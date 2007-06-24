PE中国观察 2007年07月12日 《财经》特约作者 王兰 PE为中国的产业管理带来示范效应，改善了市场融资结构，提高上市公司的治理水平，但也面临“身份不明”、红筹退出路被切断，“内部人”等难题

亚洲区PE交易增多 澳大利亚市场最活跃 2007年07月11日 中国大陆公布的PE交易金额合计仅约为6.787亿美元，同比下降83.9%，仅占地区交易金额的3%

国内规模最大PE 中非基金亮相 2007年07月11日

国字号PE渐行渐近 2007年07月11日

娱乐业PE潮 2007年07月11日

PE追逐中国电影 2007年07月11日

设立PE 贝尔斯登牵手黄光裕 2007年07月11日

贝尔斯登PE蹊径 2007年07月11日

黑石股价下跌折射PE变数 2007年07月11日

官办PE难产 2007年07月10日 《财经》记者 于宁 周琼 地方政府希望争取融资平台，国有投资者担心风险，基金管理人由于缺乏市场化信用，也期望通过政府审批的方式获得管理资金，这一切正在把PE的发展方向推向行政逻辑。产业基金面临的不仅是两难选择，而是多难选择。

PE的定义 2007年07月10日 PE（Private Equity）：私募股权或私人股权。PE Investment--私募股权投资；PE Fund--私募股权基金。私募股权它是一种金融工具，也是一种投融资后的权益表现形式。

通向A股之路 2007年07月10日 《财经》记者 于宁 何华峰 红筹道路变窄，A股大门渐开， “退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势” 随着境外上市之路日渐艰难，以及国内股市的强势上行，越来越多的PE把投资退出的目标放在了A股上。这与监管层的想法不谋而合。业内公认，PE投资的企业质量要高于A股上市公司平均水平，因此在供不应求的发行市场上，监管层亦有意吸引PE选择境内退出。“退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势”。

对话柳传志：投资如相玉 2007年07月10日 《财经》实习记者 宋燕华 “与国际市场相比，中国的市场环境有一些特点非常适合PE发展。首先，中国的传统行业都有很大的增长空间，因此PE投资的回报甚至比风险投资还高；其次，由于民营企业资源缺乏，PE的进入相当于是“滴灌”，一旦进入往往会使企业发生质的变化；第三，对于国有企业的产权改革和激励机制，PE提供了很好的工具。”