2012.07.28
调查
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整个政治生态的多数大人物都是用居高临下的眼光上下打量着做生意的商人，吓得商人战战兢兢。
商人“跪着”生存，还因为政治生态为其预设了两条原罪：一是无奸不商，不符合道义要求。二是商人私欲无边，不利于社会稳定。
商人在满足私欲的过程中，会逐渐认识到个人私权的重要，保护私权的动机会带来维权、分权的行动，而这与统治者的公权、集权、专权至上是矛盾的。[详细]
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当邓小平决定改革开放时，他发现没有企业家和企业家精神的商品经济，是没有灵魂的，他只能通过把荣毅仁等五位在文化革命中幸免的老商人请出来，续上中国的企业家精神的根脉。
企业家精神的衰落，体现在人才越来越多地从创造财富的企业部门流向主导分配财富的政府部门。
每一次政府机构改革都有一次人员精简，但由于官僚体系的“帕金森定律”，如果没有严格约束，公共权力机构必然越来越膨胀，必然越来越多地分走社会财富，不断挤压企业经营的空间。[详细]
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在中国2000多年的历史长河中，商人从来就没有真正独立自主过。即使在距离现代社会最近的明清，无论是徽州盐商，还是山西票商，都离不开对官权的依赖。
目前的官、商关系反映的是政府权力在经济运行中的边界问题。中国也需要正常的官、商关系，但“商”要有发展的自由、公平竞争的自由，而不能总是依赖于政府的施舍。唯有如此，中国才能实现自己的“乔布斯梦”，经济转型也才能抓住真正的要害。 [详细]
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政府应该做的是产权保护，特别是知识产权的保护。没有知识产权保护，创新、研发的投资很难完全收回。如果到处都是假货，前期的研发投资就没有办法收回。
如果要素的价格，按照市场的供需关系提高了以后，这些企业马上就知道怎么样节能，怎样减排。让价格信号发挥更大的作用，让价格机制在我们的升级换代中发挥更大的作用，包括人民币汇率更大幅度的浮动，就是要用价格引导企业走向高端。[详细]
中国企业主要想有乔布斯那样的企业家精神，没有真正的公民意识，没有政府公权力的归位，没有市场的真正自由，就无法自然地产生。好在各方都意识到了这个问题的严重性，都开始寻求解决的方法——尊重人的自由，尊重市场的自由，尊重企业家的创业精神，尊重产权，尊重法治，有了这些切实的尊重，企业家精神在中国就不再是稀缺品！
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