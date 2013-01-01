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《财经》记者 朱弢 03月26日 21:05
“毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判
事件进展
- 《财经》记者 朱弢 03月26日 21:05“毒奶粉”系列刑事案中的两起死刑判决，亦被裁定维持原判
- 《财经》记者 朱弢 03月26日 17:34共有24名官员受到党纪政纪处分，其中包括石家庄市政府以及省政府农业、工商、卫生部门主要负责人
- 2009年03月25日河北法院受理三鹿民事赔偿第一案
- 2009年03月20日八名部委高官因“三鹿事件”被问责
- 2009年03月13日三鹿民事赔偿案件更换管辖法院
- 2009年03月04日两资产未入拍卖包 三鹿破产处置还有后章
- 2009年02月16日竞购三鹿资产 三元面临扩张大考
- 2009年02月16日三元股份复牌涨停
产业影响
- 04月04日 09:23将不参与竞买三鹿集团在唐山三鹿、石家庄君乐宝中分别持有的70.00%和16.97%投资权益
- 《财经》记者 王姗姗 01月05日 18:11法院将于1月12日起正式受理债权人申报工作，三元股份对三鹿部分资产的租凭将于三鹿资产拍卖前终止
- 2008年12月31日仿瓷餐具行业又现致病添加物
- 2008年12月25日三鹿集团正式进入破产程序
- 2008年12月23日蒙牛全年预亏9亿元
救治与善后
- 《财经》记者 徐超 李虎军 02月06日 10:43三岁以下婴幼儿摄入含高剂量三聚氰胺的奶粉后，患结石几率是正常水平的7倍；研究发现此次导致的婴幼儿肾结石，并未出现此前常见的很多典型症状
- 《财经》记者 陈中小路 01月15日 22:02受害婴儿移凯旋，仅五个多月大时，被诊断为“双肾结石，双侧输尿管结石，肾功能衰竭，多器官功能衰竭”，医治无效死亡。家属决定接受20万元赔偿
- 2009年01月12日卫生部将跟踪三聚氰胺对儿童的长期影响
- 2008年12月27日三鹿奶粉事件民事赔偿方案浮现
- 2008年11月07日三鹿资产处置社会赔偿孰先
政策与监管
- 《财经》记者 于达维 03月22日 02:4920种食品添加剂和111种香料的新标准或修订标准将于7月在国际食品法典大会上审议，核准后即成为新的国际食品添加剂标准
- 《财经》记者 叶逗逗 02月17日 15:00《食品安全法》草案四审；《刑法》修正案（七）草案和《保险法》修正案草案“三读”。均将提请表决
- 2009年02月02日【“毒奶粉”案宣判】田文华上诉状聚焦“罪名不成立”
- 2009年01月20日大型乳业派驻万人进驻奶站
- 2008年12月31日卫生部官员呼吁打破行业潜规则
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- “中国制造”如何应对诉讼阴影
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