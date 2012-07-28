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2012.07.28
为何企业家精神是稀缺品
导语：长期以来，政府无边界地干扰市场环境，公权力向企业张开寻租大口，颠倒的政企关系等等现状，都使中国企业家精神处于“缺钙”状态。许多中国人在反复追问一个问题：中国企业主何时才会有乔布斯那样的企业家精神？恐怕，决定权不在企业主群体自身。
[第2期：中国 钱与德不可兼得？][网友评论]
我们的商业缺乏自由、自由，还是自由！
人民和各社会阶层，只有在长期享有自由的情况下，才会有高尚的道德标准--这与他们所拥有的自由度成正比
  • 韦森：不自由的环境导致商业伦理缺失

    没有市场经济，就没有一个国家的快速增长，但有了市场经济，却不一定就有经济的快速增长。

    哈耶克曾对自由与道德问题做了很多独到的解释，提出“道德和道德价值，只有在自由的环境里才会成长”这一判断。哈耶克的具体解释是：“人民和各社会阶层，只有在长期享有自由的情况下，才会有高尚的道德标准--这与他们所拥有的自由度成正比”。 [详细]

  • 韦森：企业家群体几乎没有争取变革的声音

    在现代市场经济中，企业家行为要受到外在制度规范的制约，越是清晰明确的法律制度规范和政府行为的行政边界，越有利于建立公平公正、诚实守信的竞争环境。

    我一直觉到比较悲哀的地方是，中国的企业家群体中，几乎没有产生能够替整个社会争取变革的声音。 [详细]

调查

公权力膨胀 企业家跪活
一位企业家朋友曾不无担忧地说，当地的官员对他日益壮大的企业总是吃、拿、卡、要，虎视眈眈，如果官员不满意，随时可能让这个朋友倾家荡产
  • 刘锋：政治生态中的企业家精神

    整个政治生态的多数大人物都是用居高临下的眼光上下打量着做生意的商人，吓得商人战战兢兢。

    商人“跪着”生存，还因为政治生态为其预设了两条原罪：一是无奸不商，不符合道义要求。二是商人私欲无边，不利于社会稳定。

    商人在满足私欲的过程中，会逐渐认识到个人私权的重要，保护私权的动机会带来维权、分权的行动，而这与统治者的公权、集权、专权至上是矛盾的。[详细]

  • 冯立果：公权力无限膨胀 企业家精神衰落

    当邓小平决定改革开放时，他发现没有企业家和企业家精神的商品经济，是没有灵魂的，他只能通过把荣毅仁等五位在文化革命中幸免的老商人请出来，续上中国的企业家精神的根脉。

    企业家精神的衰落，体现在人才越来越多地从创造财富的企业部门流向主导分配财富的政府部门。

    每一次政府机构改革都有一次人员精简，但由于官僚体系的“帕金森定律”，如果没有严格约束，公共权力机构必然越来越膨胀，必然越来越多地分走社会财富，不断挤压企业经营的空间。[详细]

冯仑：从中国百年看民企的四种死法
张维迎：在中国做生意仍然是一种特权
改变目前接近颠倒的官、商关系
中国也需要正常的官、商关系，但“商”要有发展的自由、公平竞争的自由，而不能总是依赖于政府的施舍。唯有如此，中国才能实现自己的“乔布斯梦”，经济转型也才能抓住真正的要害
  • 安邦咨询：中国需要什么样的官、商关系？

    在中国2000多年的历史长河中，商人从来就没有真正独立自主过。即使在距离现代社会最近的明清，无论是徽州盐商，还是山西票商，都离不开对官权的依赖。

    目前的官、商关系反映的是政府权力在经济运行中的边界问题。中国也需要正常的官、商关系，但“商”要有发展的自由、公平竞争的自由，而不能总是依赖于政府的施舍。唯有如此，中国才能实现自己的“乔布斯梦”，经济转型也才能抓住真正的要害。 [详细]

  • 许小年：强势政府不利于企业家精神的成长 要赶快下去

    政府应该做的是产权保护，特别是知识产权的保护。没有知识产权保护，创新、研发的投资很难完全收回。如果到处都是假货，前期的研发投资就没有办法收回。

    如果要素的价格，按照市场的供需关系提高了以后，这些企业马上就知道怎么样节能，怎样减排。让价格信号发挥更大的作用，让价格机制在我们的升级换代中发挥更大的作用，包括人民币汇率更大幅度的浮动，就是要用价格引导企业走向高端。[详细]

南都：尊重产权才能催生企业家精神
张维迎：市场与企业家
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结语

中国企业主要想有乔布斯那样的企业家精神，没有真正的公民意识，没有政府公权力的归位，没有市场的真正自由，就无法自然地产生。好在各方都意识到了这个问题的严重性，都开始寻求解决的方法——尊重人的自由，尊重市场的自由，尊重企业家的创业精神，尊重产权，尊重法治，有了这些切实的尊重，企业家精神在中国就不再是稀缺品！

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编辑：陈君
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