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山西襄汾县委书记县长被刑拘
《财经》记者 秦旭东 09月25日 13:58
此三人在山西襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故中涉嫌“谎报事故原因、瞒报死亡人数”，属“行政问责”后的“法治问责”
事故进展
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  • 山西襄汾县委书记县长被刑拘
    《财经》记者 秦旭东    09月25日 13:58
    此三人在山西襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故中涉嫌“谎报事故原因、瞒报死亡人数”，属“行政问责”后的“法治问责”
  • 临汾党政“一把手”同日去职
    null    09月20日 23:25
    “9·8”溃坝事故引发山西政坛又一次震荡，临汾市、襄汾县主要领导干部被停职或免职
  • 襄汾溃坝事故已致259人死亡
    null    09月16日 22:14
    为吸取“9·8”溃坝事故教训，国务院要求依法严厉打击瞒报谎报事故行为，严肃查处事故背后的失职渎职行为
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