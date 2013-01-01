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印象元化
大事年表
1920年11月30日，出生于湖北武昌一个信仰基督教的知识分子家庭
1937年七七事变，举家逃离北平。
1938年初，加入中国共产党，在隶属江苏省委的文委领导下工作。1939年初，随上海各界救亡联合会组织的慰问团赴皖南新四军驻地进行慰问。
1948年3月，与张可结婚。新中国成立后，王元化负责《时代》杂志编辑工作。
1952年，32岁，论文集《向着真实》由新文艺出版社出版，署名方典。此书出版未久即印行了三版，1955年被禁。
1955年，全国范围开展了声势浩大的反胡风运动。被隔离审查。
1959年底，被定为“胡风反革命分子”，开除党籍。
1966年，“文革”开始，王元化被打历史、现行反革命。1970年至1972年，被隔离审查。在上海郊区奉贤的农场改造期间，第二次发作心因性精神病。这期间，张可受到株连
1979年“平反”前，到中国大百科出版社上海分社工作。6月，张可因“文革”时积下的病突然中风，留下严重的后遗症。11月9日，平反，23年冤案终得洗清。
1981年与王力、王瑶、钱锺书等11人一起被聘为国务院学位委员会评议组成员。1982年8月，被选为中共“十二大”代表。10月，《文心雕龙》学会筹备小组成立，王元化任组长。
1983年6月，任中共上海市委宣传部长。1985年5月，不再担任宣传部长一职。
1997年，77岁，12月，《莎剧解读》由上海教育出版社出版，张可、王元化共同署名。
2006年，8月6日，王元化夫人张可在上海逝世，享年87年。
2008年，88岁，5月9日，在上海逝世.
全文
生平著作
《读文心雕龙》
《清园近作集》
《莎剧解读》
《清园谈戏录》
《人物小记》
《日本研究文心雕龙论文集》
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纪念文章
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纪念元化先生
李波 | 06月17日 18:26
先生一直倡导的“有思想的学术和有学术的思想”，在自己身上获得了最好的印证。有此品格的思想者逝去，他的精神不死，他的思想犹存。
“常怀千岁忧”的思想者
吴敬琏 | 05月20日 12:34
元化先生梳理思想历史源流，对传统文化进行实证性研究，正是认识现状和展望未来的必要前提。他提倡“有思想的学术和有学术的思想”，是要把二者结合起来。他对中国思想界的贡献，当代无人可比
简论王元化先生自由主义思想的复杂性
《财经》学术顾问 汪丁丁 | 05月16日 11:33
深刻的思想者，要么永远被世俗生活遮蔽，要么，被赞颂远多于被理解。我们，与元化先生一样，都很清楚这一点。不过，哪怕仅仅为了祭奠元化先生在天之灵，我们也应将这一初步的工作呈现于此处。
孤独，思想者的命运
《财经》学术顾问 汪丁丁 | 05月14日 18:22
孤独，确实是思想者的命运。他在世时，绝不迎合众说。他因追求精神之独立和思想之自由的境界而受世人尊重，他在“学术凸显和思想淡出”的时代倡导“有思想的学术和有学术的思想”
《财经》：书信往来
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（独家发表）王元化与林同奇的往还通信
王元化 林同奇 | 05月14日 17:52
为2008年3月和4月，王元化病重期间，与在美国的好友、哈佛大学研究员林同奇的往来通信。包括一封王元化的去信和两封林同奇的来信。林同奇在信中谈了王元化一生中的三次反思
“苦闷时读读书，也许可以帮你”
null | 05月14日 17:51
此为1945年下半年至1946年上半年，王元化写给他教过的初中一年级学生吴步鼎的七封信。吴步鼎患有肺病，此时辍学在家养病。后来不久，吴步鼎就病逝了
王元化和林毓生的往还通信
王元化 林毓生 | 05月14日 17:50
林毓生是王元化在美国的好友，任美国威斯康辛大学麦迪逊校区历史系教授。两位前辈在往来通信中，试图探究文明的世俗化、物质化、动物化，及其社会历史原因
《财经》：元化荐书
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顾准其人其书
null | 05月14日 18:10
他的思考不囿于书本，不墨守成规，而渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思，处处显示了疾虚妄求真知的独立精神。在造神运动席卷全国的时候，他是最早清醒地反对个人迷信的人
《中国现代小说史》书评
null | 11月28日 00:00
人的需要是多方面的，所以文艺作品的性质也是多样的。所以文艺作品的性质也是多样的。除了上述那种关怀民生疾苦、忧虑人类文明前途的感时之作，我们也需要山水诗、花鸟画及所谓闲适作品
著作评点
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《思辨录》书评
汪丁丁 | 05月14日 17:47
元化先生的“思辨”笔记，写了60多年，先后三次修订成书，这一次是第四次，从装帧版式到内容编辑，都堪称上品。读此书，方见情趣之博大
《财经》：专栏文章
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顾准其人其书
其思考不囿于书本不墨守成规，渗透着对革命对祖国对人类命运的沉思，和疾虚妄求真知的精神
宦术《京师乐籍说》
后世统治者佩服曾国藩，大抵是由于他把刚柔相济运用得十分贴切恰当的缘故。曾国藩喜网罗人才于幕中，其用人之法，亦颇可观
由《伍子胥》想起的
以君主为本位，倡导君主专制主义的不是儒家，而是法家。孔孟的君臣之道是建立在双向关系上的。以为孔孟倡导的是愚忠愚孝，乃后人误解。
毁真造假·比兴之义
北京城最大的历史文化街正被拆毁，要改成一个假古迹。其实其他的文化遗产的命运也一样，也出现了毁真造假的情况
记郭绍虞
绍虞先生虽教书多年，但他不是口才便给的人，他不大会说话，因而就需要从他那近于木讷的谈吐中去发掘寄托遥深的寓意
译经理论·专门名词
相传鸠摩罗什曾于众人前发诚实誓，宣称“若所传无谬，当使焚身之后，舌不焦烂”。这多少透露了当时传译佛典的那种一丝不苟的严肃精神
说“激进”· 韩非用人观
矫枉必须过正，越激烈越好，结果往往以偏纠偏，为了克服这种错误而走到另一种错误上去了
小品三则
艺术并不是为了让观众的想象萎缩、退化，相反，而是要使他们的想象活跃起来
说恶·读黑格尔
在一定情况下，贪欲和权势欲也会促进社会发展，但是更应该看到，在大多情况下，贪欲和权势欲往往只会给社会带来破坏
底蕴和义蕴·生气灌注
凡此种种，有千变万化之情况，皆须一一探索之，而不能因袭旧惯
成熟的年代·思辨的意蕴
陈寅恪说的“独立精神与自由思想”，是现代中国知识分子应视为与生命一样重要的立身原则
席勒格·形象化·《墨辨》
人与人之间的关系都可以用一种讥讽的观点来加以考察，而并不混淆区别善与恶的永恒标志
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