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新形势下中欧关系研讨会 2013年01月25日 史芳芳 2013年，逐步走出主权债务危机的阴影的欧盟国家，开始显现出新的投资机会。这对中国投资者来说，是一个不小的诱惑

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中国公益论坛2012 2012年11月30日 史芳芳 2012年“中国公益论坛”将会是迄今为止在国内慈善界中最高级别的国际盛事。论坛吸引了中国最杰出的企业家、慈善家、学者和政府官员。