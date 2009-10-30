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  • 周有光：今日中国为何出不了大师？
    2010年10月07日
    马国川
    什么叫真理呢？真理，可以今天批判它、否定它，明天还可以批判它、否定它，在不断被批判被否定当中能站得住，那才是真理。如果不许批评，那怎么是真理呢？苏联的垮台证明，苏联走的是一条历史的误区，我们跟着新苏联“一边倒”，也跟着“倒”进误区里面去了。要恢复社会科学的本来面目，就要提倡民主。
     
  • 奥巴马俄亥俄州演讲全文
    2010年09月10日
    我们在开始走出那个时期，但前进的方向是回归到那些经历时间考验的赖以立国的价值观上去：辛勤工作、自我实现、自我责任以及对他人的责任。这就是转换态度，即："不用问美国能给我做什么，而要问我能为美国做什么"
     
  • 方舟子被袭击成了娱乐消费对象
    2010年09月02日
     
  • 李滢铨：还死伤者公道，不向弱者抽刃
    2010年08月30日
    李滢铨/文
    要慰死难者在天之灵的方法不是责难无辜的菲佣或菲国人民，我们的焦点要清晰，针对菲国的政府和警方，要求公正的调查，追究事件责任，以及支持伤者及死者遗属安排日后的生活，这才是对事件中死伤者的实在关怀，长远而言，我们该更支持菲国人民建设更可靠的政府，更有公义的社会，这样香港才真正算得上是国际社会的一员，有人道关怀的国际大都会
     
  • 大葱与小葱
    2009年11月06日
    《财经》特约作者 阿子
    小葱没有大葱那么甜，若说大葱纤秾绮丽，小葱就要飘逸清奇一些
     
  • 君王盐
    2009年10月30日
    《财经》特约作者 阿子
    “川盐”在川菜系统当中，有无上地位——从这个角度来说，确实很有几分“君王”的味道
     
  • 桂之香
    2009年10月23日
    《财经》特约作者 阿子
    丹桂、缅桂、月桂、肉桂……各种“桂”在世界各地散发着美丽的味道
     
  • 当两个时代的艺术相遇
    2009年10月05日
    《财经》特约作者 周文翰
    把1958年出生的张晓刚与1982年生人的马秋莎联系起来，不仅是他/她的作品同时在北京798艺术区展出，更因为他/她的作品都和个人体验有关
     
  • 秋夜执螯看月
    2009年10月03日
    《财经》特约作者 阿子
    大闸蟹在这个季节里，享受的是偶像崇拜的待遇
     
  • 当动物福利遇上人权
    2009年09月30日
    《财经》特约作者 李多钰
    动物保护名为对动物权益的保护，其实质是人类对自身权利的一种自动约束与自我限制
     
  • 濑尿皮皮虾
    2009年09月04日
    《财经》特约作者 阿子
    一般来说，皮皮虾总是出没于夜市、大排挡之类劳动人民喜闻乐见的场所，属于平易近人的海鲜品种
     
  • 11世纪的胡椒
    2009年08月14日
    《财经》特约作者 阿子
    从南洋来的胡椒，万里迢迢到了北宋宫廷，要走很远的路，过很长的时间，才能最终到达它的命运终点
     
  • 见证第一个杂文学会成立
    2009年07月24日
    柳萌
    如同杂文这个文体本身一样，杂文学会再怎么艰难坎坷，只要有喜欢杂文的读者在，杂文和杂文学会就会蓬渤发展
     
  • 高莽给我画像
    2009年07月03日
    《财经》特约作者 柳萌
    高莽豁达的性格，以及对生死的泰然和对朋友的体恤，令人难忘
     
  • 逆水河中的“风帆”
    2009年06月26日
    《财经》特约作者 柳萌
    《风帆》在那样的年月里，给过我无限的快乐，起到过师长的作用
     
  • 关于卢作孚之死真相
    2009年06月19日
    对章立凡的说法，赵晓铃提出了质疑，随后章立凡又对此作了回应。为了死者，为了生者，我们期待更多知情者站出来，还历史以真相
     
  • 我所经历的文学评奖
    2009年06月12日
    《财经》特约作者 柳萌
    以我个人的观察和体会，评奖可概括为这样三句话：公开无问题，公平难做到，公正看评委
     
  • 在汪老字纸篓中淘画
    2009年06月05日
    《财经》特约作者 柳萌
    那是一位多么优秀的作家，那是一位多么善良的老人。读他的文学作品，读他的书法绘画，你总有种安详之感
     
  • 照片上的往事
    2009年05月27日
    《财经》特约作者 柳萌
    照片的主人艾青已经走了10年，这张照片的拍摄者潘德润也早走了。他们都是值得永远怀念的朋友
     
  • 诗书写大漠
    2009年05月15日
    《财经》特约作者 柳萌
    张光年，《黄河大合唱》词作者，原本我与他不太可能会有接触，但因为一次西北沙漠之旅，让我觉得这位文坛老人确有他可爱之处
     
 

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