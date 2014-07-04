史上最无赖手机恶意软件：为躲查杀起名叫我不是病毒

一般情况下，手机恶意软件都会有一个文件名称，例如在360手机卫士查杀时，会提示手机用户查杀了什么名称的手机恶意软件。360手机安全中心近日截获了一款“短信窃贼”木马，其将自己的木马文件名称命名为“为正常系统软件，请点击取消，删除了会造成手机崩溃，请不要删除”，以在手机安全软件查杀时迷惑手机用户，堪称史上最无赖的手机木马。

360手机安全专家发现，“短信窃贼”的文件名称极具欺骗性，当手机安全软件查杀界面显示为“为正常系统软件，请点击取消，删除了会造成手机崩溃，请不要删除”，一旦手机用户误以为这是正常系统软件时，很容易点击“取消”或“允许”，将木马放行，这样一来，“短信窃贼”就悄无声息地进入手机。这给手机用户带来极大困扰。

图：“短信窃贼”名称宣称不是病毒

据了解，“短信窃贼”安装后能够隐藏自身图标，手机用户很难察觉手机异常。手机中毒后，“短信窃贼”会短信通知黑客木马已经安装成功，并在后台接收黑客的短信指令，监控中毒手机中的短信，并转发给黑客。360手机安全专家指出，一旦支付类的短信被转发到黑客手机上，黑客将有能力盗刷网银，严重威胁手机用户的财产安全。

不良开发者在传播恶意程序时，会采用多种伪装方式，日前360手机卫士截获的“假面间谍”就采用了五种伪装技巧，诱骗手机用户安装使用。“短信窃贼”则利用部分安全软件通知弹窗的界面风格进行伪装，可谓费尽心机。

360手机安全专家提醒，手机用户在看到360手机卫士等安全软件的风险提示时，一定要仔细阅读提高警惕，不要被“短信窃贼”的名称所欺骗，轻易取消查杀。此外，手机用户下载应用时，一定要通过360手机助手等可信平台下载，减少中招风险。

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(责任编辑：胡浩男)