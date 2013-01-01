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当期杂志
2008年第14期 总第215期
出版日期：2008年07月07日
往期回顾
金融资本
刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
公司产业
文化大赏“印象武隆”4月公演
工信部：正在制定移动智能终端管理办法
今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
温家宝：中国将坚持创新驱动
“限娱令”短期将影响收视率
政治经济
统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
外交部发言人办公室就王立军事件答问
温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
2011年中国逾200位企业家落马
温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
国际时事
越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
上海社保案大审判
上海社保案大审判
被控28人彼此关系有亲有疏，并不共存于一个紧密联系、边界清楚的小集团，更像是分属数个权钱交易网络，彼此间有阡陌沟通，时常以特定关键人物为载体，实现权钱交易的利益共沾
这些权钱交易网背后，有数十亿元社保资金遭挪用，有数十亿元国有资金被借用违规入市炒股，有数亿元国有资产私相授受，有重大工程招标暗箱操作。如果不是2006年夏上海社保案风暴降临，这种权钱交易寻租网的共生、勾连与延展恐怕还将继续
上海社保系列案审判进展表
上海社保案人物志：
祝均一
吴明烈
韩国璋
陆祺伟
王政
李松坚
王国雄
凌宝亨
吴鸿玫
孙路一
秦裕
王成明
周卫明
程彦敏
徐伟
张荣坤
朱文锦
韩方河
袁永林
[编者的话]
[评论]
原陈良宇秘书秦裕受贿680万被判无期
《财经》实习记者 赵何娟
9月25日在长春中院一审开庭并宣判；680万元受贿款中，主要包括位于上海市中心的三处房产；张荣坤是主要行贿人；同一天，长春中院、上海第一中院还对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了宣判；
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财
经
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网
快
讯
袁永林获刑八年
韩方河获刑十八年
朱文锦被判刑十五年
王国雄被判无期
吴鸿玫被判十一年
凌宝亨一审获刑八年
孙路一一审获刑十五年
上
海
社
保
案
人
物
志
祝均一（原上海劳动和社会保障局局长）
吴明烈（原上海新黄浦集团董事长）
韩国璋一审被处无期徒刑
陆祺伟一审被处八年有期徒刑
王政（原华闻控股常务副总裁）
李松坚一审被处三年有期徒刑
王国雄（原上海工业投资（集团）公司总裁）
凌宝亨（原上海市国资委主任）
吴鸿玫（原上海市国资委副主任）
孙路一（原上海市委副秘书长兼上海市委办公厅主任）
秦裕（原上海宝山区区长）
王成明（原上海电气（集团）总公司董事长）
周卫明（原上海沸点投资发展有限公司 法人代表）
程彦敏（上海电气资产管理有限公司投资管理部副部长）
徐伟（上海电气（集团）总公司财务总监、上海电气资产管理有限公司副总裁）
张荣坤（原上海福禧投资控股有限公司董事长）
朱文锦（原上海市房地产管理局土地利用管理处处长）
韩方河（原华安基金总经理）
袁永林（海欣股份原总裁）
分
析
与
评
论
中国社保抉择
祝均一案警示社保转轨风险
社保改革的真正难点
社保基金专项审计催建监管新体系
社保基金如何亡羊补牢？
再谈祝均一案警示社保转轨风险
图
表
资
料
上海社保案涉案人一览
上海社保投资路线图
中
国
养
老
制
度
改
革
大
事
记
中国养老制度改革大事记
2006年：试点再扩大，委托全国社保基金运营
2005年：从11％到8％
2003年：扩大试点
2000年：全国社保基金理事会成立
1998年：“老人”、“中人”、“新人”
1997年：统一缴费比
1995年：个人账户试点
1993年：统账结合
1991年：退休费统筹
长春上海两地法院加速审判 孙路一等五名被告宣判
《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 2007年09月26日
9月25日，长春市中级法院、上海市第一中级法院分别对原上海市委副秘书长兼市委办公厅主任孙路一等五名被告进行了判决
朱文锦被判刑15年
《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 2007年09月26日
朱文锦被指控收受多家上海房地产开发商的贿赂，包括房产、礼品、现金等，折合人民币近400万元
韩方河获刑18年 袁永林获刑8年
《财经》记者 陈中小路 2007年09月26日
原华安基金总经理韩方河受贿400多万元，原上海海欣股份总裁袁永林受贿100多万元，两人还犯共同操纵股价罪
上海市委原副秘书长孙路一受贿500万受审
《财经》实习记者 赵何娟 2007年09月24日
其中四幅字画价值430万元，占其受贿款大部分，大多系下属及企业贿送
华安基金重组悄然完成
《财经》记者 李箐 2007年09月24日
上海银行、锦江集团将分别接盘上广电和沸点投资所持各20%股权。高管人事调整亦已完成
上海社保案陆续判决 司法进程加速
《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 2007年09月23日
国庆前夕，上海、吉林、安徽三地法院相继加快审判。目前吉林经办10案14人，已开庭7案9人，已判6案6人；上海经办10案11人，已开庭9案10人，均未宣判；安徽经办2案2人，已开庭1案1人，尚未宣判
原“华闻系”灵魂人物王政涉嫌行贿 今日受审
《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 罗昌平 2007年09月23日
上海新黄浦集团原董事长吴明烈从华闻控股受贿1000万元，促成“华闻系”收购“新黄浦系” ，9月19日在长春中院受审；原华闻控股常务副总裁王政作为单位行贿的直接责任人，被控单位 行贿罪
上海新黄浦集团原董事长吴明烈被判无期
《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 2007年09月23日
被认定从华闻控股受贿1000万元，促成“华闻系”收购“新黄浦系”
原上海社保局长祝均一一审被判18年
《财经》记者 陈中小路 实习记者 赵何娟 2007年09月23日
9月23日上午在长春中院宣判。被认定受贿160万元，主要来自张荣坤；挪用公款，未经集体讨论安排10亿元社保资金贷予张荣坤；滥用职权导致上海社保资金蒙受重大损失
上海电气原董事长王成明受审
《财经》实习记者赵何娟 记者陈中小路 2007年09月23日
9月22日上午长春中院一审开庭。检方指控：王成明涉嫌受贿21万元，包括张荣坤所贿6万港元；涉嫌在担任上广电总裁期间，于上海闵行区一块600亩土地转让中共同贪污3亿余元
韩方河操纵股价、受贿案开庭
《财经》实习记者 赵何娟 2007年09月19日
华安基金原总经理韩方河与海欣股份原总裁袁永林同案受审，韩、袁分别涉嫌受贿400余万元和100余万元，并配合张荣坤操纵海欣股价
“上海第一处”朱文锦受贿案开庭
《财经》实习记者 赵何娟 2007年09月18日
被控受贿400余万元。行贿的上海房地产开发企业中，不乏知名开发商
郁知非案低调开庭
《财经》记者陈中小路 发自安徽芜湖 2007年09月18日
被诉职务侵占105万元用于个人购房；案情与开庭延期前并无变化；其行为被认定属自首，可以从轻处罚
上海电气资产管理公司副总裁徐伟受审
《财经》实习记者 赵何娟 记者 陈中小路 2007年08月30日
徐伟被诉受贿39.2万元，其中约16.5万元为单独收受；另外近23万元则是徐与上海电气高层王成明、韩国璋共同受贿时所分得
8亿社保资金与一场未了官司
《财经》记者 宫靖 2007年08月19日
一场争夺利益的司法博弈之后，外界得窥翻云覆雨的“华闻系”与上海社保之间资本运作的真相
程彦敏受贿案开庭 上海电气串案内幕揭开一角
《财经》实习记者 赵何娟 2007年08月18日
上海电气资产管理有限公司投资管理部副部长程彦敏涉嫌在上海电气改制上市过程中，利用职务便利收受贿赂包括5万港币和13万2千元人民币
海欣股份原副总裁沈岩被诉受贿70万
《财经》实习记者 赵何娟 2007年08月18日
涉嫌收受上海沸点投资发展有限公司董事长张荣坤70余万元，为后者操纵海欣股份股价给予消息面的配合
郁知非案延迟审理
《财经》实习记者 陈中小路 2007年08月16日
开庭前两小时左右通知延期，郁知非最终将定何罪、获何刑罚，仍存悬念
上海国资委副主任吴鸿玫受审
《财经》实习记者 陈中小路 记者 杨海鹏 2007年08月10日
检方指控吴鸿玫在担任上海市国资委副主任期间，多次接受下属国企和张荣坤贿赂，总价值人民币近196万元
中国养老制度改革大事记
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