民营企业家的三种选择 2009年04月01日 □伍石/文 经济危机使得“国进民退”已成必然趋势，民营企业应对此有清醒认识

警惕袜子陷阱 2009年03月11日 伍石/文 克服危机，不能在出口袜子转内销上打主意。出口产能的上升是国际需求造成的，国内需求无法替代消化，政策制定者对此要有清醒认识

陈久霖该不该讨说法 2009年02月24日 周玲玲/文 昔日中航油衍生品交易的5.5亿美元巨亏，陈久霖获刑四年又三个月。令他感慨的是，如今多家央企的衍生品投机亏损更甚于中航油，管理层却安然无恙

中铝注资力拓担忧被夸大 2009年02月19日 赵剑飞/文 中铝将在力拓获得两个董事席位，但是到时力拓将会有总共17名董事；中铝和力拓将组建合资企业，每年向中国销售3000万吨铁矿石，但是力拓一年向中国的销售量将近9000万吨，中国一年的进口量超过四亿吨

【双龙危机】不裁员无希望 2009年01月20日 《财经》记者 陈竹 “为了救公司，一定要结构调整，如果公司不忍小痛，不裁员，日后受影响的人只会更多”

光伏业光芒不再 2008年12月19日 陈竹 宫靖/文 如果缺乏足够的政府补贴，国内用户将难以负担昂贵的太阳能，光伏产业短期内都难以回暖

中石油的改变 2008年12月09日 陈竹/文 上市之后，这家昔日低调的能源巨头，行事风格也正在悄悄发生改变

发改委盛况空前 2008年11月13日 李其谚/文 自从政府宣布了4万亿经济刺激计划后，跑项目者云集发改委

尴尬的地产调控政策 2008年10月25日 张映光/文 对于中国差别巨大的区域市场，一刀切的宏观调控，对热点城市永远是滞后的，对中西部地区又显得过于超前了

国泰航空也过冬 2008年10月10日 张娜/文 面对航空业寒冬，国泰航空中国区总经理杨伟添称将“应时而变，开源节流”

沈文荣冷静看待钢铁业重组 2008年09月22日 赵剑飞/文 沈文荣：“企业家不能太仁慈，也不能凶恶”