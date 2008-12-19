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  • 民营企业家的三种选择
    2009年04月01日
    □伍石/文
    经济危机使得“国进民退”已成必然趋势，民营企业应对此有清醒认识
     
  • 警惕袜子陷阱
    2009年03月11日
    伍石/文
    克服危机，不能在出口袜子转内销上打主意。出口产能的上升是国际需求造成的，国内需求无法替代消化，政策制定者对此要有清醒认识
     
  • 陈久霖该不该讨说法
    2009年02月24日
    周玲玲/文
    昔日中航油衍生品交易的5.5亿美元巨亏，陈久霖获刑四年又三个月。令他感慨的是，如今多家央企的衍生品投机亏损更甚于中航油，管理层却安然无恙
     
  • 中铝注资力拓担忧被夸大
    2009年02月19日
    赵剑飞/文
    中铝将在力拓获得两个董事席位，但是到时力拓将会有总共17名董事；中铝和力拓将组建合资企业，每年向中国销售3000万吨铁矿石，但是力拓一年向中国的销售量将近9000万吨，中国一年的进口量超过四亿吨
     
  • 【双龙危机】不裁员无希望
    2009年01月20日
    《财经》记者 陈竹
    “为了救公司，一定要结构调整，如果公司不忍小痛，不裁员，日后受影响的人只会更多”
     
  • 光伏业光芒不再
    2008年12月19日
    陈竹 宫靖/文
    如果缺乏足够的政府补贴，国内用户将难以负担昂贵的太阳能，光伏产业短期内都难以回暖
     
  • 中国天然气黄金时代将至？
    2008年12月10日
    陈竹/文
    西气东输二线是地缘政治和国家力量博弈的结果，更是中国能源胃口剧增的真实体现
     
  • 中石油的改变
    2008年12月09日
    陈竹/文
    上市之后，这家昔日低调的能源巨头，行事风格也正在悄悄发生改变
     
  • 发改委盛况空前
    2008年11月13日
    李其谚/文
    自从政府宣布了4万亿经济刺激计划后，跑项目者云集发改委
     
  • 莫让养殖小区成为另一种“散养”
    2008年10月31日
    王姗姗/文
    将奶牛集中到养殖小区内，实质还处在一种“散养”状态 ，难以消除牛奶隐患
     
  • 尴尬的地产调控政策
    2008年10月25日
    张映光/文
    对于中国差别巨大的区域市场，一刀切的宏观调控，对热点城市永远是滞后的，对中西部地区又显得过于超前了
     
  • 国泰航空也过冬
    2008年10月10日
    张娜/文
    面对航空业寒冬，国泰航空中国区总经理杨伟添称将“应时而变，开源节流”
     
  • 沈文荣冷静看待钢铁业重组
    2008年09月22日
    赵剑飞/文
    沈文荣：“企业家不能太仁慈，也不能凶恶”
     
  • 给果汁加点可乐
    2008年09月09日
    赵剑飞/文
    买下汇源果汁之后，怎么经营就是可口可乐自己的事了。但是不管怎么样，都需要照顾中国人的口味
     
 

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