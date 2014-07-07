“00后”关注苹果越狱 SyScan360迎来最小参会者

00后也称千禧宝宝，最大的不过14岁，这个年纪正是象牙塔中读书、上课的懵懂少年，不过一位来自湖南长沙某中学的“OO后”Steve，却被周围的同学视作“电脑专家”，他不仅精通计算机，自学汇编语言，还尤其钟情苹果越狱的研究。最近，当Steve听说首个完美越狱iOS的中国越狱团队盘古，将在第三届SyScan360上揭秘苹果完美越狱的细节，便果断放弃学校夏令营，要求家人带他赴京参加SyScan360。截至目前的参会信息显示，2001年出生的Steve，将成今年SyScan360最年轻的参会者。

被“00”后的电脑专家关注，盘古团队的安全专家也惊呼“鸭梨山大”。

同学们的“电脑专家”

Steve来自湖南长沙，这个13岁的小男生，跟许多同龄人一样，从小就喜欢玩Flash游戏，也因此对计算机产生了浓浓的兴趣。由于崇拜缔造了苹果神话的Steve Jobs，这个低调的小男生给自己起了个英文名字Steve。

他是班上的电教委员，由于从小热爱计算机，自学了不少Flash动画、汇编语言等基础入门知识，被同学们奉为身边的“电脑专家”。久而久之，重装系统、电脑维修什么的，成了Steve课余时间的“主业”，周围的邻居、朋友、同学，谁的电脑出问题了，都来找他。

爱苹果、爱ios，更热爱计算机技术

Steve与很多00后的孩子一样，特别喜欢苹果的系列产品，比起酷炫的设计，他对iOS操作系统更感兴趣。现在他的苹果手机用的是iOS8 beta版，但总抱怨这个版本非常不稳定。

随着对计算机知识的渴求与日俱增，Steve涉猎的知识面越来越广，除了关注苹果越狱技术，他还一直关注量子计算机以及物联网，目前，正在努力自学《c语言入门经典》。

放弃夏令营，只为参加SyScan360

Steve是通过微博看到的SyScan360的相关资讯，听说来自盘古团队的安全研究员将在大会上揭秘完美越狱的技术细节，Steve兴奋不已。大会举办期间恰巧是暑假，他特意央求父母为他购买门票，并决定放弃学校组织的内蒙古的夏令营活动，只为去北京参会。

家长得知他的心愿后非常支持，不仅提前为他购买了SyScan360的学生票，还让教计算机的舅舅专程陪伴Steve去北京参会。Steve舅舅是计算机老师，平时有不懂的内容，舅舅经常为他解答，可以说舅舅是他的第一个启蒙老师。

SyScan360是Steve第一次参加的信息技术领域的大会，在看到公布的讲师名单后，Steve对每个议题都表示出浓厚的兴趣，希望能在现场与这些技术大牛学习交流。据了解，在本届SyScan360大会上，盘古团队的两位安全专家将揭秘代码签名绕过、内核信息泄漏、内核内存覆盖三个漏洞的细节，并且演示如何针对这些漏洞编写溢出，从而使得盘古越狱能在iOS设备上存活。

(责任编辑：胡浩男)