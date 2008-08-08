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美国的破产清算制度
“裸卖空”
次级房贷：指银行针对信用记录较差的客户发放的房贷。正常情况下
次级房贷
数量分析型基金
数量分析型基金：由投资管理研究人员基于对经济学原理、市场机制
危机大事记
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2008年9月15日 美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings）宣布申请破产。
2008年9月15日 美国最大储蓄银行华盛顿互助银行在上周市值严重缩水超过三分之一，前景堪忧。
2008年9月15日 美国第一大零售银行美国银行宣布，以500亿美元、全股票的交易形式收购美林集团。
2008年9月14日 由于美国政府拒绝提供融资保障，英国巴克莱银行、美国银行竞标团相继放弃对雷曼兄弟的收购判。
2008年9月7日 2008年9月12日 美国最大保险公司美国国际集团（AIG）股价暴跌31％，陷入重重危急。
2008年9月10日 雷曼兄弟公布重组战略方案，宣布将将大量减持房地产抵押产品的敞口，并通过出售其投资管理部门（Investment Management）来补充资本金，同时降低普通股的分红，寻求自救。
2008年9月7日 美政府宣布接管房利美和房地美
2008年7月26日 总额3000亿美元的援助议案获批
2008年7月14日 房利美和房地美股价遭遇“腰斩”
2008年7月13日 美宣布救助房利美和房地美
2008年7月18日，美林二季度净损47亿美元。
2008年7月11日，Indy Mac遭挤兑破产。
2008年7月9日，美国两大联邦住房贷款抵押融资公司房利美（Fannie Mae）与房地美（Freddie Mac）周三、周四股价继续双双急剧下挫，反映出投资者对于政府隐性担保大型金融机构与房产市场前景的悲观预期。
2008年7月8日，美联储拟将面向主要信贷机构及中间交易商的借贷期限延长到2009年。
2008年7月3日，雷曼兄弟因传言可能被收购，再次遭受股价大幅下挫。
2008年7月1日，国际清算银行称，次贷危机影响被低估。
2008年6月27日，道琼斯工业指数周四下跌358点。次贷危机或已开始波及美实体经济，公司债违约风险整体上升。
2008年3月18日，美联储决定将商业银行间隔夜拆借利率由3.0%降至2.25%。
4月，次级抵押信贷市场风险乍现--以新世纪房贷公司申请破产保护为开端
1．2007年4月，次级抵押信贷市场风险乍现--以新世纪房贷公司申请破产保护为开端
6月，Bear Stearns 旗下的两个对冲基金因为投资次级抵押贷款市场损失惨重
7月，澳大利亚麦格里银行旗下基金在次级抵押信贷市场受损
7月，标普和穆迪对超过170亿美元高风险抵押贷款支持的债券发布警告
7月，American HomeMortgage Investment关门大吉
8月，美国最大的按揭公司Countrywide表示次级抵押贷款市场的风暴开始影响高质量的按揭贷款
8月，中国银行、工商银行卷入“美国次级债风暴”
8月9日到10日：欧、美、加、澳、日等国央行先后在全球经济体中注入了3023亿美元
8月11日，世界各地央行48小时内注资超3262亿美元救市；美联储一天三次向银行体系注资380亿美元
8月14日，美国欧洲和日本三大央行再度注入超过720亿美元救市；亚太央行再向银行系统注资
8月15日，欧洲央行与美联储考虑做货币互换安排；欧洲央行向欧元区银行系统注资已超2100亿欧元；美银行开始拒绝以次级信贷为抵押品发放贷款
8月16日，美联储再向金融系统注入70亿美元;全球股市暴跌。日本及新兴市场股市跌幅远远超过欧美市场
8月17日，美联储再次向金融系统注入资金170亿美元；全美最大商业抵押贷款公司全国金融公司面临破产；全球股市再次暴跌。
8月17日，欧美股市跌幅收窄，日本以及新兴市场股市持续下跌。香港恒生指数一度失守20000点，国企指数跌幅一度超过10％，美联储将再贴现利率下调0.5个百分点至5.75％
8月18日，美联储下调贴现率,纽约股市大幅反弹;德国股市亦因美联储下调贴现率大幅冲高。
8月20日，日央行向银行系统注资1万亿日元，美联储再向金融系统注资35亿美元,日本股市大涨。
8月21日，日央行宣布再向银行注8000亿日元 ;美联储再向金融系统注资37.5亿美元;美国全国金融公司证实已裁减500名抵押贷款业务部门的员工。
8月22日，美联储再向金融系统注资20亿美元。
8月23日，亚太地区多数主要股市上涨；工行、中行陆续发布半年报,两前者持有次级信贷相关债券12.29亿美元，后者持有该类资产逾90亿美元。
8月23日，美联储再向金融系统注资70亿美元;欧洲央行再次向金融系统注资400亿欧元;雷曼兄弟关闭抵押贷款子公司;美国四大银行从美联储贴现窗口借入资金。
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谢国忠：苦捱“核冬天”
《财经》特约作者 谢国忠 10-10 14:30
比降息更激进的货币政策或将出台，但不会改变经济衰退的趋势；衰退之后，全球经济也不会很快提速
机构沉浮
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次贷故事
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