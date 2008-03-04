大部门制局限 2008年03月27日 大卫·多纳迪奥 把相关政府职能并入数量更少而规模更大的部门，会减少个人应承担的职责，从而降低效率

“大部制”真义 2008年03月17日 《财经》记者 罗昌平 杨彬彬 赵剑飞 等 30年来的第六次政府机构改革，仍需寻找超越分合循环的道路

工业和信息化部成立路径解密 2008年03月14日 《财经》记者 欧阳长征 信监委曾是候选方案，最终方案出人预料。发改委哪些部门将被纳入重组，广电总局为何保留，参与专家详述方案出台前后

从铁路运输看铁道部政企分开 2008年03月14日 □赵坚/文 铁路运输须由铁道部进行统一调度指挥，从而维护铁路路网完整性的说法是没有根据的

铁道部未纳入新“大交通部” 2008年03月12日 《财经》记者 张娜 原交通部、中国民用航空总局、国家邮政局以及建设部指导城市客运的职能将合并，组建成立新的交通运输部。下一步如何“继续推进改革”成为未来机构改革的悬念之一

工业信息化 电信何去何从？ 2008年03月12日 《财经》记者 欧阳长征 电信行业监管格局与方向未在方案中呈现

“大卫生”更需独立监管 2008年03月11日 《财经》记者 张映光 大卫生部统一监管权在一定程度上提高了行政效率，但需要配套能够真正独立的监管机制

环保部终出水 2008年03月11日 《财经》记者 王以超 实习记者 张瑞丹 如果经济增长方式不作根本性转变，任何环保机构也将无能为力

建设部住房保障职能“归位” 2008年03月11日 《财经》记者 杨彬彬 组建住房和城乡建设部，以加快建立住房保障体系、加强城乡建设统筹，不再保留建设部

整合人力资源 统一两个市场 2008年03月11日 《财经》记者 任波 常红晓 人事部与劳动和社会保障部的整合，提供了事业单位和城镇职工统一机制、整合管理的新契机

能源管理机构改革小步慢行 2008年03月11日 《财经》记者 赵剑飞 中国将成立国家能源委员会，并组建国家能源局，发改委与能源有关的主要职能将逐渐向国家能源局归拢

国务院机构改革方案公布 2008年03月11日 《财经》记者 杨彬彬 罗昌平 组建工业和信息化部、交通运输部、人力资源和社会保障部、环境保护部、住房和城乡建设部。改革后，国务院组成部门由目前的28个减少至27个

“大卫生部”渐行渐近 2008年03月11日 《财经》记者 赵何娟 张映光 “大卫生部”组建方案已获国务院原则性通过，将成为医、药、食品和公共卫生四大领域的“总管”

中国拟组建工业与信息化部 2008年03月10日 《财经》记者 欧阳长征 拟议的方案中，该部将由信息产业部、发改委科技司、国防科工委和国务院信息化办公室等组成

电信广电合并之议风声再起 2008年03月10日 《财经》记者 欧阳长征 赵何娟 拟议中的方案是将信息产业部、广电总局和国务院信息化办公室合并，组建类似于国家电信监管委员会的新机构。但合并不会马上到来

委员代表热议“大卫生部” 2008年03月10日 《财经》记者 罗昌平 卫生部长陈竺首次回应“大卫生部”，医药界人大代表钟南山关注谁来统管医改方案

“能源部”呼之欲出 2008年03月10日 《财经》记者 赵剑飞 虽然《能源法》数易其稿，但从目前情况看，建立一个统一的能源主管部门现在已成共识。