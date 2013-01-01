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肾结石婴儿事件·审判三鹿
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河北高院全案驳回田文华等人上诉
《财经》记者 朱弢 03月26日 21:05
“毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判
事件进展
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产业影响
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救治与善后
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  • 中国研究人员评估三聚氰胺致病风险
    《财经》记者 徐超 李虎军    02月06日 10:43
    三岁以下婴幼儿摄入含高剂量三聚氰胺的奶粉后，患结石几率是正常水平的7倍；研究发现此次导致的婴幼儿肾结石，并未出现此前常见的很多典型症状
  • 全国首例三鹿奶粉致死婴儿家属接受赔偿
    《财经》记者 陈中小路    01月15日 22:02
    受害婴儿移凯旋，仅五个多月大时，被诊断为“双肾结石，双侧输尿管结石，肾功能衰竭，多器官功能衰竭”，医治无效死亡。家属决定接受20万元赔偿
政策与监管
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  • 食品添加剂国际新规即将出台
    《财经》记者 于达维    03月22日 02:49
    20种食品添加剂和111种香料的新标准或修订标准将于7月在国际食品法典大会上审议，核准后即成为新的国际食品添加剂标准
  • 三部重要法律草案有望月底通过
    《财经》记者 叶逗逗    02月17日 15:00
    《食品安全法》草案四审；《刑法》修正案（七）草案和《保险法》修正案草案“三读”。均将提请表决
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现场目击：兰州三鹿奶粉遭工商查封顾客退货 审判三鹿实录
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  • Tainted Milk
    22 Chinese companies implicated in baby formula scandal.
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