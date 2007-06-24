- 2007年07月12日
- 2007年07月12日PE为中国的产业管理带来示范效应，改善了市场融资结构，提高上市公司的治理水平，但也面临“身份不明”、红筹退出路被切断，“内部人”等难题
- 2007年07月11日中国大陆公布的PE交易金额合计仅约为6.787亿美元，同比下降83.9%，仅占地区交易金额的3%
- 2007年07月11日
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- 2007年07月11日
- 2007年07月10日地方政府希望争取融资平台，国有投资者担心风险，基金管理人由于缺乏市场化信用，也期望通过政府审批的方式获得管理资金，这一切正在把PE的发展方向推向行政逻辑。产业基金面临的不仅是两难选择，而是多难选择。
- 2007年07月10日PE（Private Equity）：私募股权或私人股权。PE Investment--私募股权投资；PE Fund--私募股权基金。私募股权它是一种金融工具，也是一种投融资后的权益表现形式。
- 2007年07月10日红筹道路变窄，A股大门渐开， “退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势” 随着境外上市之路日渐艰难，以及国内股市的强势上行，越来越多的PE把投资退出的目标放在了A股上。这与监管层的想法不谋而合。业内公认，PE投资的企业质量要高于A股上市公司平均水平，因此在供不应求的发行市场上，监管层亦有意吸引PE选择境内退出。“退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势”。
- 2007年07月10日“与国际市场相比，中国的市场环境有一些特点非常适合PE发展。首先，中国的传统行业都有很大的增长空间，因此PE投资的回报甚至比风险投资还高；其次，由于民营企业资源缺乏，PE的进入相当于是“滴灌”，一旦进入往往会使企业发生质的变化；第三，对于国有企业的产权改革和激励机制，PE提供了很好的工具。”
- 2007年07月10日“从PE与资本市场的关系角度来讲，不但是一个PE投资在市场上退出机制的问题，PE今后将成为资本市场积极的参与者。我相信今后比较大的变化，首先就是跟中国资本市场的进一步接轨，其次是人民币基金的创立并形成规模。现在这个行业从资金到退出都是“两头在外”，但它不可能永远是在外头。”
- 2007年07月10日PE与公司债券、贷款、股票的本质区别：PE不是一种负债式的金融工具；PE在融资模式方面属于私募；PE主要是投资于尚未IPO的企业而产生的权益；PE不能在股票市场上自由地交易；从法律的角度讲，PE体现的不是债权债务关系。
- 2007年07月10日
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