艾媒报告：360手机助手领衔移动应用分发第一阵容

经过几年的发展，智能机江湖的阵营已经日趋分明，安卓和iOS两强争霸的格局已经形成。而在应用分发渠道之争中，同样有大势已定的趋势。iOS领域自然是苹果一家独大，而在安卓方面，国内的第一阵营已经日趋明朗。据艾媒咨询近日发布的《2014Q1中国手机应用商店市场季度监测报告》显示，以360手机助手为首的几家安卓应用分发平台已经牢牢占据第一阵营，而其他中小分发平台的生存空间进一步被压缩，发展前景不容乐观。

在苹果的“操作系统+终端+内容”的闭环式生态系统获得成功后，安卓机厂商试图效仿这种模式，但目前为止尚无成功案例，甚至手机预装软件都广受诟病。而Google官方应用商店由于特殊原因，在国内难有作为。因此，目前国内的应用分发渠道大部分掌握在第三方应用商店手中。

通过艾媒咨询的报告可以看出，在安卓领域占据第一阵营的大多为互联网企业，他们的共同点是本身就拥有海量的用户量，而应用分发是智能机用户的基本需求。相关数据显示，在我国有近七成的用户通过第三方手机应用商店进行软件下载，而这些用户大多被互联网巨头瓜分。

根据艾媒咨询(iiMedia Research)数据显示，2014年Q1中国第三方手机应用商店用户满意度调查中，360手机助手满意度最高，获得用户较高认可，其次是安智市场。安卓市场、百度手机助手和91助手分别排在三至五位。分析指出，360手机助手之所以广受欢迎，与其在安全方面的努力与口碑是密不可分的。

随着wifi的普及、智能手机存量以及智能手机应用数量的大规模增长，分发渠道安全性也被用户广泛关注，一些应用被篡改，被植入恶意软件，导致吸费偷跑流量等问题层出不穷，第三方市场的安全性受到了空前关注。而360手机助手是目前国内对应用审查最为严格的市场，独有的七层安全审核机制保证了每款软件的安全性。

为了保护开发者的利益，从根本上起到对用户的保护作用，360移动开放平台推出“360加固保”服务，它采用独创的多重外壳防护和深度代码混淆技术，帮助APP对核心代码加密，有效防止恶意反编程序，为中小开发者APP提供安全保护，确保360手机助手成为最安全的移动分发平台。

360手机助手占据安卓平台应用分发的第一阵营并非偶然，互联网基因与对安全的执着追求是其成功的资本。未来几年，移动应用分发竞争将更加激烈，从目前看，360手机助手已经占得先机。

(责任编辑：胡浩男)