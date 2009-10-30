周有光：今日中国为何出不了大师？ 2010年10月07日 马国川 什么叫真理呢？真理，可以今天批判它、否定它，明天还可以批判它、否定它，在不断被批判被否定当中能站得住，那才是真理。如果不许批评，那怎么是真理呢？苏联的垮台证明，苏联走的是一条历史的误区，我们跟着新苏联“一边倒”，也跟着“倒”进误区里面去了。要恢复社会科学的本来面目，就要提倡民主。

奥巴马俄亥俄州演讲全文 2010年09月10日 我们在开始走出那个时期，但前进的方向是回归到那些经历时间考验的赖以立国的价值观上去：辛勤工作、自我实现、自我责任以及对他人的责任。这就是转换态度，即："不用问美国能给我做什么，而要问我能为美国做什么"

方舟子被袭击成了娱乐消费对象 2010年09月02日

大葱与小葱 2009年11月06日 《财经》特约作者 阿子 小葱没有大葱那么甜，若说大葱纤秾绮丽，小葱就要飘逸清奇一些

君王盐 2009年10月30日 《财经》特约作者 阿子 “川盐”在川菜系统当中，有无上地位——从这个角度来说，确实很有几分“君王”的味道

桂之香 2009年10月23日 《财经》特约作者 阿子 丹桂、缅桂、月桂、肉桂……各种“桂”在世界各地散发着美丽的味道

当两个时代的艺术相遇 2009年10月05日 《财经》特约作者 周文翰 把1958年出生的张晓刚与1982年生人的马秋莎联系起来，不仅是他/她的作品同时在北京798艺术区展出，更因为他/她的作品都和个人体验有关

秋夜执螯看月 2009年10月03日 《财经》特约作者 阿子 大闸蟹在这个季节里，享受的是偶像崇拜的待遇

当动物福利遇上人权 2009年09月30日 《财经》特约作者 李多钰 动物保护名为对动物权益的保护，其实质是人类对自身权利的一种自动约束与自我限制

濑尿皮皮虾 2009年09月04日 《财经》特约作者 阿子 一般来说，皮皮虾总是出没于夜市、大排挡之类劳动人民喜闻乐见的场所，属于平易近人的海鲜品种

11世纪的胡椒 2009年08月14日 《财经》特约作者 阿子 从南洋来的胡椒，万里迢迢到了北宋宫廷，要走很远的路，过很长的时间，才能最终到达它的命运终点

见证第一个杂文学会成立 2009年07月24日 柳萌 如同杂文这个文体本身一样，杂文学会再怎么艰难坎坷，只要有喜欢杂文的读者在，杂文和杂文学会就会蓬渤发展

高莽给我画像 2009年07月03日 《财经》特约作者 柳萌 高莽豁达的性格，以及对生死的泰然和对朋友的体恤，令人难忘

逆水河中的“风帆” 2009年06月26日 《财经》特约作者 柳萌 《风帆》在那样的年月里，给过我无限的快乐，起到过师长的作用

关于卢作孚之死真相 2009年06月19日 对章立凡的说法，赵晓铃提出了质疑，随后章立凡又对此作了回应。为了死者，为了生者，我们期待更多知情者站出来，还历史以真相

我所经历的文学评奖 2009年06月12日 《财经》特约作者 柳萌 以我个人的观察和体会，评奖可概括为这样三句话：公开无问题，公平难做到，公正看评委

在汪老字纸篓中淘画 2009年06月05日 《财经》特约作者 柳萌 那是一位多么优秀的作家，那是一位多么善良的老人。读他的文学作品，读他的书法绘画，你总有种安详之感

照片上的往事 2009年05月27日 《财经》特约作者 柳萌 照片的主人艾青已经走了10年，这张照片的拍摄者潘德润也早走了。他们都是值得永远怀念的朋友