
    □刘力 唐国正/文
    著名经济学家让梯若尔揭示了现代公司金融理论的精髓，他的讲述值得更多的人仔细聆听
     
  • 回到亚当·斯密
    2007年10月19日
    罗卫东
    斯密生前涉猎之广，思考之深入，与现代社会联系之紧密，皆足以让人惊异
     
  • 荐书－经典社会主义的裂变
    2007年10月13日
    自由化趋势一个表现是它鼓励人们，特别是知识分子和科研人员独自思考并客观诚实地分析现实
     
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    •  

    热点商讯

    查询

    专题报道

    更多>>

    每日焦点

    排行榜

    • 热文
    • 本周热文
    • 热图
    • 热评
    • 博客
    ﻿
    • 财讯集团
    • 合作伙伴
    • 财经资讯
    • 股票金融
    • 商务管理
    • 时尚娱乐
    • 友情视频
    • 友情链接
    关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
    Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究