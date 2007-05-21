【现场报道】制造商失落 华尔街欣然 2007年05月24日 《财经》驻美国首都华盛顿记者 李昕 一边是金融公司欢迎中国开放，另一边是国会、工会和中小制造商难掩失望，中美战略经济对话成果在美国内反响不一

【现场报道】金融市场开放：达成多项成果 2007年05月24日 《财经》杂志驻美国首都华盛顿记者 李昕

【现场报道】不轻松的国会山之行 2007年05月24日 《财经》驻美国首都华盛顿记者 李昕 对中国官员们来说，23日的国会山之行是一次全面的考验。尽管中美双方在战略经济对话上达成了关于中国金融市场开放、航空谈判及能源合作上的一系列成果，国会议员们的态度并没有明显的变化

【现场报道】媒体成为对话“第二战场” 2007年05月23日 《财经》驻美国首都华盛顿记者 李昕 从各方的媒体攻势，足见中美经贸关系规模之大、涉及面之广、牵涉的各方面利益之深，都是以往不可比拟的

【现场报道】中美战略经济对话开幕 2007年05月23日 《财经》驻美国首都华盛顿记者 李昕

【新闻分析】寻找“短期成果” 2007年05月22日 《财经》实习记者 赵航 第一次对话并未取得更多的实质性成果。此次中方高官阵容回访华盛顿，结果又当如何？

【现场报道】看点：对话国会山 2007年05月22日 《财经》驻美国首都华盛顿记者 李昕 有史以来最高级别的中国政府经贸高官代表团，将首次在国会山与美国议员直接对话

日报中美战略经济对话 2007年05月21日

第二次中美战略经济对话圈出四大重点 2007年05月21日 美方在新闻发布会上称对话侧重四方面内容：开放服务业、加强能源和环境合作、保护和鼓励创新及平衡中国经济发展模式