头 条
《财经》记者 罗昌平 07月08日 10:56
一起女中学生死亡案件，缘何在一周内激化为群体性突发事件
评 论
- 于建嵘／文 07月08日 04:04民众的社会不满长期得不到消解，就会产生国家政治合法性危机这一后果
- 季卫东／文 07月08日 04:04民众有赖于警察的保护，但如果对警察产生了不信感，也就没有了安全感
- 余凌云／文 07月08日 04:02瓮安事件可以称为“无直接利益关系群体性事件”
- 何兵／文 07月08日 04:01如果轻易使用暴力机关来对待公众，自然就会把民怨引致公安部门
- 萧瀚／文 07月08日 04:00承认并且保护人民的基本民主权利，对于政治稳定只有好处，没有坏处
报 道
- 《财经》实习记者 卢朵宝 07月23日 09:34源于其辖区内发生的瓮安“6·28”事件，接任者为前贵州省农业厅厅长
- 《财经》实习记者 卢朵宝 07月14日 02:51其中已刑拘100人，未公布犯罪嫌疑人名单及身份
- 《财经》记者 朱弢 07月11日 04:31涉嫌“聚众冲击国家机关”被福泉市警方带走，家属认为其案发当日未在瓮安县城
- 《财经》记者 朱弢 07月09日 04:04检验专家组排除了暴力致死、中毒致死及性侵害，但未回应“溺水死亡”的前提
- 《财经》实习记者 卢朵宝 07月09日 12:25连续爆炸案没有侦破，“得罪”老百姓的事都由公安干，警方内部与黑帮纠结
图 片more
人 物more
- 王勤
- 鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王勤瓮安县委书记职务
- 王海平
- 鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王海平瓮安县县长职务
- 李树芬
- 6月22日零时许，当地一个名叫李树芬的17岁女中学生，在县城西门河大堰桥非正常死亡。经多次尸检，警方认定其为跳河自尽
- 王娇
- 李树芬的同班同学。李树芬自杀当日，王娇曾约其外出游玩。事发后，有传闻称王娇为瓮安县领导侄女。官方表示，王娇为普通农家子弟。
- 刘言超
- 刘言超在李树芬跳河前就在李树芬身旁。在第一次劝服李树芬不再自杀后，刘言超无聊便在桥上做俯卧撑，当做到第三个时，李树芬跳下了河
事件进程more
瓮安地图
- 瓮安6.28事件发生地