360发布手机价格报告：手机用11个月卖出最划算

4G网络带动下的移动互联时代，很多用户开始考虑更换新手机，换机频率大幅增加。近日360发布《旧手机回收价值调研报告》，报告显示：用户更换手机周期已缩短到18个月，20%用户一年之内必须换手机。此外，出售二手手机的最佳时机为手机上市后11个月。

《报告》通过来自360手机助手的运维数据、360手机助手进行的网络调查以及对多家手机经销商的调查后发现，手机出售的最佳时期为手机上市后11个月的月底。

据分析，在手机刚刚上市阶段，由于利润较高，会有一大批经销商进场炒货，尤其是在新款手机上市3个月内，手机价格不会出现太大变化。但经历了11个月的销售后，潜在用户基本已经消化完毕，同时也接近了手机保修期的终点，利润空间也比较薄，炒家一般会在12月的时候进行一次大规模的降价抛货。如果赶在降价前，也就是在12个月前这个时间节点出售手机，能获得相对比较高的价格。

图：主流手机半年间回收价格变化曲线

此外，调查数据表明，旧手机在一周之内的价格走势也略有不同。相比工作日，旧手机在周末的交易价格一般较高，同时在网上卖旧手机也比在实体店的价格要高，这很可能是因为这种交易对象更倾向于个人，而不是手机经销商、二手手机商贩，省去了中间环节的相关费用。因此，如果你想卖掉手中的还不算太过时的手机，最好在12个月之前找一个周末将其通过网络卖掉。

《报告》数据显示，目前iPhone、三星的旗舰机型在保值率方面遥遥领先。旧手机卖出的价格除跟手机上市时间、手机品牌有很大关系外，使用者对手机的保护程度即手机的新旧度、配置完整性（手机的耳机、电池、充电器是否为原厂出品，包装盒、保修卡、说明书是否完整）等因素也会对交易价格产生较大影响。

据了解，360手机助手近日发布了新版“360安全换机”，是目前唯一提供手机估值功能的软件。

(责任编辑：胡浩男)