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贵州瓮安“6.28”事件,瓮安事件专题
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瓮安“6·28”事件流变　
《财经》记者　罗昌平　　07月08日 10:56
一起女中学生死亡案件，缘何在一周内激化为群体性突发事件
评 论
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报 道
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图 片more
人 物more
王勤
鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王勤瓮安县委书记职务
王海平
鉴于瓮安县委、县政府、县公安局和有关部门的领导干部负有不可推卸的责任，7月4日，贵州省委决定免去王海平瓮安县县长职务
李树芬
6月22日零时许，当地一个名叫李树芬的17岁女中学生，在县城西门河大堰桥非正常死亡。经多次尸检，警方认定其为跳河自尽
王娇
李树芬的同班同学。李树芬自杀当日，王娇曾约其外出游玩。事发后，有传闻称王娇为瓮安县领导侄女。官方表示，王娇为普通农家子弟。
刘言超
刘言超在李树芬跳河前就在李树芬身旁。在第一次劝服李树芬不再自杀后，刘言超无聊便在桥上做俯卧撑，当做到第三个时，李树芬跳下了河
事件进程more
瓮安地图
瓮安6.28事件发生地
瓮安6.28事件发生地
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