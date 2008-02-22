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  • 地产上市公司再融资“宽严并济”
    2008年04月24日
    《财经》记者 杨彬彬
    栖霞建设33亿元增发方案获通过。苏宁环球、招商地产、泛海建设已提交增发计划，但目前未见进展
     
  • 世茂地产利润大增 净负债率保持稳健
    2008年04月22日
    净利润同比增长79.56%，净负债率维持于35%。许荣茂之子许世坛出任公司副主席
     
  • 招商地产遭遇外汇交易亏损
    2008年04月18日
    一季度，招商地产利润下降42.1%，万通地产净利2.14亿元，保利地产预增230%，但3月销售下滑
     
  • 主要地产商总资产负债比情况
    2008年04月17日
     
  • 主要地产商现金及银行存款情况
    2008年04月17日
     
  • 主要地产商的土地储备
    2008年04月17日
     
  • 房价不是“笼中鸟”
    2008年04月17日
    《财经》记者 杨彬彬
    一旦房价下跌出现脱轨之势，政策将很快回调，届时市场是否会出现报复性反弹？
     
  • 房贷不相信崩盘
    2008年04月17日
    □ 许保罗 （Paul Cavey）
    面对这些令许多投资机构产生明显分歧的经济数据，我们的回答是，坚持看多中国经济的未来
     
  • 今年房价会出现拐点吗？
    2008年04月17日
    马兹晖称房价暴涨时代已经结束，但暴跌可能性也很小，楼市将进入一个调整期，有可能软着陆
     
  • 谢国忠：高房价是繁荣标志
    2008年04月17日
    谢国忠：如果经济高速增长意味着高房价，可能得不偿失
     
  • 标普报告：2008年中资地产流动性将尽
    2008年04月17日
    《财经》记者 宋燕华
    标普最新报告称，受宏观调控和资本市场低迷影响，中资地产商融资渠道日渐萎缩，房地产行业将加快整合
     
  • 穆迪对地产负评级展望
    2008年04月17日
    原因是信用紧缩在未来12至18个月仍将持续，同时业务前景挑战越来越大
     
  • 编者的话
    2008年04月17日
    　　自2007年10月以来，以信贷紧缩为主的新一轮宏观调控，令地产市场经历一轮前所未有的震荡。以恒大为代表的一些地产公司，在经过两年来近乎疯狂的土地扩张之后，陷入资金困境。土地与资金矛盾集中暴露。
    　　谁将成为下一个顺驰？
     
  • 远洋地产现金充裕
    2008年04月16日
    《财经》记者 张映光
    2007年土地储备与负债均大幅增长；有意购入CBD核心区一块土地
     
  • 土地狂飙过后
    2008年04月14日
    《财经》记者 张映光
    在土地频频流拍背后，以土地出让金为主要收入来源的地方政府进退两难
     
  • 富力地产负债率大增
    2008年04月14日
    《财经》记者 张映光
    富力地产的去年年报显示，公司因在去年大幅扩张土地储备，负债快速增加。富力还公告称6月回A股有困难
     
  • 胡祖六：全球房地产大泡沫？
    2008年04月11日
    胡祖六
     
  • 一季度PE青睐房地产及物流
    2008年04月07日
    《财经》记者 沈乎
    一季度中国PE市场共披露案例27个，投资金额23.09亿美元
     
  • 恒大私募解困
    2008年04月02日
    《财经》记者 张映光 徐可
    可能以增发方式筹资5亿美元，主要用于缴纳拖欠土地出让金。机构投资者面临是否继续为其输血的抉择
     
  • 土地豪赌未完成
    2008年03月31日
    《财经》记者 张映光 王晓林
    为扩大上市融资规模，恒大地产在2007年一年间，土地储备膨胀近8倍。上市失败后，债务危机已在眼前
     
 

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