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《财经》记者 秦旭东 09月25日 13:58
此三人在山西襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故中涉嫌“谎报事故原因、瞒报死亡人数”，属“行政问责”后的“法治问责”
事故进展
- 《财经》记者 秦旭东 09月25日 13:58此三人在山西襄汾“9·8”特大尾矿库溃坝事故中涉嫌“谎报事故原因、瞒报死亡人数”，属“行政问责”后的“法治问责”
- null 09月20日 23:25“9·8”溃坝事故引发山西政坛又一次震荡，临汾市、襄汾县主要领导干部被停职或免职
- null 09月16日 22:14为吸取“9·8”溃坝事故教训，国务院要求依法严厉打击瞒报谎报事故行为，严肃查处事故背后的失职渎职行为
- 2008年09月16日国务院发文警示 勿蹈“9·8”溃坝前车
- 2008年09月15日王君任山西代省长 孟学农辞职
- 2008年09月15日山西临汾溃坝事故已致254人死亡
- 2008年09月15日最高检介入山西临汾溃坝事故
- 2008年09月15日国务院调查组认定山西溃坝事故为重大责任事故
- 2008年09月15日山西临汾泥石流事件已致128人遇难
- 2008年09月15日山西临汾泥石流祸起非法采矿