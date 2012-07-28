整个政治生态的多数大人物都是用居高临下的眼光上下打量着做生意的商人，吓得商人战战兢兢。

商人“跪着”生存，还因为政治生态为其预设了两条原罪：一是无奸不商，不符合道义要求。二是商人私欲无边，不利于社会稳定。

商人在满足私欲的过程中，会逐渐认识到个人私权的重要，保护私权的动机会带来维权、分权的行动，而这与统治者的公权、集权、专权至上是矛盾的。[详细]