- 2011年07月19日我们真的需要在屡战屡败的思想指导下进行又一场高成本实验吗？不！但事实表明，我们可能还得再忍受一次这样的实验
- 2011年07月15日如通胀高企而贷款量很低怎么办？英格兰银行货币政策委员会将倾向于提高利率，而新金融政策委员会则更愿意放松银根
- 2011年07月14日希腊违约已成无可不免之势，但可以以有序的方式发生
- 2011年07月12日我们已不再承受得起仅仅依靠老式考察手法对面临批量生产风险的巨型银行进行监管了
- 2011年07月11日特许城市可以用土地价值的收益去支付警察、法庭、学校和卫生系统。在这里，人们可以有更高的收入，这又顺带使土地更富有价值。除了缺乏想象力，没有什么能妨碍这个目标
- 2011年07月08日拉加德的挑战将是为IMF制定一个独立于欧元区策略的策略，虽然她本人曾经深度参与了欧元区策略的制定
- 2011年07月07日增加移民对所有人都有利，公众对此的热议对促进政治家介入至关重要，在深入思考后，应该采取大胆的措施
- 2011年07月01日更高的价格再次将遏制全球石油需求，但这只会发生在世界某些地方经历一段经济阵痛期之后
- 2011年06月29日投机客在价格决定方面所起的作用越来越大了，换句话说，投机客通常是稳定因素
- 2011年06月29日北京需要立即采取行动去重组地方政府债务以避免违约的风险
- 2011年06月28日如果欧洲银行缺乏资金支持，欧洲乃至全球经济增长会受到危及
- 2011年06月27日人类器官交易古已有之，但今天的情况因为现代生物医学和推动器官交易的思想和价值观的介入而变得与众不同
- 2011年06月24日受需求和自我利益驱动的平行发展方向，正在成为亚洲地区中期发展的最可能的路径
- 2011年06月23日国际货币基金组织的经济学家的变化是认为资本控制产生的成本和收益是可以测量和比较的
- 2011年06月20日欧洲经济增长前景不佳与世界其余部分关系不大。欧洲领导人将发现，改善教育和培训、取消公开保护的市场才是需要长期奋斗的目标
- 2011年06月20日用于实施财政调整的工具应该提振经济效率，至少不应该损害它
- 2011年06月17日经济实力的增长，再加上政府的“零问题”外交政策，使得土耳其成为了区域性领导力量
- 2011年06月16日东盟各国也正在努力构建一个不受外部干涉的联盟，并以此形成一个基于共同安全和共同繁荣的新秩序
- 2011年06月15日各国可通过发行各类国债的方式来防范风险，并与本国GDP或其他类似的经济成就指标挂钩
- 2011年06月13日不同寻常的低利率的后果并不止于通货膨胀，隐忍顺从的储户在为极低利率代价买单
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