神奇胸卡唤回80后记忆 SyScan360破解胸卡大赛细节

由全球顶级安全专家出席，亚洲知名安全组织SyScan主办，中国著名安全厂商360承办的2014 SyScan360国际前瞻信息安全会议即将于7月16日在京召开。作为大会的传统保留项目，去年大放异彩的胸卡破解环节亦将进行重大升级。据SyScan360主办方官方披露，本届大会上，电子胸卡将被全面升级，多达7项的功能将被引入，全体参会者将会凭票领取电子胸卡，主办方也将为成功破解胸卡的参会这提供丰富的奖品作为鼓励。。

据主办方介绍，为了给参会观众提供互动和展示技术的舞台，360方面特别对今年的大会用电子胸卡进行了更为高大上的升级，所有持有SyScan360入场门票的人员，7月16日大会首日，均可凭票获得一枚高大上的电子胸卡，并参与破解挑战的机会。

与上届胸卡挑战环节有所区别的是，今年的电子胸卡集合了多大7种功能于一身，内含：议程简介、破解谜题、电子名片、温度计 、中英文切换、显示设置、小游戏等。与会者只需一张电子胸卡即可全面玩转2014 SyScan360大会。

2013年电子胸卡（左一）与2014年电子胸卡（右一）的亲密合影

为了能够增强与会者的体验，主办方对电子胸卡的应用上，也颇为下功夫，当与会者兑换好电子胸卡后，随即可以开始简单的谜题破解，根据现场公布的题目，在电子胸卡的第二个选项，破解谜题中输入答案。如破解成功，即刻显示破解高手，并解锁第7个隐藏游戏，像素潜水艇。第一天大会议程结束后，成功破解的参会者都会获得360赠送的小礼品。

看起来破解胸卡的环节参与门槛并不高，其实都是主办方有意而为之，这样做的目的是让参会者熟悉比赛规则，促进参与度的增加，为第二天高难度破解环节做好准备。大会第二天中午，主办方将会举办限时破解大赛，比赛时间1个小时，将会有更加高难度的题目出现，限时5分钟作答。成功者将获得360公司准备的精美礼品（尚未揭晓）。

(责任编辑：胡浩男)