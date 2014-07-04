360安全换机推出新版 可估算旧手机价格

当手机从贵重商品演变成电子消耗品的时候，更换手机也就成为了越来越频繁的事情。旧手机到底值多少钱？卖多少才不亏？为了让用户少些烦恼，轻松实现换机心愿，360推出全新版本“360安全换机”，增加了手机估值功能，用户可以直接估算出当前手机的价格，获得较为公平的价值评估，不再为二手手机价格而烦恼。

图1 360新版安全换机全新加入手机估值功能

360发布的《旧手机回收价值调研报告》显示，绝大多数想出售旧手机的用户，对手机的回收价格完全不了解，这部分用户占比高达87%，只有不到1成的用户熟悉手机回收市场行情，可以将手机的残值最大化利用。想卖却不知道值多少钱，去了卖场更是没有方向，感觉随时都会上奸商的当。好在这一现象很快就一去不复返了，用户可以通过新版360安全换机的手机估值功能，做到眼明心亮，一切尽在掌握。

新版360安全换机手机估值功能非常简单实用，进入主界面，点击 “我的手机值多少钱”按钮后，即可进入评估界面，系统自动识别本机型号，然后用户回答简单一些问题，包括机身颜色、开机情况、通话功能、液晶显示、触摸及功能、进水情况、维修拆机史、充电情况、WIFI/蓝牙/GPS /3G、照相摄像、成色、保修情况等十三项因素，就可以对当前的手机进行价值评估，软件上方将直接显示出当前手机估值，同时附上新机的参考价格，让用户做到心中有数。

图2 新版360安全换机可直接估算手机价格

新旧手机资料如何转移、旧手机中个人隐私如何妥当清除，也是用户换手机时比较头疼的问题。360安全换机新版具有资料转移功能，可以点对点将旧手机信息直接传送到新手机中，安全又便捷。能够转移的不仅仅是联系人、短信、名片等个人信息，软件聊天记录、游戏进度甚至是WiFi热点记录等信息同样可以一键转移。

针对旧手机中的信息清除，特别是隐私保护方面，360安全换机中内置了“隐私粉碎机”功能，通过全盘擦除、深度销毁，可以彻底删除手机上的资料，确保隐私无法被恶意恢复，彻底消除了换手机造成个人隐私泄露的安全隐患。需要提醒的是，数据粉碎后将无法恢复，请一定确认备份后再进行粉碎操作。

(责任编辑：胡浩男)