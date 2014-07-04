天下没有陌生来电 360打造全球最大来电秀平台

近日，骚扰电话升级，更有不法分子随机生成号码专门躲避安全软件拦截。从“5字头”固定电话，到400、800专用号码接连沦陷，骚扰电话又翻新花样：目前一些商家开始使用新的电话推销系统，不但号码可以随机生成不被屏蔽，还能防止回拨。针对骚扰电话不断更新换代，中国手机反骚扰反欺诈联盟携手360开通了360手机卫士“商家电话认证”平台，（商家申请地址：http://dianhua.360.cn/）为手机用户分类检测，打造来电白名单，让天下没有陌生来电！这是中国手机反骚扰反欺诈联盟成立以来，推出的第一个免费公益商家号码认证平台。

骚扰电话换代升级不仅给手机用户带来极大困扰，也给商家带来不少麻烦。顺丰快递员小王日前在送货时就经历了连打14个电话也没联系上客户的窘境。当时客户正在开会，对不折不挠的陌生来电非常恼火，直接挂了电话继续开会，虽然事后客户连连道歉，但是被客户误挂电话的事情每天都在上演。如今，中国手机反骚扰反欺诈联盟携手360将电话认证平台免费向商家开放，顺丰速运借助360手机卫士商家电话号码认证平台排脱了电话被误挂的困扰，大大提高了快递效率。记者从顺丰速运来电显示页面看到，除了企业logo、官方电话外，还有用户评价、单号查询、官网、微博等功能，通过电话号码就能快速下单、查看快递进展，十分便利。

什么是骚扰电话？对于买房人来说，房产中介来电不是骚扰；对于买车人来说，汽车销售不是骚扰；对于投保人来说，保险理财不是骚扰。如何精准把握每一个产品的现状和客户的需求成了企业与客户之间的一道难以逾越的鸿沟，中国手机反骚扰反欺诈联盟携手360推出的的“商家号码认证”平台，则打通了这层信任隔阂，所有手机来电都经实名认证，是否骚扰由用户自己定义，依靠360公司安全可靠的企业号码平台审核机制，打造企业与用户的双赢局面。

360手机卫士商家号码认证平台实现了商家与手机用户的在线对接，通过信息的及时反馈更直接为企业排除运营干扰，为商家电话贴上“专属”的标签。依托于360手机卫士5.5亿的用户量，所有平台商家的信息每天会产生总量10亿多次的展示机会，满足用户需求同时更是企业移动终端的广告展现平台。

图1：360商家电话认证平台顺丰速运电话认证

据了解，360手机卫士号码认证平台向所有企业完全免费开放，商家只需在线提交营业执照、电话号码、企业LOGO等信息，一分钟内就能定制属于自己的企业名片，数据显示，目前已有6000多万商家聚合到360商家电话认证平台中。

图2：360打造全球最大的手机端来电展示平台

360手机卫士商家电话号码认证平台在企业提交、修改所要展示的信息非常方便，所有提交的信息会在72小时内完成审核、处理、入库、上线等环节，非常高效、快捷、灵活。该项目负责人介绍，商家聚合到360商家平台中，依托于360无线产品6.5亿的终端安装量，所有平台商家的信息每天会产生总量10亿多次的展示机会，兼具规模与精准。而对消费者而言，可以精确识别来电，让广告推销无处遁形，从此跟陌生号码说拜拜，不仅有效隔绝骚扰电话，更能精准定位到日常生活服务信息。

基于此，360手机卫士商家号码认证更类似于生活服务类信息的聚合，在这个平台上，商家通过标注自己的号码、位置、服务等信息，可以满足用户本地生活服务需求，彻底将移动生活服务都融入到360安全平台当中，为企业和用户带去商机和便利，也为用户带去了一个移动生活服务的综合安全入口。

(责任编辑：胡浩男)