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2008年03月27日
大卫·多纳迪奥
把相关政府职能并入数量更少而规模更大的部门，会减少个人应承担的职责，从而降低效率
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2008年03月17日
《财经》记者 罗昌平 杨彬彬 赵剑飞 等
30年来的第六次政府机构改革，仍需寻找超越分合循环的道路
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2008年03月14日
《财经》记者 欧阳长征
信监委曾是候选方案，最终方案出人预料。发改委哪些部门将被纳入重组，广电总局为何保留，参与专家详述方案出台前后
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2008年03月14日
□赵坚/文
铁路运输须由铁道部进行统一调度指挥，从而维护铁路路网完整性的说法是没有根据的
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2008年03月12日
□江涌/文
没有政治体制改革推进，建立起来的很可能是貌合神离而不是浑然一体的“大部制”
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2008年03月12日
《财经》记者 张娜
原交通部、中国民用航空总局、国家邮政局以及建设部指导城市客运的职能将合并，组建成立新的交通运输部。下一步如何“继续推进改革”成为未来机构改革的悬念之一
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2008年03月12日
《财经》记者 欧阳长征
电信行业监管格局与方向未在方案中呈现
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2008年03月11日
《财经》记者 张映光
大卫生部统一监管权在一定程度上提高了行政效率，但需要配套能够真正独立的监管机制
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2008年03月11日
《财经》记者 王以超 实习记者 张瑞丹
如果经济增长方式不作根本性转变，任何环保机构也将无能为力
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2008年03月11日
《财经》记者 杨彬彬
组建住房和城乡建设部，以加快建立住房保障体系、加强城乡建设统筹，不再保留建设部
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2008年03月11日
《财经》记者 任波 常红晓
人事部与劳动和社会保障部的整合，提供了事业单位和城镇职工统一机制、整合管理的新契机
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2008年03月11日
《财经》记者 赵剑飞
中国将成立国家能源委员会，并组建国家能源局，发改委与能源有关的主要职能将逐渐向国家能源局归拢
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2008年03月11日
《财经》记者 杨彬彬 罗昌平
组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后，国务院组成部门由目前的28个减少至27个
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2008年03月11日
□赵坚/文
认为铁道部政企不分有利于铁路新线建设的看法，误区在于低估了这一体制中预算软约束的严重性
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2008年03月11日
《财经》记者 赵何娟 张映光
“大卫生部”组建方案已获国务院原则性通过，将成为医、药、食品和公共卫生四大领域的“总管”
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2008年03月10日
《财经》记者 欧阳长征
拟议的方案中，该部将由信息产业部、发改委科技司、国防科工委和国务院信息化办公室等组成
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2008年03月10日
《财经》记者 欧阳长征 赵何娟
拟议中的方案是将信息产业部、广电总局和国务院信息化办公室合并，组建类似于国家电信监管委员会的新机构。但合并不会马上到来
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2008年03月10日
《财经》记者 罗昌平
卫生部长陈竺首次回应“大卫生部”，医药界人大代表钟南山关注谁来统管医改方案
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2008年03月10日
《财经》记者 赵剑飞
虽然《能源法》数易其稿，但从目前情况看，建立一个统一的能源主管部门现在已成共识。
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2008年03月10日
《财经》记者 常红晓
以机构改革推动“政府职能转变”，一直是历次政府体制改革的核心；而探索实行“大部门体制”，其核心要义不是增加部门而是精简