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2010年10月07日
马国川
什么叫真理呢？真理，可以今天批判它、否定它，明天还可以批判它、否定它，在不断被批判被否定当中能站得住，那才是真理。如果不许批评，那怎么是真理呢？苏联的垮台证明，苏联走的是一条历史的误区，我们跟着新苏联“一边倒”，也跟着“倒”进误区里面去了。要恢复社会科学的本来面目，就要提倡民主。
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2010年09月10日
我们在开始走出那个时期，但前进的方向是回归到那些经历时间考验的赖以立国的价值观上去：辛勤工作、自我实现、自我责任以及对他人的责任。这就是转换态度，即："不用问美国能给我做什么，而要问我能为美国做什么"
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2010年09月02日
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2010年08月30日
李滢铨/文
要慰死难者在天之灵的方法不是责难无辜的菲佣或菲国人民，我们的焦点要清晰，针对菲国的政府和警方，要求公正的调查，追究事件责任，以及支持伤者及死者遗属安排日后的生活，这才是对事件中死伤者的实在关怀，长远而言，我们该更支持菲国人民建设更可靠的政府，更有公义的社会，这样香港才真正算得上是国际社会的一员，有人道关怀的国际大都会
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2009年11月06日
《财经》特约作者 阿子
小葱没有大葱那么甜，若说大葱纤秾绮丽，小葱就要飘逸清奇一些
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2009年10月30日
《财经》特约作者 阿子
“川盐”在川菜系统当中，有无上地位——从这个角度来说，确实很有几分“君王”的味道
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2009年10月23日
《财经》特约作者 阿子
丹桂、缅桂、月桂、肉桂……各种“桂”在世界各地散发着美丽的味道
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2009年10月05日
《财经》特约作者 周文翰
把1958年出生的张晓刚与1982年生人的马秋莎联系起来，不仅是他/她的作品同时在北京798艺术区展出，更因为他/她的作品都和个人体验有关
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2009年10月03日
《财经》特约作者 阿子
大闸蟹在这个季节里，享受的是偶像崇拜的待遇
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2009年09月30日
《财经》特约作者 李多钰
动物保护名为对动物权益的保护，其实质是人类对自身权利的一种自动约束与自我限制
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2009年09月04日
《财经》特约作者 阿子
一般来说，皮皮虾总是出没于夜市、大排挡之类劳动人民喜闻乐见的场所，属于平易近人的海鲜品种
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2009年08月14日
《财经》特约作者 阿子
从南洋来的胡椒，万里迢迢到了北宋宫廷，要走很远的路，过很长的时间，才能最终到达它的命运终点
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2009年07月24日
柳萌
如同杂文这个文体本身一样，杂文学会再怎么艰难坎坷，只要有喜欢杂文的读者在，杂文和杂文学会就会蓬渤发展
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2009年07月03日
《财经》特约作者 柳萌
高莽豁达的性格，以及对生死的泰然和对朋友的体恤，令人难忘
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2009年06月26日
《财经》特约作者 柳萌
《风帆》在那样的年月里，给过我无限的快乐，起到过师长的作用
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2009年06月19日
对章立凡的说法，赵晓铃提出了质疑，随后章立凡又对此作了回应。为了死者，为了生者，我们期待更多知情者站出来，还历史以真相
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2009年06月12日
《财经》特约作者 柳萌
以我个人的观察和体会，评奖可概括为这样三句话：公开无问题，公平难做到，公正看评委
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2009年06月05日
《财经》特约作者 柳萌
那是一位多么优秀的作家，那是一位多么善良的老人。读他的文学作品，读他的书法绘画，你总有种安详之感
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2009年05月27日
《财经》特约作者 柳萌
照片的主人艾青已经走了10年，这张照片的拍摄者潘德润也早走了。他们都是值得永远怀念的朋友
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2009年05月15日
《财经》特约作者 柳萌
张光年，《黄河大合唱》词作者，原本我与他不太可能会有接触，但因为一次西北沙漠之旅，让我觉得这位文坛老人确有他可爱之处