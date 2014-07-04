猜对结果却赔钱 央视曝光世界杯赌球骗局

世界杯进入决赛厮杀后，世界杯足彩开始引爆互联网。昨日，央视新闻频道专门对网络博彩进行深入调查，发现不少钓鱼网站利用世界杯从事赌球诈骗，即使彩民猜对结果也无法提现。据安全厂商360公布的数据，近期与世界杯足彩相关的欺诈网站日均拦截量达3600多万次，一周内增长了56.5%。安全专家提醒彩民通过正规渠道购买彩票，以免遭遇经济损失。

图1：央视曝光互联网彩票乱象

钓鱼网站借世界杯热潮 利用赌球行骗

近日，球迷王先生因一时疏忽，不幸遭世界杯假足彩网站“坑爹”。王先生关注足球超过十年，但是对足彩了解不多，最近通过互联网搜索荷兰队新闻时，被搜索结果中一个彩票网站吸引住，该网站声称现在玩足彩充值可返利20%，王先生看到该足彩网站采用的规则和国家彩票中心的投注一致，就信以为真，立即充值3000元，投注荷兰与西班牙的小组赛。

幸运的王先生猜中比赛结果，按照赔率他应该可以获利近1万多元，然而，让人意想不到的是，等他去该彩票网站体现时，网站却无法登陆，并发布公告称，因系统故障导致账号无法登陆。王先生再拨打页面上的热线电话，不是占线，就被人挂断。王先生这发觉自己上当了。

北京师范大学彩票研究中心副主任陈海平在接受央视记者采访时表示，有很多地下的或是非法的彩票网站在忽悠彩民，有的甚至是完全为了盗取你的用户信息。例如银行卡，个人身份信息等。

高额欺诈大行其道，网购足彩需谨慎

360安全中心日均拦截博彩欺诈网站2300多万，世界杯开赛后，此类欺诈网站日均拦截量达3600多万，一周内增长率高达56.5%。据360安全专家介绍，这类网站往往通过足球关键词在搜索引擎上进行推广，往往通过曝光内幕、必赢、高额返利等字眼吸引网民上钩。

360安全专家冯广彬介绍，此类博彩网站钓鱼的方法一般是先诱骗用户登陆注册，以免费试玩的方式来吸引用户，让用户充值以返现作为诱饵，如充1000送500。央视报道称，这些欺诈网站会在页面上设置很多极具诱惑力和夸张的字眼，来哄骗彩民，一旦用户准备提取返利时，就会以各种理由搪塞，甚至是干脆失去联系。

图2：360安全专家详解钓鱼网站的行骗手法

冯广彬介绍，这些钓鱼网站的客服根本就联系不上，即便联系上，客服也会敷衍了事，说是服务器问题，让网民等两天，然而这些网站都有个共同的特性，有效期一般是3~5天，骗完一批用户，就立马下线了，不可能像正规网站那样常年运行。

另外，互联网彩票网站来源不明，线上取证难，也为彩民维权增加了难度。360安全专家建议彩民警惕非法的彩票购买网站，理性购买。

(责任编辑：胡浩男)