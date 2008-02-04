河北涉县井店镇战略规划讨论专家意见总汇 2011年03月18日 3月8日，中心举行河北涉县井店镇战略规划讨论会。该战略由中心规划委员会副主任袁崇法研究员负责，由规划研究部钟笃粮主持，参与人员包括规划研究部荣西武博士、王大伟博士、倪碧野和试点处黄跃。

专家澄清：中国并未遭遇严冬 2008年02月25日 《财经》记者 王以超 此次长江中下游仅仅是达到或者接近冷冬标准，但随着经济发展损失大为增加

中国或再现大范围雨雪天 2008年02月25日 《财经》记者 朱弢 未来几天，豫苏皖鄂地区有中到大雪，全国将出现大范围的雨雪天气，并大幅降温

广州市长：期望铁道部能与地方加强沟通 2008年02月20日 《财经》记者 王晓林 这是广州政协副主席郭锡龄公开批评铁道部后，广州市长张广宁首次对广州火车站旅客大规模滞留事件表态

民政部确定灾后重建时间表 2008年02月14日 2月底前完成对倒损民房的排查核定，争取到6月底以前完成倒损民房的恢复重建

灾后重建全面启动 2008年02月14日 《财经》记者 常红晓 此次冰雪灾害的直接经济损失，达到2007年中国全部自然灾害总损失的近一半

雨雪冰冻中到底有多少伤亡事故？ 2008年02月14日 《财经》记者 李虎军 实习记者 高文欢 市场大棚被雪压塌事故频发，若提前做好通知，伤亡本可减少。雪灾致死统计中，未包括间接致死者

雪灾造成1111亿元直接经济损失 2008年02月14日 下一阶段，抗击冰雪灾害将由应急抢险抗灾转入全面恢复重建

京广铁路运输秩序恢复正常 2008年02月05日

财政部再拨7亿元救灾资金 2008年02月05日

确保全国所有县城春节前恢复供电 2008年02月05日 全国约170个县城受灾影响供电，恢复和部分恢复131个，正抢修恢复39个

广州站仍滞留旅客八万人 2008年02月05日 因杭州、南京、常州等机场受大雾影响，全国民航47个航班取消

国务院应急指挥中心抢修电网指挥部成立 2008年02月04日