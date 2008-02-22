地产上市公司再融资“宽严并济” 2008年04月24日 《财经》记者 杨彬彬 栖霞建设33亿元增发方案获通过。苏宁环球、招商地产、泛海建设已提交增发计划，但目前未见进展

世茂地产利润大增 净负债率保持稳健 2008年04月22日 净利润同比增长79.56%，净负债率维持于35%。许荣茂之子许世坛出任公司副主席

招商地产遭遇外汇交易亏损 2008年04月18日 一季度，招商地产利润下降42.1%，万通地产净利2.14亿元，保利地产预增230%，但3月销售下滑

主要地产商总资产负债比情况 2008年04月17日

主要地产商现金及银行存款情况 2008年04月17日

主要地产商的土地储备 2008年04月17日

房价不是“笼中鸟” 2008年04月17日 《财经》记者 杨彬彬 一旦房价下跌出现脱轨之势，政策将很快回调，届时市场是否会出现报复性反弹？

房贷不相信崩盘 2008年04月17日 □ 许保罗 （Paul Cavey） 面对这些令许多投资机构产生明显分歧的经济数据，我们的回答是，坚持看多中国经济的未来

标普报告：2008年中资地产流动性将尽 2008年04月17日 《财经》记者 宋燕华 标普最新报告称，受宏观调控和资本市场低迷影响，中资地产商融资渠道日渐萎缩，房地产行业将加快整合

穆迪对地产负评级展望 2008年04月17日 原因是信用紧缩在未来12至18个月仍将持续，同时业务前景挑战越来越大

编者的话 2008年04月17日 自2007年10月以来，以信贷紧缩为主的新一轮宏观调控，令地产市场经历一轮前所未有的震荡。以恒大为代表的一些地产公司，在经过两年来近乎疯狂的土地扩张之后，陷入资金困境。土地与资金矛盾集中暴露。

谁将成为下一个顺驰？

远洋地产现金充裕 2008年04月16日 《财经》记者 张映光 2007年土地储备与负债均大幅增长；有意购入CBD核心区一块土地

土地狂飙过后 2008年04月14日 《财经》记者 张映光 在土地频频流拍背后，以土地出让金为主要收入来源的地方政府进退两难

富力地产负债率大增 2008年04月14日 《财经》记者 张映光 富力地产的去年年报显示，公司因在去年大幅扩张土地储备，负债快速增加。富力还公告称6月回A股有困难

胡祖六：全球房地产大泡沫？ 2008年04月11日 胡祖六

一季度PE青睐房地产及物流 2008年04月07日 《财经》记者 沈乎 一季度中国PE市场共披露案例27个，投资金额23.09亿美元

恒大私募解困 2008年04月02日 《财经》记者 张映光 徐可 可能以增发方式筹资5亿美元，主要用于缴纳拖欠土地出让金。机构投资者面临是否继续为其输血的抉择