360搜索份额突破28% 年底有望超过35%

当巨头集中发力移动搜索的同时，PC搜索这个大本营的争夺丝毫没有减弱。根据CNZZ最新数据，360搜索6月份仍然保持稳中有升的态势，使用率和占有率平均突破27%，6月底更是达到28.08%。分析人士认为，在利用安全卫士、安全浏览器、360导航等获得突破性增长之后，360搜索再次突破天花板，凭借持续的产品创新和体验优化，已经积累起强大的品牌影响力和海量忠实用户，从而助力市场份额连创新高。

“PC搜索引擎看似进入成熟稳定期，各品牌的使用体验趋于同质化，其实不然。“360搜索负责人表示，“我们认为PC搜索引擎还有很大的创新空间，我们在上半年推出了很多引领行业的微创新功能，通过细节的不断改善，持续提升用户体验。”

5月29日，360搜索推出两项富有创意的新功能，天气吉祥物“咩咩羊”和“评论弹幕”。用户在搜索“天气”、“天气预报”等相关词汇时，就会有一个可爱的卡通宠物“咩咩羊”卖萌、互动，陪用户唠嗑、调侃甚至和诗，还会讲段子、讲笑话等等，与微软小冰有异曲同工之妙。评论弹幕功能是Bilibili等视频网站吸引用户的法宝，可以对所看内容尽情吐槽。在搜索界引入弹幕，360还是第一次，可以让冷冰冰的“联系人与信息”搜索属性加入“人与人”交流的成分，调动用户积极性。

6月初，360搜索主页改版重新上线，除了可以自由更换背景皮肤外，用户正在追的影视剧、动漫、小说以及综艺节目一旦更新，就会在第一时间出现推荐提醒；“猜你想搜”在用户进行主动搜索之前，就能够猜到用户想看什么，个性化方面无出其右。

360搜索新版还正式上线PK功能，在搜索结果页面可以自己建立PK，也可以在别人建好的PK页面投票。PK内容无所不包，变形金刚4和哥斯拉哪个更好看，波多野结衣和柳岩谁更性感等等。特别是tfboys PK exo谁更火这个话题，超过31万粉丝参与投票，还一度冲上微博热门话题榜第二位，总阅读量超过1168万次，讨论数达1.7万条，点赞量也有7600多个。值得一提的是，360的PK和弹幕功能被其他搜索引擎迅速模仿借鉴，预计未来会成为搜索的“标配”。

360搜索新版的综合搜索一直备受好评，它让用户可以同一关键词一键切换不同的搜索引擎，充分对比，而不是强制用户必须使用自家的搜索引擎，目前只有360做到了这一点。不仅如此，360还针对5月底谷歌服务无法使用的情况，进行及时响应，在页面加入了微软必应搜索的切换功能，排在了谷歌之前。这些细节的创新，获得了用户的广泛赞誉。

5月份开始，360搜索更加重视通过丰富的营销活动，建立起独立品牌的用户影响力。例如和近期放映的《变形金刚4》合作，6月27日，360搜索首页换上了变形金刚的背景皮肤，而在此之前，360独家推出了 “随变搜索”新功能，结合变形金刚4营销形成极佳的借势效果。

从最早的双Ctrl搜索，到场景搜索，到随变搜索，再到PK和弹幕，360搜索的创新从未停步。长远的行业视角和灵活多样的营销活动，更让360搜索的市场份额逐步提升，逼近30%。360搜索相关负责人表示，从目前稳步增长的态势来看，年底预计达到35%。届时一旦实现目标，360搜索将和领头羊百度的差距大大缩小，国内整个搜索引擎双雄争霸的好戏将更加精彩纷呈。

(责任编辑：胡浩男)