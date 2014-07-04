权威机构评测显示：360手机卫士成支付安全首选

近日，艾媒咨询(iiMedia Research)发布《2014Q1中国手机安全市场季度监测报告 》，该报告显示，2014年Q1感染病毒手机支付购物类应用中，电商类应用占比46.7%，是受害最严重的应用类型。理财类应用和银行客户端分别占比22.9%和13.6%。手机支付安全问题越来越多，手机安全类软件分外重要。在所有手机安全类产品中，360手机卫士的支付安全保障最完善，成用户手机支付安全首选软件。

越来越便捷的手机支付，让许多不法分子有了难得机遇，艾媒称当下支付手段安全问题多，二维码支付、条码支付等支付方式简单方便，但不法分子也可轻易通过劫持程序，直接确认二维码、条码进行刷钱。在手机验证码方面，病毒通过拦截用户短信并配合窃取得到的用户账号信息可以完成整个支付过程，对用户资金安全带来严重威胁。

艾媒咨询（iiMedia Research）分析认为，就目前而言，主流手机安全软件均具备查杀盗号木马以及山寨支付软件的支付防护能力，但面对新的支付安全威胁，如识别恶意二维码、保护短信支付验证码、识别钓鱼网址上，安全管家、百度手机卫士、LBE手机安全大师均不具备。在当前银行账号多与手机短信绑定、银行诈骗短信泛滥情况下，具有银行账号隐藏、电信诈骗先赔功能的仅为360手机卫士。此外，在检测WiFi钓鱼、网购先赔上，具备该类功能的也仅有零星2至3款手机安全软件支持，针对手机支付安全方面相关功能仍不容乐观。

360手机卫士是一款功能全面的手机安全软件，集防垃圾短信，防骚扰电话，防隐私泄漏，对手机进行安全扫描，联网云查杀恶意软件，软件安装实时检测，流量使用全掌握，系统清理手机加速，等功能于一身。在手机支付安全问题上绝不手软，360手机卫士安全扫描二维码避免吸费陷阱，手机杀毒功能利用智能云防护技术，实现了全球领先的手机木马查杀能力，可准确查杀威胁支付安全的支付木马，保护支付安全。除了伪基站拦截功能、系统漏洞修复功能、木马查杀功能外，360手机卫士还囊括了支付短信保镖、上网保镖、WIFI钓鱼及安全检测、手机卫士安全服务、安全支付等多个功能，层层防移动支付每个环节，全面保护移动支付安全。

(责任编辑：胡浩男)